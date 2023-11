Sagittario: la tua casa ideale

Dimmi di che segno sei e ti dirò che casa avrai: le stelle influenzano le nostre scelte di arredo più di quanto pensiamo.

Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché?

La casa ideale del Sagittario

Viaggiare, muoversi e cambiare spesso orizzonte sono prerogative dei nati in Sagittario, che amano le case che mutano seguendo la loro evoluzione personale.

L’ottimismo e lo spirito d’iniziativa si esprimono anche nella ricerca e nell’arredo della loro abitazione, che vivono come una bella avventura di vita.

La parte della casa che prediligono è la zona giorno, l’ingresso, la sala, la cucina, locali che saranno arredati in modo comodo, simpatico e ospitale.

Indispensabile lo spazio per i souvenir e il videoproiettore per foto e film di viaggio.

L’arredamento

Con entusiasmo fiducioso i Sagittario partono alla ricerca degli arredi in giro per il mondo.

Il gusto per l’esplorazione li porta lontano, ad acquistare mobili in stile etnico, in materiali naturali e leggeri affinché si possano spostare facilmente (se hanno le ruote è ancora meglio).

I colori sono vibranti, tessuti e tendaggi allegramente scoordinati, le luci forti e vive.

Il gusto è eclettico e mutevole, gli arredi sono scovati qua e là, in un mix di pezzi classici, di famiglia, esotici, che talvolta sconfina nel kitsch.

Il consiglio

I Sagittario dovrebbero avere più cura della casa, non pensarla solo come una base di partenza per le loro avventure e tralasciare i dettagli.

Dovrebbero sentirsi sempre liberi di cambiare l’uso di una stanza e mutare la disposizione dei mobili.

Da evitare

Case con finestre piccole che affacciano su altri palazzi e non lasciano spaziare lo sguardo.