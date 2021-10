Quali sono i segni zodiacali più maldestri?

S ei sbadata e spesso vittima di piccoli incedenti quotidiani? Forse non è colpa tua, ma è lo zodiaco a metterci lo zampino.

Ti capita spesso di sbattere contro le cose o inciampare mentre cammini? È probabile che rientri nella cerchia di quelle persone maldestre e un po' goffe che anche se si sforzano non riescono a essere in nessun modo, più disinvolte e agili.

Queste persone sono inclini agli incidenti e spesso sono amanti del caos e sono anche un po' disordinati quando si tratta di organizzare i progetti o anche la propria vita personale.

Non disperare però, perchè potesti essere una di quelle persone incline ai piccoli incidenti domestici, non a causa della tua sbadataggine, la colpa di questa natura un po’ caotica potrebbe dipendere dallo zodiaco.

Abbiamo individuato, infatti, i segni zodiacali più maldestri, che sono cioè esattamente l'opposto di equilibrio ed eleganza!

Sagittario

Tra i primi segni zodiacali più maldestri da considerare, c'è sicuramente il sagittario. Se sei nato sotto questo segno zodiacale sai bene che non ci sono spazi e luoghi sicuri per te perché puoi trasformare qualsiasi esperienza un luogo d’incidente. La cucina è un'area particolarmente pericolosa con i suoi coltelli, pentole, acqua bollente e tutto ciò che ha a che fare con il taglio o la combustione; per non parlare del bagno dove ci sono prodotti che possono entrare negli occhi come il sapone o perché no, potresti scivolare sul pavimento bagnato.

E poi c'è il soggiorno! Quante volte hai sbattuto contro il tavolino rovesciando il caffè o il tè o peggio, urtando il mignolo? Insomma, non c'è scampo, sei una persona genuinamente maldestra e non puoi fare molto.

Rassegnati perché questa attitudine alla sbadataggine è una caratteristica del tuo segno zodiacale, per arginarla un po’ e cercare di combinare meno disastri è rallentare. Prenditi il tuo tempo e forse smetterai di sbattere inavvertitamente sulle porte e mobili.

Pesci

La quantità di tempo e di energia che dedichi a scusarti con le persone per averli urtati, versando loro cose addosso o rompendo accidentalmente i loro oggetti è notevole. Anche se cerchi in tutti i modi di stare attento, sembra proprio che tu sia sempre destinato a un disastro o all'altro.

I tuoi amici e la tua famiglia ormai sono ben consapevoli della tua estrema goffaggine e hanno imparato a prendere misure preventive.

I pesci però amano vivere nel loro caos creativo e un po’ con la testa tra le nuvole e un vero tratto distintivo di questo segno zodiacale e quindi continua così, non è detto che tutti dobbiamo essere disinvolti, organizzati e spigliati nella vita!

Cancro

Tra i segni zodiacali più maldestri, non può mancare il cancro. Meno goffo fisicamente, ma compensi la goffaggine in campo emotivo: sei la regina delle gaffe! Parli un po’ troppo e fornisci informazioni riservate senza renderti conto della figuraccia che stai per fare, stesso discorso per le domande indiscrete.

Ti diamo una notizia: puoi migliorarti. Poiché non si tratta di sbadataggine fisica, puoi imparare a contare fino a dieci prima di parlare, soprattutto durante una cena o un evento sociale.

Vedrai che il più delle volte, ti renderai conto che l’affermazione che stai per fare è sicuramente fuori luogo.

Gemelli

I nati sotto il segno dei gemelli amano raccontare e parlare, ma lo fanno gesticolando moltissimo. Risultato: i più sfortunati riescono a bruciarsi con le sigarette altrui o a far cadere accidentalmente il drink di qualcun altro.

Cercare di limitare i tuoi movimenti rapidi e i gesti eccessivamente espressivi, almeno quando sei in mezzo a molte persone o in uno spazio pubblico, potrebbe essere una buona idea. Il trucco è pensare alle mani, proprio nel momento in cui le stai muovendo, ad esempio indossando dei bracciali rumorosi. Vedrai che limiterai molto il movimento, provare per credere.

Vergine

Sei maldestra lo sai e ti sfidi per migliorare, perchè è impossibile per te lasciare tutto al caso.

Quando qualcuno ti chiede di portare un vassoio pieno di bicchieri, la prendi come una sfida e t’impegni per portare a termine il compito senza che la tua goffaggine entri in gioco.

Sei cosciente della tua goffaggine e questo è già un gran traguardo, e mentre desideri la tua vittoria personale, a volte devi solo rassegnarti un po' e non vivere male questo tratto della tua personalità.

Bilancia

I tuoi incidenti sono anche i tuoi ricordi di alcuni dei grandi momenti della tua vita. Quando sei inciampato a causa dei tacchi alti alla laurea o quando hai rovesciato lo champagne facendo un brindisi a una festa?

Anche se appartieni a un segno ponderato e sei molto pratica, devi accettare di essere la regina della goffaggine e trasformare quello che potrebbe apparire come un difetto, come un tratto distintivo; ricorda che gli altri sono più inclini a perdonare le persone maldestre quando queste usano l'ironia per giustificare i disastri che causano. Se cadi dai tacchi alti, fatti una risata e vedrai che anche gli altri ricorderanno soprattutto la tua reazione al piccolo incidente.