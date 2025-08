Acqua, alghe, iodio, sali minerali: una vacanza al mare può diventare il momento ideale per rimettersi in forma, approfittando di tutti gli elementi naturali a disposizione. Come se fossi in una SPA, ma con semplici trattamenti fai da te.

Ecco quali sono i benefici del mare!

I benefici del mare

Vi stupirà scoprire i mille benefici di una vacanza al mare. Certo, ogni vacanza regala benessere, direte voi. Ma noi stiamo parlando, in modo particolare, di quelle proprietà dell’acqua di mare che non tutti conoscono. O che, nella maggior parte dei casi, tendiamo a scordare.

L’acqua marina è la più completa acqua minerale esistente in natura perché possiede quasi tutti gli elementi presenti anche nel nostro organismo, come la vitamina E, alcuni microorganismi che rilasciano sostanze antivirali e antibatteriche e poi ancora potassio, magnesio, ferro e iodio.

Ma in che modo ci aiutano questi elementi presenti nell’acqua marina?

I benefici del mare: talassoterapia

L’acqua di mare ha tantissime proprietà, che vanno da quella antimicotica e antibatterica a quella rivitalizzante e detergente della cute. L’uso terapeutico più diffuso per la talassoterapia è per combattere l’artrosi, l’obesità, le infiammazioni muscolari, i disturbi della pelle e i problemi a carico dell’apparato respiratorio. La talassoterapia (dal greco thalassa, mare) sfrutta le proprietà benefiche e curative del mare e dell’ambiente marino per agire positivamente su salute e benessere.

I trattamenti talassoterapici sono basati sull’idea che i minerali e gli oligoelementi contenuti nell’acqua di mare vengano assorbiti attraverso la pelle, stimolando la circolazione sanguigna e linfatica del corpo, accelerando il metabolismo e promuovendo l’eliminazione delle tossine.

Nello specifico, tra i benefici della talassoterapia si annoverano:

tonificazione dei tessuti;

rallentamento dell’invecchiamento cutaneo;

riduzione di cuscinetti e cellulite;

stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica;

miglioramento delle funzioni respiratorie e dei dolori reumatici e muscolari;

effetto antistress.

I benefici del mare: apparato cardiocircolatorio

L’acqua e l’aria di mare rivitalizzano l’apparato cardiocircolatorio, stimolano il metabolismo e quindi hanno una funzione coadiuvante nella gestione dei disturbi alimentari. Un altro potere dell’acqua di mare è quello di abbassare la pressione sanguigna. Ma vanta anche, grazie alla presenza massiccia del sale, proprietà antibatteriche e disinfettanti.

I benefici del mare: effetto tonificante

Magnesio, zinco, sodio, potassio, rame, ferro, bromo, calcio, fosforo e iodio: l’acqua di mare è una ricchissima fonte naturale di sali minerali ed oligoelementi essenziali, cioè quelli che il corpo necessita per funzionare al meglio.

Tutti questi elementi, che l’acqua di mare contiene in grandi quantità, sono direttamente assimilabili dall’organismo umano: il contatto della pelle con l’acqua, infatti, favorisce l’apertura dei pori ed il passaggio dei minerali marini nel corpo.

I benefici del mare: snellisce gambe e fianchi

Largamente impiegate come base per cosmetici tonificanti e anticellulite, le alghe sono ricche di minerali e oligoelementi in grado di attivare il metabolismo cellulare e la microcircolazione.

Lo scambio di minerali e oligoelementi tra l’acqua e il corpo avviene durante il bagno in mare: già dopo pochi giorni la figura appare più asciutta, grazie alla cessione dei liquidi di ristagno da parte dei tessuti e al rilascio da parte del mare del suo prezioso contenuto minerale, rigenerante ed efficace contro i cedimenti.

I benefici del mare: cellulite e ritenzione idrica

L’acqua marina aiuta a combattere gonfiori e ritenzione idrica attraverso l’osmosi, favorendo il drenaggio dei liquidi. In più nuotare, camminare in acqua, aiuta la circolazione e ha un ottimo effetto sulla nostra pelle a buccia d’arancia, oltre a permetterci di fare attività fisica senza sudare, o peggio chiusi in una palestra. Camminare sul bagnasciuga permette un massaggio stimolante della pianta dei piedi.

L’acqua che tocca le caviglie, esercitando una lieve resistenza, è un ottimo esercizio di aquagym. C’è poi l’effetto stimolante delle onde, un vero e proprio idromassaggio: basta stare in piedi immerse fino ai fianchi per ottenere un’efficace stimolazione della circolazione. Approfittatene la mattina presto, fate una lunga passeggiata con l’acqua ai polpacci, o se fate il bagno fate la cyclette con le gambe, le sentirete rinvigorite una volta uscite dall’acqua. Non c’è niente di più bello di una bella corsetta in riva al mare, meglio la mattina presto o al tramonto, per godere del silenzio e soprattutto delle ore più fresche della giornata.

Se non siamo abituate a correre, possiamo anche fare una camminata veloce di 20-30 minuti, cercando di essere costanti tutti i giorni, anche solo una settimana ci ricaricherà se lo faremo “vista mare”. Attraverso l’uso di acqua di mare, alghe, sabbia, si ottengono incredibili benefici a livello di reumatismi e dolori muscolari ma anche ottimi risultati estetici sul fronte cellulite e un’esfoliazione profonda della pelle. Se abbiamo la fortuna di essere in zone argillose, approfittiamone per fare dei fanghi direttamente al mare, l’azione sarà ancora più efficace.

I benefici del mare: ossa

Se ci si trova su sabbia sufficientemente pulita, un altro trattamento utilissimo per l’artrosi, le infiammazioni dei muscoli, problemi alle ossa in generale, sono le cosiddette sabbiature: si fa una buca nella sabbia calda, ci si infila dentro e ci si ricopre completamente (testa esclusa per ovvi motivi di sopravvivenza) – si resta così per almeno 20 minuti. Inoltre, l’esposizione solare aumenta la produzione di vitamina D, preziosa per le ossa e la pelle. Un vero toccasana per chi soffre di osteoporosi.

I benefici del mare: pelle

Tanti vantaggi anche per la pelle non solo del corpo ma anche del viso: l’acqua marina ha infatti un’azione vitalizzante, detergente e soprattutto antibatterica. L’acqua marina ha proprietà antinfiammatorie e battericide per la pelle, grazie alla presenza di sodio, rame e zolfo, perciò chi soffre di disturbi dermatologici, come l’eczema, la psoriasi e alcuni tipi di eritemi può trarre giovamento da un lungo bagno.

Anche la pelle impura al mare – grazie a sale e sole – si asciuga e migliora notevolmente (anche se poi va tenuta sotto controllo al rientro). Ovviamente, non bisogna dimenticare di evitare al sole nelle ore più calde, ovvero quelle centrali della giornata e di usare una buona crema solare, da applicare una ventina di minuti prima dell’esposizione diretta ai raggi del sole. Per trovare la protezione giusta non bisogna spendere per forza un patrimonio, si trovano ottime creme protettive anche al supermercato, basta guardare bene l’Inci e assicurarsi che non ci siano ingredienti dannosi.

I benefici del mare: scrub

Ma l’aiuto al nostro benessere in una vacanza al mare non ci arriva solamente dall’acqua, ma anche dalla sabbia.

Approfittate del naturale idromassaggio che potete avere stando semplicemente sedute sulla battigia: non c’è niente di meglio che lasciarsi cullare da un dolce massaggio che aiuta il corpo a rilassarsi e mette a contatto la pelle direttamente con la sabbia.

La pelle a contatto con la sabbia riesce perfino ad assimilare i sali minerali dei piccoli granelli e i residui organici delle alghe. Un vero e proprio toccasana! Inoltre, la sabbia è un fantastico scrub naturale: è infatti in grado di eliminare le cellule morte e allo stesso tempo accelera il processo di rinnovamento della pelle (solo del corpo perché sarebbe troppo aggressiva se utilizzata per un’esfoliazione del viso). Quando siete distese in spiaggia prendete l’abitudine di passarvi piccole manciate di sabbia su gambe e braccia con movimenti costanti e circolari, dal basso verso l’alto.

La classica sabbiatura che si basa sulla capacità dei granelli di cedere calore senza ustionare e sull’azione dei sali dell’acqua marina ha virtù eccezionali soprattutto per chi soffre di reumatismi o artrite. Con qualche accortezza da seguire nei momenti che precedono e seguono la sabbiatura: bevete almeno mezzo litro di acqua prima di iniziare la sabbiatura e, una volta finito, restate all’ombra per almeno una ventina di minuti (il doppio del tempo passato sotto la sabbia) avvolte in un asciugamano. Infine, un tuffo in acqua è perfetto per completare il percorso benessere.

I benefici del mare: dimagrante

Il sale presente sia nell’acqua sia nell’aria stimola le terminazioni nervose dell’epidermide e, di conseguenza, accelera il metabolismo. Respirando profondamente lo iodio e gli altri sali contenuti nell’aria in riva al mare, possiamo dare una scossa al nostro metabolismo bloccato o rallentato e avere benefici se stiamo seguendo un regime dimagrante, complice anche il caldo che leva l’appetito, e il cibo estivo (frutta, pesce, grigliate e insalate). Cerchiamo di evitare, invece, bevande gassate o birra, soprattutto se siamo sotto al sole e vogliamo fare il bagno. Visto che siamo in una località di mare, approfittiamone per mangiare pesce fresco, ricco di Omega 3 e grassi buoni che fanno bene.

I benefici del mare: apparato respiratorio

L’aria vicina alla costa contiene una maggiore quantità di sali minerali e a beneficiarne sono in primis i polmoni, migliorando la respirazione. In generale, l’aria di mare ha effetti positivi sui disturbi respiratori della sfera otorinolaringoiatrica, anche se cronici. Le mamme o le nonne ve lo hanno ripetuto fino allo stremo, ma ora lo conferma persino la scienza.

Le goccioline presenti nell’aria di mare, che respirate mentre vi godete una giornata in spiaggia o alla sera passeggiando lungo la riva, rappresentano un vero e proprio aerosol naturale a base di cloruro di sodio, iodio, fosforo, magnesio, zolfo, insieme ad altre particelle minerali che evaporano. È arrivato il momento di respirare a pieni polmoni l’aria di mare, soprattutto in alcune ore della giornata. Per i medici, infatti, è bene recarsi in riva al mare tra le 9 e le 11 e poi dalle 16 alle 19, per godere a pieno dei suoi benefici.

L’ideale sarebbe concedersi un bel “bagno d’aria”. Di cosa si tratta? Significa, semplicemente, passeggiare sul bagnasciuga per circa venti minuti, con l’acqua che arriva alle caviglie. Dedicatevi a esercizi respiratori profondi per ossigenare al meglio organi e tessuti. Insomma, i benefici dell’aria di mare sono molteplici. Il vapore acqueo e i sali che contiene vengono assorbiti dal corpo attraverso i raggi solari e contribuiscono a migliorare la salute dell’organismo, oltre ad aumentare le riserve minerali.

I benefici del mare: parola di scienziato

Da un recente studio condotto dall’Università di Gand, in Belgio, e dall’Istituto fiammingo per il mare (VLIZ) è emerso che l’acqua di mare vaporizzata nell’aria dalle onde indebolisce alcuni geni coinvolti nella formazione del tumore ai polmoni e del colesterolo. A spiegarlo è il ricercatore belga Emmanuel Van Acker: «Abbiamo prelevato campioni di aria di mare e li abbiamo esaminati in laboratorio. Abbiamo esposto le cellule cancerogene di un polmone umano a questi campioni di aria ed esaminato i loro effetti sulla salute e abbiamo anche osservato l’impatto sui nostri geni, il tutto in confronto con altri studi scientifici».

Alle sue parole fanno eco quelle della collega Jana Asselman, la quale conferma l’impatto positivo dell’aria di mare sulla salute, che è «simile ai nuovi trattamenti contro il cancro e l’ultima generazione di farmaci per il colesterolo», stando a quanto emerso dalla ricerca. Il risultato si rivela quindi di fondamentale importanza: è il punto di partenza sul quale basarsi per capire se effettivamente è possibile agire sul gene in questione e bloccarlo. Nel caso, come fare? Ulteriori studi potrebbero dare le risposte che la scienza sta cercando. Purtroppo, è ancora presto per dire con certezza che l’aria di mare previene il cancro e abbassa i livelli di colesterolo. Per averne un’eventuale conferma, servono studi empirici più approfonditi.

I benefici del mare: umore

Il rumore calmante delle onde che si infrangono sulla battigia e sugli scogli, l’odore della salsedine, i ritmi lenti: i benefici del mare si ripercuotono non solo sul fisico, ma anche sulla nostra mente e sull’umore. Il mare, infatti, ha un potere rilassante e rigenerante. La sola vista delle sue acque azzurre e l’esposizione solare favoriscono il rilascio di neurotrasmettitori, come serotonina e dopamina, responsabili del buonumore. Questo agisce anche sui livelli di ansia e stress, riducendoli. Trascorrere alcuni giorni in riva al mare, quindi, aumenta la sensazione di serenità e felicità, migliora l’umore e favorisce il benessere psicologico.

A chi non fa bene il mare

Il mare non è adatto a chi soffre di malattie a carico del sistema nervoso e gli scompensi termici (quindi, bagni molto freddi ed esposizione al sole caldo, per esempio) sono un no per chi ha disturbi vascolari (trombosi, etc.) L’aria di mare è ovviamente da evitare per chi soffre di allergia allo iodio o di ipertiroidismo.