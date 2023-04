Rossetto scuro, come sceglierlo e applicarlo con stile

L o stile dark e total black non passa mai di moda: sai come applicare al meglio il rossetto nero?

Se durante il giorno, per sbrigare le tue numerose commissioni quotidiane, per recarti in ufficio o andare in università, preferisci un make up semplice ed effetto nude, perché per la sera non provi a osare? Ci sono occasioni in cui il rossetto scuro può davvero fare la differenza: ma sai come sceglierlo e come applicarlo al meglio? Ecco alcuni consigli.

Rossetto scuro, sensuale ed elegante: come sfoggiarlo con successo

Si sa, il nero non passa mai di moda. Sta bene con tutto, snellisce ed è anche tremendamente sensuale. Gusto raffinato ed elegante, ma grintoso e audace al contempo: con lo stile total black il successo è assicurato. E allora perché non provarlo anche sulle labbra? Star come Rihanna non possono farne a meno, ma non solo: sono tante le celebrità, dalle supermodelle alle attrici, che hanno sfoggiato un rossetto scuro in occasione degli eventi più prestigiosi.

IPA 1 di 4 - Rihanna IPA 2 di 4 - Josephine Skriver IPA 3 di 4 - Beyonce IPA 4 di 4 - Milene Smith

Labbra dark, sempre più dark: se per una serata speciale non vuoi proprio passare inosservata, sappi che sono la scelta giusta per te. Attenzione però: applicare il rossetto scuro non è affatto semplice. Mette in risalto i tratti fisionomici del tuo volto e se hai le labbra disidratate potrebbero crearsi delle linee particolarmente evidenti. Se le hai troppo sottoli, inoltre, il rossetto nero non fa al caso tuo. Per un make up labbra che sia omogeno e impeccabile, ricordati di idratarle regolarmente: è il modo migliore per preparare le labbra anche all'applicazione dei rossetti più scuri. Quindi, se vuoi evitare quel terribile effetto ruga, non dimenticarti balsami per labbra e per il loro contorno.

Per applicare al meglio il rossetto scuro, inoltre, segui alcuni passaggi imprescindibili: comincia delimitando le labbra con una matita dello stesso identico colore. Poi passa al rossetto, da stendere con un pennello per un'applicazione netta e senza sbavature.

Come sceglierlo e come abbinarlo

C'era un tempo in cui il rossetto scuro si usava solo ad Halloween. Ora, invece, anche le top model lo sfoggiano con disinvoltura sulle passerelle più prestigiose. Le dark lips sono la soluzione giusta per le donne che vogliono uscire dalla propria zona comfort e lasciare un segno. Dal nero al blu notte, dal bordeaux al viola scuro: come scegliere la nuance più adatta? Le tonalità scure potrebbero stonare sulle donne con la pelle scura o olivastra, ma sono perfette per chi ha la carnagione chiara.

Da abbinare al rossetto scuro è un make up occhi leggero e non troppo marcato, ma non dimenticare il mascara: è il tocco giusto per sfoggiare uno sguardo intenso e sensuale. Sulle guance usa blush delicati per illuminare l'incarnato ed evitare contrasti troppo netti. Non solo: per una serata davvero indimenticabile, puoi accentuare il look optando per un leggero smokey eyes da abbinare alle tue labbra scure. E con l'outfit come muoversi? Un vestito total black è sempre azzeccato se sulle labbra opti per rossetti intensi.