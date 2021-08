Quali sono i prodotti di bellezza che devi (e non devi) portare al mare?

C he cosa portare con sé nel beauty del mare? I prodotti migliori da avere sempre per ogni evenienza (e quelli che proprio dovremmo lasciare a casa).

Preparare il beauty per la vacanza è un momento carico di gioia, tranquillità ed emozione: arriva il tempo di tuffarsi nel mare, di prendersi cura di sé, di staccare la spina. Come ogni anno, però, la domanda è sempre la stessa: quali sono i migliori prodotti di bellezza da portare al mare? Quei must irrinunciabili, senza la quale non potremmo stare?

Naturalmente parleremo anche dei prodotti da lasciare a casa e ti daremo qualche utile suggerimento su come valorizzare il tuo incarnato una volta presa la tintarella. Non avere fretta di abbronzarti: cura la tua pelle. Ha bisogno di nutrimento in estate più che mai, dal momento in cui il sole è comunque stressante. Inseriamo nel nostro beauty i prodotti top per il mare!

I prodotti di bellezza da portare al mare

Stai per preparare il tuo beauty per il mare? È tempo di vacanza, di respirare l’aria ricca di salsedine, di stendersi in spiaggia e di vivere il meritato relax. Tuttavia, devi farlo nel modo migliore, avendo cura di trattare ogni parte del tuo corpo, dal volto ai capelli. Abbiamo pensato di darti qualche piccolo tips sui prodotti migliori per la spiaggia e non solo.

Le creme sono le nostre migliori amiche in estate, perché ci consentono di proteggerci dai raggi solari e al contempo nutrono la pelle, non facendole mancare nulla. Dopo una giornata in spiaggia, usa un detergente per capelli e rinforza la chioma: il risultato sarà “wow”.

Crema solare protettiva

Un prodotto di bellezza da non dimenticare di certo a casa è la crema solare protettiva per il viso con doppia funzione. Il motivo è semplice: non solo scherma i raggi UVA e UVB, ma ti permette di migliorare il colorito, andando a smussare le irregolarità e i piccoli inestetismi, come il rossore del volto dopo aver preso il sole per tutta la giornata! Utile e irrinunciabile.

Crema antiossidante

L’importanza della base per la pelle del volto è fondamentale: un essential che proprio non puoi non avere nel tuo beauty del mare. Anche in questo caso abbiamo una crema che protegge la pelle dai raggi solari, ma allo stesso tempo la nutre in profondità, rilasciando preziosi antiossidanti, che vanno a contrastare i radicali liberi e fermano l’avanzare del tempo.

Acqua corpo idratante

Non dimentichiamo che, oltre il volto, anche la pelle del corpo ha bisogno del medesimo nutrimento, soprattutto dopo essere stata in spiaggia a lungo! Potresti scegliere un prodotto davvero interessante, come lo spray acqua corpo idratante con effetto setificante ed energizzante. Ricchissimo di acido ialuronico, mantiene giovane la pelle e la ammorbidisce.

Detergente per capelli e maschera anti-age

Capelli in ordine e luminosi anche al mare? Non è difficile, perché devi semplicemente non dimenticare di mettere nel tuo beauty pre-partenza degli oggetti essenziali, come il detergente per capelli e la maschera anti-age per la chioma. Cura il tuo capello, soprattutto dopo aver fatto il bagno. Con un po’ di accorgimenti, saranno splendidi e setosi.

Il make-up perfetto

Potevamo non inserire qualche consiglio sul make-up da portare nel proprio beauty da spiaggia? Togli il fondotinta, inserisci una BB cream protettiva e correttiva. Mascara e rossetto non devono mancare, così come gli ombretti illuminanti, che ti permettono di valorizzare gli occhi e che danno risalto alla tua abbronzatura nel migliore dei modi!

I prodotti di bellezza da lasciare a casa

Dopo aver visto la panoramica dei prodotti di bellezza ideali per il mare, è bene capire che cosa invece evitare. Naturalmente, bisogna scegliere una crema adatta all'estate, così come un make-up leggero, senza troppi eccessi. Le formule waterproof, in ogni caso, sono da preferire e ti permetteranno di truccarti in spiaggia senza problemi!

Creme con bassa protezione solare

Rispetto all'inverno, in estate abbiamo bisogno di creme con una protezione solare più alta. Se non usi già una crema specifica per proteggere la pelle in inverno dai raggi solari, sappi che stai commettendo un errore. In ogni caso, se invece ne hai una, non cadere nella trappola: devi acquistare un prodotto con una protezione adeguata, così da evitare rossori nelle ore diurne.

Fondotinta (e mascara) non waterproof

Per quanto il fondotinta sia in effetti “in più” nel proprio beauty case del mare, se proprio non puoi farne a meno, scegli almeno una formula waterproof. Allo stesso tempo, anche il mascara dovrebbe resistere all'acqua, altrimenti al primo tuffo, rovinerai totalmente il make-up che avevi preparato con tanta dedizione! In ogni caso, in spiaggia sarebbe preferibile evitare.

Cipria con brillantini

Se ti piace usare la cipria al mare, ci sono dei prodotti di bellezza che andrebbero però evitati. Per quanto la cipria sia utile, soprattutto per evitare l’effetto lucido, è importante che sia trasparente e opacizzante. Una cipria con brillantini non va bene per le giornate in spiaggia, altrimenti si otterrebbe non solo un effetto poco naturale, ma si accentuerebbe la lucidità della fronte.