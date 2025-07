Per molte donne il gran caldo estivo rappresenta un problema non indifferente per quanto riguarda il make up; infatti, il sudore tende a farlo colare e quindi a non mantenerlo per l’intera giornata. Tuttavia va sottolineato che con un minimo di accortezza ed alcuni suggerimenti, è possibile risolvere a monte il problema realizzando un make up anti-sudore come descritto nei passi successivi della presente guida.

Make up anti-sudore

Quando si parla di estate si pensa subito al divertimento, alle giornate in spiaggia o in piscina, alla voglia di leggerezza e serenità. Ma anche al caldo e a tutte quelle volte che ci si ritrova a dover combattere con il sudore per mantenere sempre intatto e perfetto il proprio make up.

Ovviamente solo se non lo si applica nel modo corretto, scegliendo i prodotti migliori anti caldo. Per realizzare un trucco a regola d’arte super glamour, naturale e resistente a qualsiasi grado di temperatura. Ecco, allora, qualche semplice consiglio per un make up a prova di sudore, per affrontare l’estate con serenità e con un trucco da prima pagina on ogni momento della giornata.

Niente eccessi

Se c’è una cosa davvero importante per garantirsi un make up a prova di sudore è quella di non abbondare con i diversi prodotti. Che si tratti di fondotinta, cipria, bronzer, blush ma anche ombretti, mascara o rossetti, non bisogna mai esagerare con le dosi. E il motivo è presto detto. Applicare un make up troppo coprente o a più strati non fa altro che appesantire la cute, impedendole di respirare e ostruendone i pori. Questo facilita la sudorazione intaccando il vostro make up e creando degli spiacevoli effetti molto poco estetici. Esattamente il contrario di ciò che avevate in mente. Meglio passare un velo leggero di trucco e solo se necessario. Sempre optando per delle formulazioni adatte alla stagione estiva.

I prodotti waterproof

Per realizzare un make up anti-sudore è importante scegliere i prodotti adatti; infatti, in commercio ce ne sono alcuni davvero molto funzionali che non colano, in quanto appositamente studiati per durare a lungo e di tipo waterproof quindi idrorepellenti. Tra questi vanno citati il mascara e l’eyeliner fondamentali per dare allo sguardo intensità e luminosità. Tale make up tra l’altro si rivela prezioso anche in occasione di giornate al mare, in cui non si intende rinunciare ad avere un viso ben truccato.

Make up anti-sudore: la base

Nonostante quando si parla di trucco in molte ci si lasci prendere dall’abitudine, in estate è sempre meglio lasciare la propria comfort zone e passare a prodotti più adeguati, per un make up a prova di sudore e di calore. Di fondamentale importanza è preparare adeguatamente la base, che dovrà essere molto leggera anche per consentire alla pelle di respirare limitando quindi l’eccesso di sudore. Un buon fondotinta sarebbe l’ideale, ma per realizzare un make up waterproof conviene optare per delle creme colorate, con proprietà nutrienti, idratanti e anti age, dalla texture leggera che non appesantiscano la pelle e in grado di uniformare il colorito dell’incarnato in modo naturale. Queste ultime sono anche leggere e traspiranti ed inoltre si rivelano adatte per l’estate poiché contengono una protezione solare. Tuttavia in alternativa è possibile scegliere un fondotinta minerale che risulta particolarmente delicato e nel contempo non è troppo spesso, quindi evita l’effetto mascherone. Indipendentemente dal prodotto scelto, dopo l’applicazione della base si può procedere con quella della cipria che si rivela ideale per nascondere eventuali rughe o antiestetiche linee di espressione del viso. Tra l’altro va sottolineato che la cipria essendo in polvere, tendenzialmente assorbe l’eccesso di sebo che è maggiore quando si comincia a sudare.

Il fondotinta giusto

Per le amanti del fondotinta, se proprio non riuscite a farne a meno, almeno optate per quelli giusti:

oli free , soprattutto per le pelli grasse;

, soprattutto per le pelli grasse; a base minerale , che non occludono i pori e non appesantiscono la cute;

, che non occludono i pori e non appesantiscono la cute; mat, che opacizzano e uniformano la cute e meglio se in formulazioni in polvere;

che opacizzano e uniformano la cute e meglio se in formulazioni in polvere; con un fattore di protezione incorporato.

E sempre con texture leggere. L’ideale per garantirsi un trucco impeccabile e lasciare la pelle libera di respirare.

Il fissante spray

L’ultimo step per realizzare un make up anti-sudore richiede l’uso di un gloss per le labbra possibilmente lucido, e della tonalità di colore che maggiormente si adatta alla pelle e che risalti con il restante trucco. Per completare il lavoro, conviene poi optare per un fissante disponibile in commercio in formato spray che regala alla pelle una piacevole sensazione di freschezza. Infine va sottolineato che si tratta di un prodotto traspirante ed idrorepellente che rende il make stesso duraturo per l’intera giornata.

Make up anti-sudore: gli alleati

Oltre alla scelta dei prodotti giusti, per un make up a prova di sudore è bene aiutarsi con dei veri e propri alleati di bellezza. In grado di eliminare gli effetti che questo può portare sulla pelle, donandovi un aspetto e un trucco sempre perfetto. Uno fra tutti sono le veline assorbenti. Dei fogli di carta assorbente sottilissimi da usare, se necessario, per tamponare la pelle, eliminando dal volto il sudore in eccesso ma senza intaccarne il make up. Ma non solo.

Un altro importante alleato da tenere sempre con sé è il primer. Un prodotto da applicare prima del fondotinta, ottimo per controllare la sudorazione, ridurre la produzione di sebo e opacizzare la cute. Oltre a impedire al fondotinta di sciogliersi per il caldo eccessivo.