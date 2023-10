A vete mai pensato di mentire a uno Scorpione? Non fatelo e non pronunciate questa serie di frasi che abbiamo selezionato per voi. Ecco le cose da non dire mai a chi è dello Scorpione e perché

Coraggiosi, leali, determinati e profondamente onesti, i nati sotto il segno dello Scorpione sono conosciuti per la loro grande ambizione e l’intensità che mettono in ogni cosa che fanno. Amici fedeli e tra le persone più schiette dello Zodiaco, chi è del segno dello Scorpione si riconosce anche dalla particolare reazione che può avere dinanzi a determinate affermazioni.

La loro competitività, l’estrema riservatezza e il risentimento che provano verso chi li ha in qualche modo traditi, li rende particolarmente suscettibili nei confronti di alcune esternazioni. Quali sono le cose da non dire mai a chi è dello Scorpione? Le scopriamo subito.

Le caratteristiche dello Scorpione

Amante del rischio e sempre alla ricerca del pericolo: lo Scorpione è uno dei segni più coraggiosi dello Zodiaco. I nati sotto questo segno sono estremamente affascinanti: conquistano gli altri con il loro senso dell’umorismo e la loro innata determinazione, che li porta a dare il massimo in ogni cosa che fanno e a vivere la vita con grande tenacia e intensità.

Sia in amore sia in amicizia sono leali e fedeli e pretendono che gli altri si comportino con loro allo stesso modo. Amano le sfide e sanno gestirle con successo, sono dinamici e detestano la lentezza. Lo Scorpione è un segno dotato di seducente mistero e di forte indipendenza; ama essere libero e non si sottomette alle decisioni altrui. Se si riesce a conquistarlo, lo Scorpione dà tutto se stesso.

I difetti dello Scorpione

La schiettezza che caratterizza i nati sotto il segno dello Scorpione può talvolta trasformarsi in un difetto: capita infatti che l’estrema sincerità si tramuti in cattiveria e che reagiscano in modo eccessivo a quelle che ritengono delle offese. Gli appartenenti al segno, poi, non sono sempre facili da gestire: l’approccio spesso amichevole può repentinamente mutare in atteggiamenti duri e ostici e, nei momenti di crisi, si chiudono a riccio, diventando inaccessibili. Gli Scorpioni, quando si sentono in difficoltà, tendono ad attaccare e possono diventare aggressivi. Un altro difetto è la testardaggine: dotati di grandi capacità analitiche, si impuntano spesso sui particolari. Infine, nelle relazioni amorose tendono a essere abbastanza geloso. Vediamo quindi le frasi da non dire mai a uno scorpioncino!

Non puoi farcela

Tra le cose da non dire mai a chi è dello Scorpione c’è senza dubbio questa frase: «Non puoi farcela». Segno d’acqua intransigente, testardo e ambizioso, lo Scorpione non ammette di non potercela fare, figuriamoci di sentirselo dire. E questa caratteristica lo rende leader in tanti ambiti della vita. Pungenti come il pungiglione sulla sommità della loro coda, gli Scorpione lavorano tutta una vita per tagliare un traguardo, per raggiungere un obiettivo e lo fanno andando contro tutti e tutto.

Cercare di fermarli preventivamente fissando dei paletti irremovibili è completamente controproducente. Non pensate però che possano abbattersi, anzi, lavoreranno ancor più duramente per mostrare quanto valgono e purtroppo per voi, nutriranno un risentimento profondo che potrà durare a lungo nel tempo.

Devi fidarti di me

Come abbiamo anticipato, i nati sotto il segno dello Scorpione sono amici leali e fedeli. Ma se state pensando che siano persone in grado di stringere facilmente amicizia e instaurare legami intensi in maniera semplice vi state sbagliando di grosso. Lo Scorpione vive con immensa passione e profondità i suoi rapporti interpersonali e proprio per il fatto che investe così tanto, non lo fa con chiunque.

Conquistare uno Scorpione non è affatto facile. Ci scruterà, ci metterà alla prova, ci analizzerà e osserverà fino a capire, solo dopo diverso tempo, se può davvero fidarsi di noi, aprirsi e lasciarsi andare. Per questo dire a una persona di questo segno «Devi fidarti di me» è totalmente inutile.

Riproviamoci

Se avete mai avuto a che fare con un partner del segno dello Scorpione, allora saprete benissimo quanto possano essere passionali e appassionati. Investono tutto in una relazione e si aprono con il partner con fiducia, pur mantenendo sempre un’aura di mistero. Ma quando questa fiducia viene meno, magari a causa di un tradimento, lo Scorpione punge, si ritira e sparisce dalla vostra vita.

Chiedere a un segno di questo tipo di riprovarci, di tentare di ricostruire un rapporto finito è quasi impossibile. Quando vengono feriti infatti, i nati sotto il segno dello Scorpione non perdonano e non dimenticano, anzi, possono anche pensare di mettere in atto azioni vendicative e in ogni caso, il risentimento nei confronti di chi ha tradito la loro fiducia non finirà facilmente.

Lasciati andare

Vi sarà sicuramente capitato di recarvi a una festa, un evento, una cena, con un gruppo di persone che non conoscevate poi così bene. In queste situazioni c’è chi dà immediatamente corda anche agli sconosciuti, come ad esempio i segni d’aria come i Gemelli e chi non si lascia andare facilmente e analizza razionalmente a menadito la situazione e tutti i presenti, prima di decidere se instaurare o meno un dialogo. Di questo gruppo fanno sicuramente parte i nati sotto il segno dello Scorpione.

Dire a uno Scorpione «Lasciati andare» è completamente controproducente oltre che inutile. Questo segno d’acqua fisso, non ha alcuna intenzione di lasciarsi andare, non è nella sua natura. Lui scruta, sonda, osserva, analizza la situazione e le persone che lo circondano, senza mai abbassare la guardia, soprattutto in circostanze a lui poco familiari. Per questo evitate di pronunciare questa frase se siete in sua compagnia, fidatevi!

Ti ho mentito

«Ti ho mentito» è una delle frasi più insidiose da dire in generale e in questo caso occupa un posto apicale nella lista delle cose da non dire mai a chi è dello Scorpione. I nati sotto questo segno infatti, sono noti per la loro estrema onestà, per la nobiltà d’animo e la sincerità. E come abbiamo detto poc’anzi, sono anche estremamente diffidenti, quindi quando concedono la loro fiducia, la pretendono fino in fondo anche dall’altra parte. Dire a uno Scorpione che gli abbiamo mentito, che abbiamo detto una bugia o lo abbiamo tradito, vuol dire pugnalarlo nel profondo.

Una persona di questo segno non accetterà mai di aver subito una cosa del genere, non ammette bugie, non detti, chiaroscuri e non accetta che chi ama possa mentirgli. Per questo ammettere di aver mentito può mettere seriamente la parola fine a un rapporto di coppia o più in generale a una relazione interpersonale con i nati sotto questo affascinante e misterioso segno zodiacale.

Affinità dello Scorpione

Lo Scorpione non ha grande affinità con i segni che presentano caratteristiche simili alle sue, come per esempio l’Ariete e il Leone. È lontano anni luce anche dall’Acquario, per cui però può provare forte attrazione fisica. C’è invece piena compatibilità, soprattutto in amicizia, con gli appartenenti al segno della Vergine e del Capricorno e va d’accordo anche con i Pesci e il Cancro. Le relazioni d’amore, invece, possono funzionare sia con il Toro sia con altri Scorpioni. Infine, è incompatibile anche con i Gemelli e il Sagittario.