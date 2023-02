Rivoluzione biofilico, nasce a Milano l’ufficio “Welcome”

N asce a Milano l'ufficio del futuro: uno spazio biofilico, capace di favorire l’integrazione dell’uomo con la natura. Un luogo dove respirare aria pulita, e andare a lavorare con gioia. Ecco il progetto rivoluzionario

Immaginate di vivere a Milano. La mattina vi alzate e andare a lavorare in un ufficio "biofilico", dove, cioè, potete stare a stretto contatto con la natura. Oltre al vostro ufficio, in questa struttura ci sono ristoranti, lounge, negozi, un supermercato e un'area wellness. Respirate aria pulita. L'energia viene prodotta da fonti rinnovabili. L'acqua non viene sprecata, ma recuperata e riutilizzata. L'ufficio è immerso nel verde. Un sogno? No, presto tutto questo sarà realtà.

Nasce il progetto rivoluzionario "Welcome"

Nel capoluogo lombardo sta, infatti, per nascere il progetto "Welcome, feeling at home", un luogo capace di favorire l'integrazione dell'uomo con la natura. Ideata da Europa Risorse e dal designer Yuki Ikeguchi, partner di Kengo Kuma and Associates, questa struttura così innovativa prenderà forma nell'ex area Rizzoli, una zona industriale dismessa che si trova al confine con uno dei polmoni verdi più importanti di Milano, il Parco Lambro.

Che cosa è un ufficio "biofilico"

“Welcome” è un ufficio biofilico, cioè un luogo che non solo favorisce l'integrazione dell'uomo con la natura, ma mira anche al benessere mentale e fisico dei lavoratori. Inoltre, ospita momenti di condivisione. Un luogo, insomma, dove le persone sono più contente di recarsi al lavoro, si ammalano meno e diventano anche più creative e produttive.

Che cosa significa la parola "biofilia"

Il termine biofilia è stato coniato per la prima volta dallo psicologo Erich Fromm. Questa parola significa «passione per la vita» e identifica l'interesse degli esseri umani verso tutto quello che fa vibrare di energia e positività la nostra vita. La natura ha questo effetto su di noi. Quando l'uomo è immerso nella natura, non può che trarne beneficio. A questo principio si sono ispirati gli ideatori del progetto “Welcome”, che ha l'ambizione di portare gli effetti della biofilia anche negli ambienti lavorativi.

Perché è importante lavorare nella natura

Tutto è nato dalla volontà di riqualificare l'intera zona nei pressi del Parco Lambro con un progetto a zero emissioni di anidride carbonica, energie rinnovabili, controllo dei consumi, recupero dell'acqua. «Siamo partiti dalla volontà di fare l'ufficio più verde e sostenibile di Milano, vicino al grande polmone del Parco Lambro», ha spiegato l'amministratore delegato di Europa Risorse, Antonio Napoleone. «Ci siamo resi conto di quanto sia invece importante pensare soprattutto alle "persone" che ci lavoreranno e al loro benessere psico-fisico», ha continuato. «Abbiamo creato un ambiente di lavoro più sano, luminoso, dinamico, sociale e immerso nella natura. Il contesto che più fa sentire le persone a proprio agio. Nell'ambiente "biofilico" le persone sono più contente di venire in ufficio, si ammalano meno e sono più creative e produttive», ha precisato.

Rivoluzione biofilico: perché proprio a Milano

«Milano è una città che presenta un connubio unico ed entusiasmante di modernità e tradizione dal punto di vista dell’arte, dell’architettura e dell'artigianalità. Questo la rende il posto ideale dove realizzare il nostro lavoro», ha spiegato Kengo Kuma, una delle firme più importanti nel campo dell'architettura organica.

Legno, verde e luce naturale: un luogo dove sentirsi bene

"Welcome" si estende su un'area di circa 50mila metri quadrati. Sarà organizzato in sei corpi flessibili che si aprono verso il parco. Oltre a uffici, spazi di co-working, ristoranti, negozi, un supermercato e aree wellness, sono previste ampie terrazze che ospiteranno orti e giardini. L'elemento architettonico chiave sarà il legno, che insieme all'acciaio verrà utilizzato per l'architettura fuori terra. Per le fondamenta, invece, è stato scelto il calcestruzzo. Nel progetto "Welcome" tutto è pensato per garantire il benessere ambientale di chi vivrà quegli spazi. Da qui le piante, la luce naturale, il controllo del rumore, l'aria fresca, spazi di lavoro all’aperto e uffici realizzati con materiali e colori naturali.