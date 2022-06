L’abito prendisole è superchic da mattina a sera

C osa c’è di più sexy e allo stesso tempo romantico di un abito sottoveste? Il prendisole è per eccellenza il pezzo del guardaroba che esalta la seduzione e, con i giusti accorgimenti, anche quello che risolve qualsiasi situazione

Un po' Nineties e vintage, decisamente femminile, sofisticato e glamour, e sicuramente più versatile di quanto possiate immaginare. L'abito lingerie, o sottoveste, se preferite - quello che per anni le nostre mamme e nonne hanno chiamato "prendisole" - in raso o seta con bretelline sottilissime e bordata di pizzo, è perfetto per qualsiasi evento, dai look easy-day a quelli ultrachic per la sera.

L'abito lingerie amato dalle star

Esistono pochi capi essenziali in grado di fare giri e rigiri e tornare tutti gli anni prepotentemente a conquistare i nostri cuori e un posto di rigore nel nostro armadio. E certamente l'abito lingerie-prendisole è uno di questi. Dalla più classica e semplice "camicia da notte", quella che amano tanto star del calibro di Charlize Theron e della nostra Valeria Golino, alle opzioni più nuove con strascico e balze, ai modelli fashion con dettagli glitterati o inserti in pizzo, fino ai tagli asimmetrici, lo slip dress è una delle opzioni più interessanti che ci siano in circolazione.

Una sottoveste per tutte le stagioni

Forse non è una sorpresa che la sottoveste sia tornata in auge per la bella stagione ma, la verità, è che è tornata per restarci anche durante tutto il resto dell'anno. L'abito lingerie può essere sfoggiato soprapposto ad una classica e semplice T-shirt bianca o nera in primavera e autunno, magari sdrammatizzato ulteriormente grazie alle sneakers al posto dei sandali. Ma può essere sfoderato anche durante l'inverno, o nelle giornate più fredde, con calzettoni e zoccoli (oppure stivali) e un cardigan oversize proprio come Olivia Wilde.

Un investimento essenziale

Stabilito il fatto che il mitico "prendisole" è un investimento essenziale per il nostro guardaroba - ecco perché è necessario puntare su tessuti raffinati ed eleganti e tagli sartoriali che scivolano perfettamente sul corpo - passiamo ora alle occasioni in cui potreste indossarlo. Tenetevi forte perché l'abito sottoveste può essere portato sempre e ovunque. Non avete più bisogno della scusa di una cerimonia o di un'occasione mondana per tirarlo fuori dall'armadio, perché uno dei vantaggi di questo strepitoso outfit è che basta un twist extra per diventare il perfetto "everyday-dress code". In pratica lo si può portare da mattina a sera, tutti i giorni dell'anno.

Qualunque sia il vostro stile l'abito lingerie sta aspettando solo voi!