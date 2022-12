N on sai cosa regalare per Natale? Sfoglia la nostra lista, ci sono idee facili, luxury, originali, per tutti: famiglia, amici, colleghe e figli

Ah, Natale! Con la voglia di volersi bene, di festeggiare insieme, di scartare i pacchetti... Come dici? Non sai cosa regalare?

Ecco tante idee per lo shopping di Natale: troverai il regalo giusto per il tuo lui, per le amiche e le colleghe, la mamma e le zie. E anche per i figli adolescenti.

Regali di Natale per lui

Dritte preziose che faranno la gioia di tutti gli uomini che per te sono importanti: papà, fratelli, mariti, fidanzati, amici, amanti...:

1 di 13 - Dettagli dorati, cinturino di pelle effetto cocco: per un uomo sempre in giacca e cravatta (Bulova, 199 euro). 2 di 13 - Accappatoio di spugna più di spugna più asciugamani: e non ruba più i tuoi (Diesel Living el Living Ultra preciso, Home Linen by Mirabello Carrara, da 125 euro). 3 di 13 - Crema antietà e contorno occhi nella Trousse Monsieur Homme (Matis, 72 euro, in istituto). 4 di 13 - Cardigan di baby alpaca, seta e cashmere: da accarezzare (Gensami, 359 euro). 5 di 13 - I 4 must have per la sua skincare nel set Great Skin For Him (Clinique, 39,50 euro, da Coin e Rinascente). 6 di 13 - Con questo dispositivo gusterà un calice senza aprire la bottiglia, conservando il vino perfetto a lungo (Coravin Keith Haring, 399,99 euro). 7 di 13 - Che eleganza il blazer con i revers lucidi! (Piombo in OVS, 119 euro). 8 di 13 - Per l’aspirante sommelier è imperdibile il volume sui vini italiani (Il Bicchiere d’argento, 39 euro, ED). 9 di 13 - Ultra preciso, rade, regola, rifinisce (Philips, One Blade 360, 56, 99 euro). 10 di 13 - Lo speaker di design è tutto di vetro (brownsfashion. com, Transparent, 500 euro). 11 di 13 - Un nuovo trolley per chi viaggia tanto (Delsey, 410 euro). 12 di 13 - Perlage aristocratico e note di more e mirtilli: così il brindisi è da sogno (1673 Rosé, Cesarini Sforza, 33 euro). 13 di 13 - Un albero a distanza

Geniale il regalo che fa bene al Pianeta e non occupa spazio in casa! Treedom propone di piantare alberi meravigliosi, dal palissandro al mango alle palme da cocco, in Africa o in Thailandia. Per aiutare le popolazioni locali, rimboschire la Terra e darle ossigeno. I maschi dal cuore green entusiasti (Treedom.net).

Regali di Natale per le amiche

La migliore amica dai tempi della scuola, la tua confidente di una vita o la sorella con la quale hai condiviso tutto. Per loro ci vuole qualcosa di super. Ecco i nostri consigli per i regali di Natale alle amiche:

1 di 14 - Per la sua pelle, Crema Notte 24K Rose Gold (Prai, 52,90 euro con il siero su qvc it) con il siero, su qvc.it). 2 di 14 - Questa Lunch Box ha già vinto il Red Dot Design Award ’22 (24Bottles, 50 euro). 3 di 14 - Square Link stampa le foto da smartphone nel ormato più cool (Instax, 149 euro). 4 di 14 - Il fitness smartwatch di chi corre a ritmo di musica (Garmin,Venu Sq 2 M.E., 299 euro). 5 di 14 - Gli occhiali per l’amica che l’amica che fa scintille (Jimmy Cristal New York, 94 euro). 6 di 14 - Se è una gourmet, in questo kit picnic troverà una delizia al giorno: dal caviale con i blinis alla ventresca di tonno. Oltre a plaid e borsa termica (Calvisius,199 euro). 7 di 14 - Se è da poco mamma, ci vuole l'anello con bebè e diamantino (le Bebè gioielli, 280 euro). 8 di 14 - Per la modaiola creativa, il cappotto di lana con i bottoni tutti diversi (Max&Co., 339 euro). 9 di 14 - Una storia d’amore pazzesca? Quella fra Romain Gary e Jean Seberg (Ardore di Anna Folli, Neri Pozza, 20 euro). 10 di 14 - Per la “sempre impeccabile”: cipria e mini rossetto con tracolla Go Clutch (Valentino Beauty, 220 euro). 11 di 14 - Si lamenta di continuo dei suoi capelli crespi? Le serve la piastra Gold Grand-Luxe (Ghd, 239 euro). 12 di 14 - C’è sempre qualcosa da festeggiare se lo champagne è invecchiato 5 anni (Cuvée Speciale Comte de Montaigne, da 100 euro). 13 di 14 - Ama stare ai fornelli? Un corso di cucina o pasticceria da Eataly In cucina con gli chef (Smartbox, 65 euro). 14 di 14 - Per chi ama i cani

Vuoi far sciogliere il cuore dell'amica che nell’ordine: 1) “non regalarmi niente, ho già tutto”; 2) stravede per gli animali? Il sacco a pelo doppio che ripara un senzatetto e il suo cane. L’idea è dell’associazione Save the Dogs di Milano (savethedogs.eu), che aiuta i cani di chi vive per strada anche con kit invernali, vaccinazioni, antiparassitari. Da replicare ovunque ci siano un clochard e il suo quattrozampe.

Regali di Natale per la mamma, la nonna, le zie

Cosa regalare alla mamma, alle nonne, alle zie? Qualcosa per tenerle scattanti e aggiornate, qualcosa per coccolarle.

Il nostro consiglio: per fare arrivare il tuo affetto a chi è più grande, prepara tanti bei pacchettini.

1 di 15 - Capelli Capelli bianchi, bella pelle. Nel beauty bianchi, bella pelle. Nel beauty di The Bridge ci sono crema viso e contorno occhi antirughe della linea Rigenera (Collistar, 70 euro). 2 di 15 - Con il plaid si fa il giro del mondo dalla poltrona (Alviero Martini 1ª Classe Home Collection, da 115 euro). 3 di 15 - Un bracciale per le signore eleganti (Boccadamo, 156 euro). 4 di 15 - Le mandia stamparevia mail e i nonni ricevono un cofanetto con le foto dei bambini (Cheerz, 16,90 euro). 5 di 15 - Fondants alla rosa, viola e menta ghiacciati avvolti nel cioccolato fondente: un dono raffinato e unico (Confetteria Romanengo, shop.romanengo.com 48 euro). 6 di 15 - Un mini rituale antietà completo: Holiday Set Advanced Night Repair (Estée Lauder, 49 euro). 7 di 15 - Non serve usare un pc per sapere che tempo fa o trovare un ristorante: loro comandano a voce, Alexa obbedisce! (Amazon, 199 euro). 8 di 15 - Piedi caldi e chic con le pantofole di peluche tartan (Grünland, 39,90 euro). 9 di 15 - Nel bruciatore o in un cassetto, il cuore di cera ha una fragranza deliziosa (Heart and Home, 2,50 euro). 10 di 15 - Con il profumo giusto, la casa diventa un giardino (Melograno, L’Erbolario, 20,50 euro). 11 di 15 - Gli occhiali hi-tech filtrano la luce blu degli schermi. Così poi si dorme bene (Izipizi, 40 euro). 12 di 15 - Nel trenino di latta, un carico di biscotti di panspeziato (La Favorina, da Lidl, 7,99 euro). 13 di 15 - Per le amanti dei romanzi appassionanti, il romanzo di Arrocco siciliano di Costanza DiQuattro (Baldini & Castoldi, 18 euro), ambientato in una Sicilia di inizio Novecento. 14 di 15 - Per le appassionate di tè e tisane, imperdibile il libro Time for Tea di Tom Parker Bowles (Guido Tommasi Editore, 28 euro). 15 di 15 - Doni che valgono due volte

A chi ha esperienza della vita, fa piacere ricevere un regalo “doppio”. Un bell’esempio è la tessera del FAI. Il primo scopo del Fondo Ambiente Italiano è salvaguardare il patrimonio artistico e naturale italiano. Ma l’iscrizione consente anche di visitare gratuitamente i Beni del Fai, che sono tutti luoghi mozzafiato, offre convenzioni con oltre 1.600 istituzioni culturali e propone sconti in occasione delle tante iniziative organizzate dal Fondo (fainatale.it).

Regali di Natale per i figli adolescenti