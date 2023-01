I ndicato per i cedimenti cutanei di viso e corpo, il trattamento a radiofrequenza sfrutta le onde elettromagnetiche a scopo rassodante. Scopri di cosa si tratta di preciso

Con il passare del tempo la pelle accusa i segni dell'età, è un processo inevitabile. Tutte noi temiamo le rughe, ma in realtà le fatidiche linee di espressione sono solo uno dei segni di invecchiamento. Nel mirino c'è anche la tendenza della cute a cedere, come se si stesse piegando alla forza di gravità. Questo accade perché il derma negli anni perde la sua consistenza, assottigliandosi sempre più. Alla base c'è la diminuzione delle proteine deputate al sostegno e rassodamento cutaneo, cioè il collagene e l'elastina. Il risultato? Rughe, cedimenti e, in genere, un aspetto screpolato su viso, collo e viso‌, tutti segni che la radiofrequenza combatte.

Oggi ci sono numerosi trattamenti anti-età per migliorare l'aspetto causato dall'invecchiamento cutaneo, ma non tutti sono indicati contro la pelle cascante. I filler, per esempio, riempiono le rughe ma non rassodano la cute. Il lifting taglia letteralmente la pelle in eccesso, ma siamo già nel campo della chirurgia plastica, quindi un trattamento decisamente invasivo.

Se stai cercando di provare qualcosa di diverso dai filler, ma non vuoi impegnarti in un intervento chirurgico importante, potresti prendere in considerazione il rassodamento della pelle con un tipo di energia chiamata radiofrequenza.

Come funziona la radiofrequenza?

Il rassodamento della pelle con radiofrequenza, o trattamento a radiofrequenza, è una procedura non invasiva, eseguita in ambulatorio. Il medico utilizza un manipolo collegato a una macchina che crea onde radio, e la passa su viso e corpo.

Le onde radio emettono calore che stimola la pelle a produrre più collagene ed elastina. Il trattamento accelera anche il ricambio cellulare, quindi la pelle diventa più soda e spessa nel tempo.

La durata di una seduta di radiofrequenza? Dai 30 ai 90 minuti circa, a seconda della quantità di pelle trattata.

A cosa serve la radiofrequenza?

Il rassodamento cutaneo con radiofrequenza è un trattamento antietà sicuro ed efficace per diverse parti del corpo, anche se è più comunemente usato per la zona del viso e del collo. Molto impiegato per rassodare le aree intorno alla pancia o la parte superiore delle braccia‌.

I vantaggi di un trattamento a radiofrequenza

Sicurezza: Il rassodamento cutaneo a radiofrequenza è considerato sicuro ed efficace, soprattutto per ridurre l'aspetto delle rughe.

Effetti: Potresti iniziare a vedere subito dei cambiamenti sulla tua pelle, ma i miglioramenti più significativi verranno dopo qualche seduta (minimo 6 mesi).

Recupero: Normalmente, poiché questa procedura è completamente non invasiva, non avrai molto tempo di recupero. Potresti essere in grado di tornare alle normali attività subito dopo il trattamento. Nelle prime 24 ore potresti notare un po' di rossore o avvertire formicolio e dolore. Questi sintomi scompaiono abbastanza rapidamente. In rari casi, le persone hanno riportato dolore o vesciche a causa del trattamento.

Costo: Il prezzo del rassodamento cutaneo a radiofrequenza varia. Il costo dipenderà dalle dimensioni dell'area che si desidera trattare. Il costo medio può aggirarsi intorno a 2 mila euro, ma può essere di più se si tratta di una vasta area‌.

Numero di trattamenti: La maggior parte delle persone ha bisogno di un solo trattamento per vedere gli effetti completi. I medici raccomandano di seguire un regime di cura della pelle appropriato dopo la procedura. La protezione solare e altri prodotti per la cura della pelle possono aiutare a prolungarne gli effetti.

Adeguatezza: Prima di procedere con le prime sedute, consultati sempre con il medico per ottenere la massima efficacia in base alle tue esigenze.

Quanto durano i risultati

Gli effetti del rassodamento cutaneo a radiofrequenza non sono così duraturi come gli effetti della chirurgia, ma una volta effettuato, i suoi effetti dovrebbero durare almeno uno o due anni.

Dispositivi a radiofrequenza domestici

Oltre che dal medico, ci sono dispositivi a radiofrequenza che puoi acquistare per usarli comodamente a casa. Questi non sono potenti come quelli di un medico e i risultati potrebbero non essere così evidenti o duraturi. Alcuni dispositivi domestici consigliano di utilizzare un gel speciale per proteggere la pelle durante l'utilizzo.

In ogni caso, per risultati importanti è consigliato rivolgersi sempre a un dermatologo o a un medico estetico qualificato e certificato.