F rasi sul mare più belle: parole e aforismi da canzoni e romanzi da dedicare. Citazioni che parlano della bellezza del mare al tramonto, in tempesta e d'inverno

Le frasi sul mare sono probabilmente fra le frasi più belle e più romantiche da leggere e da dedicare. Il motivo è semplice: il mare è una meraviglia della natura e può incarnare diversi sentimenti. Ci possono essere frasi d'amore sul mare, ma anche frasi sul mare in tempesta che raccontano le difficoltà della vita, o ancora delle frasi sul mare al tramonto per chi è più riflessivo.

Frasi sul Mare

Molte frasi sul mare vengono dalle canzoni, tantissimi cantanti e band hanno infatti dedicato più di un brano al grande amico blu. E poi c'è da dire che frasi e aforismi sul mare si adattano a dediche di ogni tipo, anche social! Del resto il mare è o non è uno dei soggetti più fotografati di sempre? Scopriamo tutte le frasi sul mare più belle.

Frasi brevi sul mare

Nelle città senza Mare… chissà a chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio… forse alla Luna…(Banana Yoshimoto)

Non si può essere infelice quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento (Irène Némirovsky)

L'eternità è il mare mischiato col sole (Arthur Rimbaud)

Perché non c’è niente di più bello del modo in cui tutte le volte il mare cerca di baciare la spiaggia, non importa quante volte viene mandato via (Sarah Kay)

Non c'è fine al mare (Samuel Beckett)

Solo tre cose sono infinite. Il cielo nelle sue stelle, il mare nelle sue gocce d'acqua e il cuore nelle sue lacrime (Gustave Flaubert)

Quando non si ha niente, avere il mare – il mediterraneo – è molto. Come un tozzo di pane per chi ha fame (Jean Claude Izzo)

Lo spettacolo del mare fa sempre una profonda impressione. Esso è l’immagine di quell’infinito che attira senza posa il pensiero, e nel quale senza posa il pensiero va a perdersi (Madame de Staël)

La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime, o il mare (Karen Blixen)

Quando si varca l’arco di ingresso al tempio dei sogni, lì, proprio lì, c’è il mare…(Luis Sepulveda)

Frasi sul mare dalle canzoni

Le frasi sul mare tratte dalle canzoni sono una buona alternativa alle classiche frasi sull'estate, soprattutto se le scrivete dal vostro luogo di vacanza. Probabilmente vi basterà accendere la radio, o ascoltare la musica in streaming da una piattaforma per trovare altre frasi sul mare dalle canzoni bellissime e attuali!

Mare, mare, mare/Ma che voglia di arrivare lì da te, da te/Sto accelerando e adesso ormai ti prendo/Mare, mare, mare/Ma sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore sì/E che ogni tanto gli fa sentire l'onda (Mare mare, Luca Carboni)

Un'estate al mare /Voglia di remare /Fare il bagno al largo /Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni (Un'estate al mare, Giuni Russo)

Siamo gatti neri/Siamo pessimisti/Siamo i cattivi pensieri/E non abbiamo da mangiare/Com'è profondo il mare/Com'è profondo il mare (Com'è profondo il mare, Lucio Dalla)

Gente di mare /Che se ne va /Dove gli pare /Dove non sa/Gente che muore /Di nostalgia /Ma quando torna dopo un giorno muore /Per la voglia di andare via (Gente di mare, Raf e Umberto Tozzi)

Mare profumo di mare/Con l'amore io voglio giocare/E' colpa del mare/Del cielo e del mare (Profumo di mare, Little Tony)

Io che avrei vissuto da te/Nella tua straniera città/Sola con l'istinto di chi sa amare/Sola ma pur sempre con te/Non posso più dividermi tra te e il mare/Non posso più sentirmi stanca di aspettare (Tra te e il mare, Laura Pausini)

Voglio andare al mare /quest'estate voglio proprio andare al mare /devo riposare /quest'estate devo anche riposare (Voglio andare al mare, Vasco Rossi)

Una rotonda sul mare /il nostro disco che suona... /vedo gli amici ballare /ma tu non sei qui con me (Una rotonda sul mare, Peppino Di Capri)

E laggiù sento tuffi nel mare, /nel sole o nel tempo chissà, /bambini gridare, /palloni danzare (Una giornata al mare, Paolo Conte)

Ma ogni volta che vedo il mare/sono abbagliata mi devo fermare/non capisco mi metto a pensare/a chi di notte non riesco a vedere (Ogni volta che vedo il mare, Fiorella Mannoia)

Frasi sul mare al tramonto

Cosa c'è di più romantico di un tramonto? Semplice: un tramonto sul mare! Ecco perché le frasi sul mare al tramonto si possono utilizzare anche per dichiarare i propri sentimenti, in alternativa delle classiche frasi d'amore, o come messaggio romantico da mandare a chi si ama. Leggete queste splendide citazioni sul mare al tramonto e usate quella che vi piace di più. Sperimentate anche le semplici frasi sul tramonto.

Ognuno, guardando il mare tranquillo agli splendori del tramonto, o in limpido mattino, o in burrasca, è commosso; ma queste emozioni, l'arcana malinconia, la gioconda festa, la selvaggia sublime voluttà, i poeti hanno, naturalmente, senza paragone più degli altri uomini, sentito e dipinto, e i colori son stati varii, secondo l'indole speciale e la tempra del loro animo e del loro ingegno, il tempo in cui hanno vissuto, il tratto della loro vita in cui hanno scritto (Michele Lessona)

Il sole stava per abbandonare la Perla dell’Oceano per altri mari, altre terre (Joseph Conrad)

Il mare non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole. (Giovanni Verga)

Il tramonto è così meraviglioso che perfino il sole stesso lo osserva ogni giorno nei riflessi degli infiniti oceani! (Mehmet Murat Ildan)

Il cielo si ruppe come un uovo nel pieno del tramonto e l’acqua prese fuoco (Pamela Hansford Johnson)

Ma che sai, lo sai che non so nuotare/le onde sono alte e il mare blu/guarda un po' che cosa mi fai fare/ma per fortuna sei vicina tu/e come due bambine/ce ne andiamo a spasso/nell'azzurro e dove non lo sai nemmeno tu/ma dietro quello scoglio/c'è una spiaggia disegnata solamente

per noi due/Amore non parlare resta qui/ad aspettare il tramonto/brilla da lontano la città/con il suo grande rientro/senza noi (Parla come baci, Antonello Venditti)

Non c'è nulla che eguagli la bellezza del mare al tramonto

Cosa c'è di più bello del sole che va a dormire specchiandosi nel mare?

Il momento magico in cui il sole scivola nel mare: ecco quando nascono i tramonti!

Guardare il mare al tramonto è uno spettacolo che strega ogni volta

Per quante volte tu abbia guardato il sole tramontare nel mare, lo spettacolo non sarà mai lo stesso

Frasi sul mare d’inverno

Quando si parla di mare, pensiamo subito al sole e al caldo. Ma il mare è un luogo affascinante anche d’inverno, quando le spiagge sono vuote e si può osservare il movimento delle onde in tutta tranquillità, lasciandosi avvolgere dalla brezza marina.

Il mare d’inverno: spiaggia deserta, legni abbandonati… una meraviglia (Daria Bignardi)

Mi piace il mare d’inverno. Lui ci mette le onde, io ci metto i pensieri. (Fabrizio Caramagna)

Sdraiarsi sulla sabbia del mare d’inverno, aprire le mani al sole e lasciare evaporare l’identità. (Fabrizio Caramagna)

Non è gran cosa comportarsi da forte nella buona fortuna, quando la vita va a gonfie vele; anche la maestria del pilota non si rivela col mare calmo e il vento in poppa: ci vuole un’avversità che metta il cuore alla prova. (Lucio Anneo Seneca)

Guardò il mare e capì fino a che punto era solo, adesso. Ma vedeva i prismi nell’acqua scura profonda, e la lenza tesa in avanti e la strana ondulazione della bonaccia. (Ernest Hemingway)

Frasi sul mare Neruda

Pablo Neruda, uno dei poeti più celebri della letteratura contemporanea mondiale, ha scritto diverse composizioni in cui si parla anche del mare. Ecco alcune delle sue frasi più belle.

Mi feci tante domande che andai a vivere sulla riva del mare e gettai in acqua le risposte per non litigare con nessuno.

Ho bisogno del mare perché m’insegna: non so se imparo musica o coscienza:

non so se è onda sola o essere profondo o sola roca voce o abbacinante

supposizione di pesci e di navigli.

con inutile insistenza, ciò che ha rotto e squassato e abbandonato per noi.

e il tempo vicino al mare conta e tocca quanto esiste.

al bordo della schiuma, in mezzo al vento, come un fantasma scatenato, in riva al mare, piangendo.

Le frasi per Instagram vanno scelte con cura e non parliamo solo delle frasi per i selfie, ma anche delle parole che accompagnano i nostri status sotto alle foto in cui si vede il mare. Bisogna trovare le parole giuste per sintetizzare la bellezza di ciò che ci troviamo di fronte e allo stesso tempo accennare a ciò che questa ci fa provare.

Acqua cristallina e incredibili colori dall'azzurro al turchese!

Mare: l'attesa è valsa decisamente per questo incredibile paesaggio

Semplicemente mare

Mare, sei l'amante più bello e dolce dell'estate

Il sentiero che porta al mare è lo stesso che conduce alla gioia

C'era una volta in un mare tanto, tanto lontano

Il mare è il più bel sorriso dell'estate

Blu come il mare non c'è nulla

Questo mare non ha bisogno di alcun filtro

Mare, l'unico che è bello anche quando si arrabbia

In Inglese: 10 sea quotes

Perché non provare a dedicare delle frasi sul mare anche in lingua inglese? Ecco la nostra top ten delle frasi sul mare in inglese da usare come status, via Whatsapp, ma anche semplicemente per commentare delle foto sui social o ancora per mandare un messaggio davvero cool.

There is pleasure in the pathless woods, there is rapture in the lonely shore, there is society where none intrudes, by the deep sea, and music in its roar; I love not Man the less, but Nature more (Lord Byron)

We are tied to the ocean. And when we go back to the sea, whether it is to sail or to watch - we are going back from whence we came (John F. Kennedy)

I am longing to be with you, and by the sea, where we can talk together freely and build our castles in the air (Bram Stoker)

She loves the serene brutality of the ocean, loves the electric power she felt with each breath of wet, briny air (Holly Black)

We are like islands in the sea, separate on the surface but connected in the deep (William James)

The sea, the snotgreen sea, the scrotumtightening sea (James Joyce)

Those who live by the sea can hardly form a single thought of which the sea would not be part (Hermann Broch)

How foolish to believe we are more powerful than the sea or the sky (Ruta Sepetys)

I will find comfort in the rhythm of the sea (Charlotte Eriksson)

There comes a time in a man's life when he hears the call of the sea. If the man has a brain in his head, he will hang up the phone immediately (Dave Barry)

In Tempesta

Persino il mare agitato ha un grandissimo fascino. Il mare in burrasca è di ispirazione ai poeti, agli scrittori, ai cantanti che hanno scritto moltissime frasi per descrivere questo incredibile fenomeno. La spuma bianca, le onde che si battono contro le scogliere, il blu profondo del mare che sembra non placarsi mai.

L'eterno, immutabile mare mi si precipitava incontro con voce cupa e misteriosa e con un desiderio incompreso e io sentii che una parte di me si legava indissolubilmente per la vita e per la morte all'acqua azzurra e schiumeggiante (Hermann Hesse)

Alla fine, d'improvviso, vedevi il mare. Non l'aveva mai visto prima, lui. Ne era rimasto fulminato. L'aveva salvato, a voler credere a quello che diceva. Diceva: "È come un urlo gigantesco che grida e grida, e quello che grida è: 'banda di cornuti, la vita è una cosa immensa, lo volete capire o no? Immensa!" (Alessandro Baricco)

Degna di fiducia è la terra, infido il mare (Pittaco)

Il dramma del Mare , l'inquietudine del Mare, Sempre sempre dentro di noi! (Jorge Barbosa)

Lo stesso amore che il montanaro porta ai suoi monti abbiamo innegabilmente noi danesi per il mare. Contemplai dal mio balcone quella distesa azzurro cupa, nuova eppur conosciuta da sempre (Hans Christian Andersen)

Non sta mai fermo. Mai. Mai, mai. Io non riesco a guardare a lungo il mare. Se no tutto quello che succede a terra non m'interessa più. (Deserto rosso)

Sei terribile, o mare; e sì mi piaci Quando pugni col vento; s'erge negro II flutto, poi rovesciasi spumoso, Vien d'onda in onda ai liti, e vi si frange (Augusto Conti)

Il mare non è una pianura nella burrasca, ma una salita piena di fossi (Erri De Luca)

Non ho mai visto una burrasca come quella di stanotte... Il mare ha un aspetto di indescrivibile grandiosità, specialmente quando è illuminato dal sole. Ci si sente immersi nella natura. Ancora più del solito si avverte la nullità dell'individuo e questo ci riempie di felicità (Albert Einstein)

Quando le raffiche della burrasca crescono devi inventare l'angolo, ogni tratto, a cui la furia sommergente infonda forza avanzante – col timone arrischiare di sapere come tagliare il mare (Danilo Dolci)

Di Notte

Chi ha guardato il mare di notte, da una nave, dalla spiaggia o dalla finestra di casa o di un albergo sa che ha un incredibile fascino. Questa distesa salata appare infatti ancor più misteriosa, oscura e bellissima quando sopra luccicano le stelle e illuminano le onde. Queste sono alcune frasi sul mare di notte e sulla sua incredibile magia, che puoi usare anche come bellissime frasi della buonanotte.

Il mare di notte è una nera coperta che nasconde misteriosi abissi

Per quanto lo si guardi non si riesce a svelare questo mistero: cosa si nasconde sotto il nero mare notturno?

Un mantello nero è il mare di notte

Il mare di notte è affascinante e respingente insieme

Un mare notturno che lascia vagare lo sguardo e stimola la nostra fantasia

Di notte cosa c'è di più romantico e affascinante insieme di guardare il mare mano nella mano?

Di notte il mare ci chiama e ci tiene lontani dalla sua lucida superficie

Cosa si agita sotto le onde del mare di notte?

Fermarsi a riflettere guardando il mare di notte

Di notte il mare è ancora capace di stupirci e di farci innamorare

Frasi Mare Fuori

Mare Fuori è una delle serie tv più amate e seguite del momento. I protagonisti del racconto, ambientato nel carcere minorile di Napoli, sono seguitissimi sui social e i fan adorano le loro frasi, spesso pronunciate in dialetto napoletano.