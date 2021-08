Quali passaggi della tua beauty routine dovresti saltare durante l’estate?

S eguire una beauty routine rigorosa è importante tutto l’anno ma in estate esistono step che sarebbe meglio evitare.

Ogni stagione ha la propria beauty routine ideale e l’estate non fa certo eccezione. Anzi, le alte temperature e le condizioni climatiche per molti versi non favorevoli possono creare diversi problemi alla pelle, soprattutto se si insiste con l’uso di alcuni prodotti o la messa in atto di passaggi dannosi.

Ecco quindi quelli che dovresti eliminare dalla beauty routine estiva.

Stendere una crema viso troppo ricca

Ogni tipo di pelle richiede l’uso di una crema specifica ma in generale, quando fa caldo, quasi tutte producono una maggiore quantità di sebo e necessitano quindi di interventi meno forti. A meno che la tua non sia estremamente secca, al punto che nemmeno la calura estiva riesca a renderla più morbida, evita di usare la crema idratante, almeno prima di andare a dormire.

Durante la beauty routine serale, dopo la fase della detersione può bastare la stesura di un buon tonico, di un contorno occhi idratante e di un siero anch’esso dalle proprietà idratanti. Se proprio non resisti al richiamo della crema, opta per una formula in gel.

Usare prodotti fotosensibilizzanti o acidi

Banditi in estate tutti i prodotti che contengano sostanze fotosensibilizzanti o che possano in qualche modo rendere più sensibile la tua pelle.

Rientrano in questa categoria le sostanze che reagiscono a contatto col sole e che a seguito di un’esposizione ai raggi UV potrebbero provocare reazioni cutanee più o meno gravi tra cui eczemi, macchie, dermatiti o ustioni.

Gli elementi fotosensibilizzanti più comuni sono gli olii essenziali di fico, verbena, calendula, ma soprattutto il bergamotto, presente in moltissime creme e bagnoschiuma e il cui utilizzo dovresti quindi saltare in estate.

Anche molti acidi fanno parte della categoria degli ingredienti fotosensibilizzanti o comunque assolutamente sconsigliati in estate. Il motivo per bandirli è che alterano lo strato corneo della pelle assottigliandolo, quindi la rendono più vulnerabile alle aggressioni dei raggi UV.

Il primo passaggio che dovresti quindi evitare è l’uso di creme o sieri contenenti retinoidi, che sono derivati della vitamina A, acido salicidico e acido glicolico. No anche a laser ablativi e peeling chimici troppo aggressivi.

Via libera, invece, all’acido ialuronico che, a dispetto del nome, non è un acido ma l’unione di due zuccheri. Naturalmente prodotto dal nostro organismo, si trova soprattutto nella pelle e nei tessuti connettivi e visto che la sua presenza con il passare del tempo diminuisce, reintrodurlo esternamente con l’uso di creme che lo contengano è molto utile per mantenere la pelle idratata e distesa.

Spruzzarsi il profumo

Anche se in estate più che mai la voglia di uscire ed emanare fragranze buonissime ad ogni movimento è molto forte, almeno di giorno dovresti assolutamente saltare lo spruzzo quotidiano del tuo profumo preferito. Questa regola vale ovunque ma a maggior ragione se hai intenzione di passare la giornata al mare o in piscina. Molti profumi, infatti, sono a base di ingredienti fotosensibilizzanti o che pur non essendolo a contatto con i raggi UV possono causare reazioni cutanee indesiderate o macchie.

Anche l’alcol è nemico della pelle in estate perché tende a seccarla tantissimo, quindi nelle ore diurne meglio non rischiare, nemmeno in città.

Anche in questo caso però non significa dover rinunciare a profumare in estate, ma semplicemente doversi affidare a soluzioni alternative.

La più immediata, che coniuga la voglia di emanare una buona fragranza a quella di idratare la pelle, è di ricorrere a una crema protettiva profumata, a patto ovviamente che si tratti di profumazioni naturali e che non diminuiscano il livello di schermatura dai raggi UV. Puoi anche portare con te acque termali o rinfrescanti, che essendo pensate appositamente per essere usate sotto il sole, sono solitamente formulate in modo da essere super sicure.

Truccare troppo la pelle

Il make up in estate non è assolutamente vietato, e anche se spesso l’abbronzatura ha il grande potere di uniformare l’incarnato naturalmente, se ti va di truccare la base fallo tranquillamente. Ricorda però di saltare lo step che prevede la stesura di un fondotinta eccessivamente pesante o mat.

La pelle, infatti, in estate dovrebbe respirare il più possibile e anche se i fondotinta di ultima generazione sono formulati in modo da permettere questo meccanismo fisiologico, in estate potrebbero comunque essere troppo pesanti. Se esageri con il fondo, il rischio è di ritrovarti con i pori ostruiti e con la pelle ricoperta di punti neri o brufoli indesiderati.

Meglio quindi eliminare questo passaggio dalla tua beauty routine estiva, pensando però che le opzioni B di sicuro non manchino.

Se sei già abbronzata e vuoi solo aggiungere un pizzico di definizione extra, stendi con un pennello grande a setole larghe un po’ di bronzer illuminante in modo uniforme su tutto il viso.

Se invece l’ora della tintarella è ancora lontana ma vorresti comunque un incarnato come baciato dal sole, usa un po’ di autoabbronzante, facendo attenzione a sceglierlo con cura e in base alla tipologia della tua pelle, e senza esagerare con le quantità.