Saldi invernali 2023: cosa comprare

N on trovi che i saldi siano la scusa perfetta (o almeno un buon compromesso) per vedere i nostri desideri materiali realizzati a un prezzo decisamente più conveniente del previsto?

Dici saldi ed è subito festa. Non esiste parola migliore per farci tornare il buonumore che conoscere la data di inizio della stagione dei prezzi ribassati. Iniziano in tutta Italia il 5 gennaio (tranne in Sicilia che incominciano il 2) proprio in concomitanza con il termine delle festività natalizie. Che cosa c’è di meglio che incominciare l'anno nuovo regalandosi un capo o un accessorio di tendenza? Ma, come a tutti i momenti importanti, devi arrivarci preparata. Non farti prendere dalla frenesia degli acquisti ma scegli con cura ciò che ti occorre. Su cui investire.

Noi ti rendiamo la vita più semplice con questa wishlist che ti propone tendenze irrinunciabili.

L'invasione dei maglioni

I saldi saranno ancora più frizzanti grazie all'invasione glamour di maglioni "nordici", pull extra-large in cachemire finissimo oppure a trecce e ingombranti di ogni sfumatura esistente sulla faccia della terra, cardigan dal sapore vintage in alpaca o mohair e dolcevita ultra soft. E il bello è che, il maglione, anche quando non lo indossi, puoi portarlo come le celebrity appoggiato alla shopping bag oppure sulle spalle, sopra blazer e cappotti, al posto della classica sciarpa: decisamente trendy. Non puoi farti sfuggire l'occasione di un acquisto compulsivo.

Il cappotto cammello

Il cappotto cammello resta una delle poche certezze dell'inverno. E quindi uno dei capi su cui investire duranti il periodo dei saldi. Perché il cammello è molto più chic dell'austero e rigoroso nero: così caldo e avvolgente è in grado di illuminare qualsiasi look o stile. E puoi scegliere tra svariate nuance in base al colore della tua carnagione - dal più delicato sabbia fino al caramello e al biscotto - e texture come il cashmere o la lana, ma punta su modelli al ginocchio per avere un capo statement che duri tutta la vita.

Mai senza stivali

Gli stivali sono un accessorio indispensabile per noi donne. Ce ne sono per tutti i gusti: con il tacco alto, perfetti per la sera, rasoterra per correre tra gli impegni durante il giorno o nella versione con plateau; in cuoio, pelle, camoscio o vernice (per chi vuole osare). E poi ci sono i bikers, i texani e i cuissardes (i modelli che "salgono" fino sopra il ginocchio). Lo stivale, qualunque sia la tua scelta, è la calzatura ideale per l'inverno: protegge dalla pioggia, è caldo, comodo e decisamente molto trendy.

L'amore smisurato per i jeans

Il denim in versione morbida e comoda tanto caro agli anni Novanta è finalmente tornato e i modelli slim-fit hanno lasciato il passo alla gamba dritta, ai boyfriend jeans, ai mom-jeans o ai modelli extralarge. È stata la pandemia, dicono gli esperti, a consolidare il passaggio dai modelli slim a quelli più comodi: per due anni la maggior parte di noi ha lavorato da casa puntando su un homewear che ha preso sempre più piede dal momento in cui si è fatto strada un ritorno alla normalità. Questo stile "morbido" per fortuna continuerà ad accompagnarci per un po' di tempo, quindi approfittane!

Le sneakers d'inverno

Un paio di sneaker è il perfetto investimento da fare durante la stagione dei "ribassi": si possono indossare con i classici jeans per un look casual, con un tailleur maschile, un pantalone lungo a sigaretta o con un paio di bermuda in pelle, T-shirt e cardigan over in lana, con un blazer e un cappotto, con una gonna plissettata oppure con uno slipdress, come ci insegnano le celebrity. E puoi sfoggiarle fino alla primavera.

Il blazer oversize è super sexy

Quest'anno il blazer "comodo" è stato elevato a must-have del guardaroba genderless di ognuno di noi. Capo interscambiabile all'interno della coppia, questa giacca si può indossare davvero con tutto: jeans o leggings, minigonna o longuette, pantaloni a sigaretta o panta-palazzo e persino come minidress per l'occasione. Cosa c'è di più semplice che sfilarsi un tubino appena uscite da una lunga riunione di lavoro per catapultarsi a un aperitivo con gli amici sfoggiando un body, un paio di collant in pizzo, un paio di tacchi e una giacca oversize.

È il verde il colore must-have

Acquamarina, asparago, lime, oliva o militare, bosco, menta e smeraldo. Non c'è limite alle nuance di verde che ci regala ogni giorno la natura. E, di conseguenza, non può esserci nemmeno un limite alle tonalità di verdi presenti nel nostro guardaroba. Nel mondo della psicologia dei colori, il verde funziona come rimedio per ansia, rabbia, per ritrovare la calma interiore e soprattutto la sicurezza. Diciamoci la verità, farebbe bene a tutti avere un po’ più di autostima: quale periodo migliore dei saldi per fare incetta di capi verdi!

Viva mocassini e stringate

Comodi, pratici e versatili, i mocassini sono perfetti tutti i giorni: se ben contestualizzati, i mocassini fanno davvero la differenza. Il matrimonio perfetto è con il pantalone a sigaretta, morbido in vita e sui fianchi che sfiora la caviglia. T-shirt o camicia e blazer fanno il resto e regalano uno stile bon ton che non conosce stagione (ecco perchè devi assolutamente comprarne un paio durante i saldi invernali).

Ma puoi decidere di puntare anche sulla stringata maschile, in morbida pelle nera o marrone che cavalca da più di un secolo l'onda del successo grazie alla sua presenza esclusiva nei college inglesi: la mitica "francesina", o Oxford, si adatta a qualsiasi luogo e occasione. Insomma, due classici sui cui puntare sempre per non sbagliare.

C'è voglia di colore

Non so hai dato un occhio alle ultime passerelle: erano completamente dipinte di giallo, verde, azzurro, rosa, arancione, rosso e viola. Gli stilisti, forse dopo il lungo periodo "grigio" degli ultimi due anni, si sono sbizzarriti giocando con tutte le nuance più accese e vitaminiche in grado di portare allegria e vivacità nei nostri armadi e nelle nostre vite. Non ti resta che osare e provare (con i saldi è più semplice!) ad acquistare dei pezzi supervitaminici.