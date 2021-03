L a zona living è il cuore della casa e quando si hanno spazi ristretti riuscire a trovare spazio a tutto può sembrare difficile: ecco qualche trucco per arredare i salotti più piccoli.

Le case sono sempre più piccole e riuscire a trovare una soluzione per posizionare tutti i mobili necessari senza rinunciare al lato estetico può sembrare complicato soprattutto se desideri arredare una living room con spazi limitati.

L’interior design è un argomento che appassiona molti e avendo trascorso l’ultimo anno in casa in tanti hanno deciso di adoperare modifiche per rendere più accoglienti gli spazi; cuore pulsante della casa è senza dubbio il salotto che spesso viene ricavato all’interno di un unico ambiente con la cucina. Oggi vi sveliamo come ideare e arredare una living room con spazi limitati seguendo i consigli degli esperti.

Il segreto di una living room funzionale è riuscire ad avere tutti i mobili necessari per creare un ambiente che sia accogliente e rilassante ma che abbia anche spazio per poter ricevere amici e familiari. Se vi trovate a combattere con uno spazio limitato ci sono alcuni trucchi per riuscire otticamente a far sembrare il soggiorno più grande.

Utilizzare poltrone e non divani

Quando si parla di soggiorno quasi tutte le persone partono dalla scelta di un divano, in realtà non è detto che sia la scelta migliore. Tra le alternative consigliate al divano in una living room con spazi limitati ci sono le poltrone. Altrettanto comode grazie alla tecnologia reclinabile ma sicuramente più facili da posizionare in un ambiente piccolo, le poltrone vincono il ruolo da protagonista in un salotto di dimensioni compatte.

Pareti tinte con colori chiari per illuminare

Il design punta anche su colori stravaganti secondo le tendenze e Pantone con le sue nuove combinazioni di giallo e grigio ha senza dubbio rivoluzionato un po’ il mondo dell’arredamento; nonostante tutto negli ambienti di dimensioni ridotte è consigliato giocare con i colori chiari. Il bianco sicuramente ma anche il tortora, il verde salvia e il fiordaliso sono tonalità pastello apprezzatissime.

Parete attrezzata protagonista

La scelta migliore per una living room con spazi limitati è la parete attrezzata moderna: niente mobili di dimensioni imponenti e colori scuri ma minimalismo fatto anche di giochi geometrici divertenti che creano movimento sulla parete.

Non riempire la stanza di mobili

Un ambiente piccolo se sovraccarico di oggetti può apparire ancora meno ospitale, evitate quindi di sfruttare ogni angolo calpestabile disponibile e puntate invece a mantenere degli angoli liberi per dare luce all’ambiente.

Sfruttare le altezze

Se è vero che non bisogna riempire ogni angolo della stanza è anche consigliato sfruttare le altezze laddove si inseriscono i mobili; è possibile ad esempio posizionare cesti o scatole di design sopra le madie e le pareti attrezzate per ricavare altro spazio utile senza appesantire eccessivamente l’ambiente.

Arredi multifunzione

Gli arredi multifunzione sono tra le innovazioni più apprezzate nel design; i mobili trasformabili sono essenziali nelle case moderne dove lo spazio risulta più stretto. Via libera quindi a divani o poltrone con contenitore oppure con seduta estraibile per ricavare maggiore comfort solo all’esigenza.

Decorare i muri per personalizzare la stanza

Le pareti sono spesso una caratteristica poco considerata delle stanze ma in realtà sono un elemento validissimo per poter raccontare la propria personalità senza occupare la superficie calpestabile.

Dall’alto è possibile appendere ad esempio piccole mongolfiere decorative, polaroid o altri elementi che richiamano un tema a voi caro, mentre la parete può diventare una perfetta gallery wall giocando con cornici di diversi colori, forme e dimensioni.

Uno specchio per illuminare l’ambiente

Uno specchio di dimensioni proporzionate con l’ambiente è una delle scelte vincenti per riuscire ad arredare una room con spazi limitati; oltre ad essere un elemento decorativo è un ottimo modo per riflettere la luce e far sembrare l’ambiente più grande.

Usare i tappeti per dividere gli spazi

Gli accessori tessili sono spesso sottovalutati, invece sono un valido aiuto per riuscire ad organizzare gli spazi dividendoli in modo intelligente. Attraverso l’uso di un tappeto è possibile evidenziare alcune zone. Per esempio quella del divano o delle poltrone può essere separata otticamente dal resto della stanza dove potrebbe esserci una cucina, l’ingresso o una piccola zona studio.

Attenzione all’illuminazione artificiale

Fondamentale è la luce naturale, ma anche quella artificiale può essere di grande aiuto in una stanza di piccole dimensioni: distribuite punti luce strategicamente per non creare zone d’ombra sfruttando la possibilità di scegliere non solo lampadari, ma anche faretti moderni.

Se la zona Living è stretta e lunga

In caso la zona living sia stretta e lunga ci sono alcuni consigli che potete seguire per sfruttare al meglio gli spazi. Il primo consiglio da seguire è quello di dividere lo spazio per poter riuscire a sfruttare anche il centro della stanza in modo creativo. Non è infatti detto che tutti i mobili debbano essere posizionati sul perimetro: un divano può diventare un divisorio così come una piccola libreria. Se il salotto è stretto e lungo cercate di rompere le simmetrie con linee in direzioni opposte: non inserite quindi divani e tavoli nella stessa direzione, in questo modo creerete movimento.