Se gli addobbi presenti nei negozi ti hanno stancata, prova a realizzare qualche decorazione natalizia con le tue mani. Anche se non sei un’esperta di bricolage, con pochi materiali facilmente reperibili e l’idea giusta, si possono realizzare bellissime decorazioni che renderanno la tua casa delle feste unica e particolare.

Dalle palline per l’albero di Natale reinventate, ai lavoretti con il feltro (facile da tagliare e cucire), ai decori con i materiali di recupero, alle finte candele fatte con il legno… tante idee facili per le tue decorazioni di Natale, per la casa o come originale idea regalo. Sì perché oggi la cosa più preziosa è il tempo: un momento da passare insieme in famiglia per realizzare un lavoretto o del tempo da trascorrere in tutta tranquillità per fare un lavoro a maglia o all’uncinetto da regalare. L’atteggiamento giusto per trascorrere un Natale sereno!

A Natale ci sono tanti modi per creare delle decorazioni bellissime partendo anche da oggetti da riciclare. Le decorazioni di Natale non solo rendono le nostre case più calde ed accoglienti in vista delle feste, ma costituiscono anche un ottimo pretesto per dedicarsi al fai da te, coinvolgendo i bambini in progetti creativi divertenti e stimolanti.

Tra i tanti materiali di recupero di cui potremo servirci, le bottiglie di plastica costituiscono probabilmente il più indicato, poiché non comportano l’utilizzo di attrezzi pericolosi per i più piccini, garantendo al tempo stesso una grande versatilità. Ecco dunque tante idee creative per riciclare le bottiglie di plastica e realizzare originalissime decorazioni di Natale fai da te per la casa.

Fiocchi di neve

Con i fondi delle bottiglie si possono ad esempio creare bellissimi fiocchi di neve da appendere all’albero o da utilizzare come decorazione per le finestre. Servono bottiglie di plastica trasparenti, blu o azzurre da 1 o 0,5 l, forbici, cordini, punteruolo e pennarelli indelebili. L’idea è davvero molto semplice, ma molto molto carina: iniziate tagliando il fondo delle bottiglie all’altezza delle classiche ondine che ne caratterizzano la base; con il punteruolo praticate un piccolo foro sulla parte alta ed inserite il cordino che vi permetterà di appendere il fiocco di neve all’albero. Se intendete realizzare invece decorazioni per le finestre, praticate due fori allineati (uno in alto e uno in basso) in cui far passare un filo di nylon trasparente. A questo punto non resta altro da fare che decorare il tutto disegnando i fiocchi di neve con un pennarello indelebile bianco (per le bottiglie blu) o azzurro (per le bottiglie trasparenti).

Palline di Natale

Utilizzando questa volta il ‘corpo’ delle bottiglie di plastica, potremo poi creare delle bellissime palline di Natale da appendere all’albero. Anche in questo caso il materiale necessario è molto semplice. Servono forbici, colla per plastica, perline e paillettes, cordino. Iniziate tagliando tanti anelli di plastica dello spessore di 1,5 cm circa, tutti di uguale diametro. Incrociate ora 4 anelli e incollateli nel punto in cui si sormontano, in alto e in basso. Ripetete l’operazione con altri 2 o 4 cerchietti ed avrete così ottenuto una pallina fatta di striscioline di plastica. Date quindi libero sfogo alla fantasia e decoratele con i materiali che più vi piacciono, come ad esempio perline, paillettes, bottoni, monetine da 1 centesimo e via dicendo. Legate infine un cordino nella parte alta e appendete le vostre palline di Natale all’albero. Un altro metodo per realizzare simpaticissime palline decorative consiste invece nell’utilizzare la parte alta della bottiglia di plastica, compresi collo e tappo. In questo caso necessiteremo di forbici, bucatrice, fermacampione, materiale decorativo e cordino. Iniziate tagliando la parte alta della bottiglia (prima del classico restringimento), quindi praticate tanti tagli verticali, come a creare delle ‘frange’ (circa una decina). Su ognuna di esse praticate un foro con la bucatrice, quindi ripiegatele una sull’altra in modo da far coincidere tutti i fori; infine bloccate tutto con un fermacampione. Aprendo il tappo potrete ora inserire nelle palline del polistirolo, a richiamare la neve, oppure filamenti oro, argento, rossi o dorati, e ancora paillettes, nastrini colorati e via dicendo (se lo desiderate colorate anche il tappo con colori coordinati). Praticate quindi un forellino nel tappo e applicate il cordino con cui appenderete le decorazioni all’albero.

Pinguini

Infine con le bottiglie di plastica è possibile creare tenerissimi pinguini con cui decorare i davanzali di casa. Otterremo così un divertentissimo animaletto invernale, equipaggiato di sciarpa e cappello, che ci osserva da dietro il vetro: siamo certe che i vostri bimbi li adoreranno. Creare dei pinguini con le bottiglie è molto semplice: iniziate tagliando la parte inferiore di due bottiglie, ad una decina di centimetri dalla base d’appoggio, quindi capovolgetene una e incastratela sulla seconda. Incollate i due pezzi e colorateli di bianco con una bomboletta spray. A questo punto non resta che dipingere (con colori adatti) il corpo del nostro pinguino: colorate prima una striscia che farà da sciarpa; passate quindi al cappello (da completare con l’applicazione di un morbidissimo pon pon) e solo successivamente colorate le parti nere. Ultimate il tutto con due pallini scuri che faranno da occhi e un triangolino giallo al posto del becco!

Con pochi materiali si possono realizzare dei simpatici alberelli di Natale: feltro, filo per cucire, cotone per riempire le sagome e perline per decorare. Usate le formine dei biscotti per tracciare la sagoma dell’albero e tagliarla in modo preciso. La cucitura a vista tono su tono è bella da vedere e facile anche se non siete esperte con ago e filo. Un lavoretto facile: usate gli alberelli per fare un piccolo festone da appendere, come decoro per l’albero di Natale o come idea regalo!

Avete degli scampoli di lana e filo che vi avanzano? Ecco come realizzare dei simpatici Babbo Natale! Con uno scampolo di stoffa formate la base: riempite di cotone o altri materiali d’avanzo e cucite grossolanamente a formare delle palline abbastanza stabili. Poi cucite i cappelli e la barba: aggiungete dei piccoli nasi (che troverete nei negozi di bricolage, ma potete usare anche dei bottoni) e il gioco è fatto!

Realizzate con il das questa decorazione natalizia dal sapore un po’ nordico: stendete il das e tagliatelo con delle formine per biscotti, fate un buchino al centro delle stelle prima che indurisca. Poi dipingete le stelle di bianco e unitele con un filo di corda o spago.

Un modo per festeggiare senza inquinare? Realizzare delle decorazioni di Natale fai da te cento per cento green. Basta utilizzare quello che si trova nei prati o nei boschi vicino casa, mescolando textures e colori di foglie, rami, bacche, sementi, semi, fiori, pigne appena raccolti oppure essiccati e conservati già da qualche mese prima.

Ghirlande

Per le ghirlande assemblate tutto “a secco” o con una corda su una base intrecciata costituita da sfalci di vite o polloni di nocciolo (molto flessibili, vengono usati anche in cesteria) o ancora scarti di potatura dell’ulivo, ma qualsiasi vegetale un po’ elastico può servire allo scopo.

Con scarti alimentari

Non avete la possibilità di immergervi nella natura per raccogliere ciò che serve? Non è una scusa sufficiente, perché si possono creare decorazioni vegetali anche con gli scarti alimentari, per esempio intagliando le bucce degli agrumi per ottenere formine che, una volta essiccate, potranno sia pendere dall’albero che esser inserite per dare un tocco di colore su ghirlande e pacchi regalo. Altro scarto alimentare a cui pochi pensano sono i semi: perforando quelli grossi dell’avocado e inserendo un cordino, si trasformano in palline per l’albero, lasciati al naturale o colorati a piacere.

Centrotavola arance e noci

Come centrotavola o poggiato su un mobile, il portafrutta con le arance e le noci fa pensare subito al Natale. Se al posto della classica ciotola usiamo una base di legno adornata con arance essiccate, noci, pigne e qualche rametto di abete o agrifoglio, questa composizione può diventare un centrotavola natalizio di grande effetto.

Portacandele con mele

Cosa c’è di più natalizio dei colori del muschio e delle mele rosse? Stupite gli ospiti del pranzo di Natale con questa decorazione d’effetto. Due candele al centro della tavola natalizia daranno la giusta atmosfera.

Scacciapensieri natalizio

Questa piccola composizione con pigne, arance essiccate e cannella, tenuta insieme da rafia è molto carina da appendere per personalizzare ad esempio le sedie durante la cena della Vigilia. Un tocco di profumo da poter anche regalare agli ospiti.

Corona di bacche

Rami di cedro e bacche sono elementi naturali perfetti per decorare casa per il Natale. Potete disporli in un vaso, appoggiarli su una ciotola larga o intrecciarli per farne una corona.

Il pomander portacandela

Decorate le arance con tanti chiodi di garofano. Disponetele su un vassoio insieme a mele rosse, anice stellato e stecche di cannella: una composizione semplice e molto natalizia. Un’idea particolare e di grande effetto è usare il pomander come portacandela: si abbinerà alla calda luce anche un profumo molto natalizio.

Centrotavola rami di abete e pigne

Tra gli elementi più classici del Natale c’è l’abete. I suoi rami possono essere sfruttati tantissimo per gli addobbi. La tavola decorata con rami e pigne è bellissima: fate una piccola scenografia con candele, bacche, rametti e piccoli pezzi di legno.

Bacche rosse portatovaglioli

Le bacche rosse sono molto natalizie e possono essere usate semplicemente in vaso per dare colore e allegria alla tua casa oppure puoi realizzare una corona da appendere alla porta o inserire dei rametti alle posate della tavola natalizia per un originale porta tovaglioli.

Vasetto shabby con pigne e candela

Se avete un vaso che non utilizzate starà benissimo riempito di pigne. Aggiungete una candela per dare profumo e colore e create il vostro angolo shabby chic.

Lumini di cannella

Un’idea per trasformare le vostre semplici candele di vetro in lumini natalizi. Rivestite il portacandele in vetro incollando delle stecche di cannella a cui avvolgerete dello spago e un rametto di abete. Un nuovo look alla vostra candela che lascerà tutti d’incanto.

Pacchetti regalo eco-friendly

La cannella, le arance e i rametti si prestano ad ogni tipo di decorazione. Cosa ne dite di questo originale modo di confezionare i vostri pensierini di Natale? Sono molto graziosi ed ecologici.

Rametti di agrifoglio per decorare i piatti

Disponete dei rametti di agrifoglio per decorare la tavola di Natale: un gesto semplice che crea subito l’atmosfera delle feste. Gli agrifogli sono talmente belli che nella loro semplicità sono molto d’effetto anche per decorare le vostre portate.

Anice stellato

Una manciata di anice stellato in una composizione è quell’elemento che le attribuirà la giusta atmosfera natalizia. Cospargete di anice stellato le vostre decorazioni con cannella, frutta secca e tanta fantasia!

Le pigne

Avete raccolto qualche pigna in autunno? Basta aggiungere un fiocco colorato e appenderla con un filo di spago per decorare la casa a Natale. Oppure realizzate un grande fiocco dall’aria un po’ shabby chic e appendete tante piccole pigne: un addobbo di Natale raffinato e facile da realizzare!

Lo spago

Le vecchie palline dell’albero di Natale non vi piacciono più? Non buttatele! Divertitevi a rinnovarle con filo, spago o piccoli scampoli di stoffa. Aggiungete fili di rafia o corda per dar loro un’aria retrò.

Per un Natale all’insegna del fai da te e delle attività da fare in casa con i bambini ecco tante idee per fare lavoretti facili a tema natalizio.

Potete anche cimentarvi in cucina con loro per farli divertire con la preparazione dei biscotti da appendere all’albero di Natale o addobbare insieme la tavola delle feste. L’infanzia dei bambini è magica, così come l’atmosfera natalizia: non perdete l’occasione per trascorrere con loro momenti che ricorderete a lungo nel tempo! Creare piccoli addobbi di Natale con i genitori per i piccoli è ancor più motivo di gioia!

Non servono materiali costosi, anzi molte volte il riciclo serve per prendere spunto e creare alberi, stelle, fiocchi o per costruire un piccolo presepe fai da te.

Le pigne Babbo Natale

Avete conservato delle pigne dai lavoretti d’autunno? Ecco come trasformarle in simpatici Babbi Natale per decorare la vostra casa a Natale. Vi basterà aggiungere dei ritagli di feltro e formare dei cappellini e disporli insieme a luci colorate.

L’impronta-renna

Ecco come i piedini dei bambini si trasformano in buffe renne di Babbo Natale! Fate intingere i piedi dei bimbi nella tempera marrone e poi fate fare le impronte sul cartoncino colorato. Infine decorate le orme. Il tocco in più? Gli occhietti mobili: potete acquistarli in cartoleria.

I festoni alberelli

Gli alberelli di Natale di carta: una decorazione semplice da fare con i bambini. Piegate in 4 un cartoncino verde e disegnate su un lato la sagoma di un abete aiutandovi con il righello. Fate in modo che le punte siano attaccate una all’altra. Ritagliate i pezzi da eliminare e il vostro festone di alberi di Natale è pronto!

Le pigne renne

Una piccola pigna si trasforma in una simpatica renna! Usate piccoli pezzi degli addobbi natalizi tradizionali e non dimenticate gli occhietti mobili che rendono buffa questa piccola renna!

Con la pasta modellabile

Per i lavoretti di Natale da fare con i bambini potete utilizzare anche la pasta modellabile: potete far fare tante forme, semplici da realizzare anche per i bambini piccoli, stelline e alberelli per esempio. Quando saranno secche potete dipingerle con colori vivaci e appenderle all’albero di Natale. Quando il das è ancora morbido ricordatevi di fare un piccolo foro in alto dove far passare il nastrino per appenderle.

Con i bastoncini di legno

Un’idea originale per riutilizzare i bastoncini di legno dei ghiaccioli e tanti pompon colorati: assemblali come in foto per realizzare tanti alberelli di Natale per decorare casa o come idea regalo.

Ghirlanda di feltro

Ritagliate il feltro in tante sagome a forma di foglia di pungitopo in verde e poi unitele con la colla a formare una piccola ghirlanda. Un’idea semplice per un addobbo natalizio da fare con i bambini.

Ghirlanda di cartoncino

Realizzate tante formine con il cartoncino ondulato e poi appendetele ad un cordoncino. Una decorazione semplice in stile nordico per il vostro albero di Natale o le finestre.

Le pigne alberello

Le lunghe pigne dei pini diventano graziosi alberelli di Natale con un po’ di fantasia e qualche materiale riciclato. Fate fare ai bambini tante pigne-alberello, fissatele su una base solida e usatele come segnaposto per la tavola di Natale: i piccoli di casa si sentiranno grandi!

