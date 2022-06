Q uando conosciamo qualcuno è meglio usare la totale sincerità? Cosa non rivelare per evitare problemi!

Che sia un’amicizia o l’inizio di una storia d’amore, quando conosciamo qualcuno per la prima volta dovremmo armarci di pazienza e…attenzione. Indossare una maschera o fingerci qualcun altro è sbagliato, certo, ma lo è ancora di più scoprire tutte le carte da subito. In fondo non sai ancora chi hai di fronte, dunque per non scottarti sarebbe meglio evitare certi argomenti. Dai problemi in famiglia all’ex, scopriamoli tutti!

Chi è il tuo ex

Parlare dell’ex al primo appuntamento? Decisamente un errore! Certo, le storie d’amore che hai vissuto – soprattutto se importanti e lunghe – ti hanno in qualche modo segnato, rendendoti la persona che sei. Se hai appena conosciuto qualcuno però sarebbe meglio evitare di raccontare per filo e per segno perché la tua love story passata è terminata. Rischieresti di essere fraintesa, di far sembrare che l’altro sia solo un ripiego e che l’ex sia ancora nel tuo cuore.

I problemi di famiglia

La famiglia, allo stesso modo, è una parte importante della tua vita, ma ciò non significa che tu debba parlarne sin dal primo incontro con qualcuno. In particolare, se hai tanti problemi con la tua famiglia, sarebbe meglio non tirare fuori l’argomento durante una cena tranquilla, anche se lo scopo è conoscersi meglio. L’onestà è essenziale, ma non devi per forza dire tutto subito!

Il sesso

Il bello di conoscere qualcuno per la prima volta è che ci si può scoprire giorno dopo giorno. Dunque il sesso deve essere un tabù all’inizio… “nì!”. Puoi scherzaci su o ironizzare, ma senza esagerare o renderlo il centro del vostro discorso. Lo stesso vale per i gusti sessuali: meglio raccontarli man mano e non immediatamente!

I guai finanziari

Ok, il tuo conto è in rosso oppure sei preoccupata per al lavoro non ti danno l’aumento, ma non è certo un motivo per raccontare tutto a qualcuno che non conosci. Lascia da parte, per un momento, i tuoi problemi finanziari. Se vorrai ne parlerai in seguito, ma per ora tieni da parte le questioni di soldi…non sono romantiche!

Il tuo primo amore

Parlare del tuo primo amore – al pari degli ex – non è certo un buon modo per iniziare una conoscenza. Magari la tua cotta del liceo ti è rimasta nel cuore, ma sarebbe meglio non tirare fuori l’argomento durante una prima conoscenza. Se ti ritrovi a parlare del ragazzino che ti faceva battere il cuore a scuola rischieresti essere fraintesa.

Le tue abitudini più strane

Ok essere sinceri quando si incontra qualcuno per la prima volta, ma fai attenzione a non esagerare. Rivelare tic e abitudini strane non deporrebbe certo a tuo favore, soprattutto perché non sai ancora chi hai di fronte. Che sia il piatto terribile (ma che tu ami), l’ossessione per le pulizie o la necessità di dormire solo con la luce accesa: punta sulla sincerità, ma tieni per te certe fissazioni che potrebbero non essere comprese.

Come conoscere meglio qualcuno

Dunque il dubbio sorge spontaneo: come conoscere meglio qualcuno? Semplicemente grazie alle domande giuste! Ce ne sono alcune infatti che, pur sembrando molto facili, raccontano tantissimo dell’altro. Non serve affrontare tematiche pesanti o complicate, ma con le questioni giuste potrai capire se l’altro è dotato di empatia, se ha una certa apertura mentale o se è felice. Non solo: comprenderai anche quali sono le sue ambizioni

Qual è il lavoro che sogni da sempre? – La professione è qualcosa di personale e di fondamentale nella vita di ognuno di noi. Se fai ciò che ami, solitamene sarai felice. In più la risposta ti consentirà di delineare ambizioni, interessi e progetti di chi hai davanti.

Se potessi incontrare una persona famosa chi sarebbe? – La risposta permette di capire chi l’altro ammira e a chi vorrebbe assomigliare.

Qual è il tuo libro preferito? – Le letture ci arricchiscono, ci rendono migliori e ci formano. Scoprire le sue letture ti consentirà di delineare la personalità dell’altro.

Cos’è per te la libertà? – Questa domanda ti consentirà di capire quali sono i valori che segue l’altra persona e come vive amicizie e relazioni.

Cosa cambieresti nel mondo? – Ti aiuterà a comprendere se la persona ha un pensiero critico e un buon cuore, se ha una particolare attenzione verso i problemi sociali e se sa rimboccarsi le maniche e darsi da fare quando è necessario.

Come immagini il tuo futuro? – Visualizzare il proprio futuro oppure non riuscirci in alcun modo consente di delineare quelle che sono le aspirazioni e le motivazioni che governano l’esistenza di qualcuno.

C’è un capo di abbigliamento off limits per te? – Qui entra in ballo la creatività dell’altro. Capirai se possiede questa dote, ma anche se ha una certa apertura mentale o un grande pudore.