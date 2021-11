La Roche-Posay con Gaslini Onlus per aiutare i bambini del reparto di emato-oncologia

I l brand skincare, partner di dermatologi e pediatri in tutto il mondo, dà vita quest'anno ad un progetto che ruota attorno al tema del disegno

La Roche-Posay - brand skincare partner di dermatologi e pediatri in tutto il mondo, da anni si impegna per migliorare la qualità della vita delle persone, in particolare dei più piccoli. Quest’anno dà vita ad un progetto che ruota attorno al tema del disegno, uno strumento potente che aiuta i bambini ad esprimere e affrontare le proprie emozioni, anche in ambito ospedaliero.

Per questo La Roche-Posay sostiene Gaslini Onlus nella trasformazione della sala giochi del reparto di Emato-Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini in un’isola del tesoro, grazie a un allestimento creativo dell’artista Silvio Irilli di Ospedali Dipinti, che permetterà ai piccoli pazienti di viaggiare con la fantasia.

L’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini è uno dei più grandi e importanti ospedali pediatrici in Italia e in Europa per la ricerca, assistenza, cure e formazione.

Sulle pareti della stanza prescelta prenderà vita un mondo fantastico popolato da creature marine, realizzato dalla mano del talentuoso artista e fondatore di Ospedali Dipinti, Silvio Irilli.

Proprio i bambini saranno i protagonisti grazie a un’iniziativa presente nelle farmacie aderenti: i bambini potranno portare in farmacia il disegno di un personaggio marino, che verrà esposto direttamente in farmacia. Tra quelli ricevuti sarà inoltre scelto un personaggio da rappresentare sulle pareti della stanza dell’ospedale Gaslini.

Inoltre, per tutto il mese di Novembre, la Roche-Posay celebra il tema del disegno con un gift per i propri consumatori: all’acquisto di un prodotto corpo LIPIKAR o CICAPLAST, verrà regalato un kit di colori personalizzato La Roche-Posay.