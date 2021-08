Quali sono i segni zodiacali più permalosi in assoluto?

C 'è chi reagisce alle critiche con le lacrime e chi passa allo scontro diretto. Il confronto con questi segni zodiacali potrebbe essere particolarmente difficile

Non tutti i segni zodiacali sono uguali: hanno caratteristiche uniche o che condividono con un ristretto gruppo di altri segni. In questo articolo analizziamo i segni zodiacali più permalosi in assoluto, quelli con i quali bisogna porre particolare attenzione anche quando si scherza perché potrebbero prendere tutto sul personale e non rivolgervi più la parola.

Fortunatamente, i segni più suscettibili dello zodiaco sono solo cinque. Le persone nate sotto questi segni potrebbero essere molto irascibili e a volte scontrose, all'apparenza senza motivo. In realtà, però, il motivo c'è. Una critica, anche involontaria, un appunto o un'osservazione al momento sbagliato potrebbe urtare la loro sensibilità. Alla base della loro irritabilità, infatti, c'è quasi senza un'accentuata sensibilità (ma anche un pizzico di orgoglio!).

Cancro

Il Cancro è tra i segni zodiacali più permalosi in assoluto. I nati sotto il segno del Cancro sono irritabili in quanto particolarmente sensibili ed è proprio questa sensibilità che potrebbe portarli a soffrire eccessivamente per una parola percepita nel modo sbagliato.

Il Cancro non si lascia sfuggire niente e, se si sente colpito, mette il broncio e non ti rivolge più la parola fino ad un successivo chiarimento. Si sente offeso, anche se la tua intenzione non era quella di denigrare, ma solo raramente reagisce ripagandoti con la stessa moneta.

Di solito, il Cancro si chiude nella sofferenza, che a volte condivide con il mondo esterno. Soffre e piange reagendo alle situazioni con lo sconforto. Solo in pochissimi casi mette in atto una replica vera e propria ed offende senza mezzi termini.

Pesci

Il secondo dei segni zodiacali più permalosi è quello dei Pesci. Le persone nate tra la fine di febbraio e la metà del mese di marzo sono particolarmente suscettibili e soffrono molto in caso di offesa, anche involontaria.

Nel confronto con i Pesci bisogna fare attenzione e pesare ogni singola parola. La loro permalosità si misura in lacrime: soffrono fino al pianto ininterrotto se si sentono criticati ingiustamente o offesi senza motivo apparente.

I Pesci però perdonano anche: per ottenere la pace basta farsi vedere dispiaciuti e presenti. Non sono tra i segni permalosi che passano all'attacco diretto e raramente si lasceranno coinvolgere in un litigio puro.

La replica dei Pesci è silente ma non lamentarti se improvvisamente dovessero allontanarsi o sparire dalla tua vita. Un motivo c'è ed è probabilmente legato all'ultimo confronto o all'ultima critica ricevuta.

I Pesci fanno parte anche dei segni zodiacali schivi e silenziosi.

Scorpione

Lo Scorpione tendenzialmente reagisce alle critiche aggredendo. A differenza di altri segni zodiacali più permalosi, la reazione dello Scorpione non comporta la chiusura nei confronti del mondo esterno né le lacrime.

Lo Scorpione soffre ma non si isola, passa direttamente al contrattacco: se si sente offeso, offende e critica in modo particolarmente aspro, da apparire addirittura esagerato in alcuni casi.

In realtà la sua reazione, per quanto possa apparire eccessiva, è frutto di un accumulo: lo Scorpione all'inizio sopporta senza dare a vedere un malessere; poi esplode in una replica spropositata che lascia perplessi.

Se ti trovi a litigare con uno Scorpione ciò che devi tenere a mente è che probabilmente si sentiva già offeso ieri e l'altro ieri, la scorsa settimana e un mese fa, ma te lo sta dicendo solo adesso. I motivi del contrattacco potrebbero dunque appartenere (anche, ma non solo) al passato più remoto.

Leone

Il Leone non è solo un segno permaloso, è anche molto orgoglioso. Si sa, il Re della foresta fa fatica ad accettare le critiche. Se si sente criticato, si sente anche ferito profondamente nell'orgoglio e reagisce aggredendo.

In fondo dal Leone ce lo aspettiamo e nei litigi è sempre la parte che vorrà avere l'ultima parola. Un consiglio? Lasciategliela. Mai litigare con un Leone, soprattutto se questo Leone è tra le persone alle quali tenete di più. Sì alle critiche costruttive, ma attenzione ai modi: non fatelo sentire attaccato.

Fondamentale, quando si discute con un Leone è non andare ad intaccare il suo orgoglio. Altrimenti diventerà particolarmente scontroso e irritabile. La sua reazione sarà quella di andare a cercare apprezzamento altrove e si allontanerà, senza concedere altre possibilità.

Il Leone è anche tra i segni zodiacali più eccentrici.

Ariete

Anche l'Ariete è tra i segni zodiacali più permalosi. La reazione dell'Ariete è solitamente impulsiva in quanto si tratta di un segno non molto riflessivo, che si lascia guidare dall'istinto. Se attaccato, non starà a leccarsi le ferite ma ferirà a sua volta, usando magari parole a sproposito delle quali si pentirà in futuro.

Se sei tu l'Ariete permalosa, il consiglio è quello di riflettere bene (e di contare fino a 10!) prima di dire qualcosa di cui potresti pentirti, anche se sei comprensibilmente adirata e delusa.

Se invece ti trovi a discutere con un nato sotto il segno dell'Ariete, dovresti stare attenta a non urtare la sua sensibilità e a non ferirlo perché la sua reazione potrebbe essere estremamente difficile da gestire.