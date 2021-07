U n'oasi all'aria aperta con speciali ombrelloni in grado di sfruttare i raggi del sole per creare refrigerio ed energia elettrica.

Lasciati trasportare dall’energia dell’estate e concediti un po’ di meritato relax. Quest’anno tuffati in una delle oasi più sostenibili di sempre, quella del LidoBAM alla Biblioteca degli Alberi a Milano. È questo un progetto fortemente voluto da Sammontana in collaborazione con CRA, Carlo Ratti Associati. Insieme partono dalla città meneghina e guardano lontano…verso un futuro più “green” che rispetta la natura.

E proprio nell’estate 2021, dopo il periodo di distanziamento sociale causato dalla pandemia, Sammontana punta tutto sulla sostenibilità. Vivrai piacevoli momenti in un’oasi caratterizzata da speciali ombrelloni in grado di sfruttare i raggi del sole per creare refrigerio ed energia elettrica. Il progetto vede anche la collaborazione con l’architetto Italo Rota e con l’ingegnere Chuck Haberman.

Il protagonista è Parelio: un ombrellone potenziato e altamente tecnologico che da un lato ripara dai raggi UV e dall’altro è in grado di catturarli per tradurli in preziosa energia. Il progetto nasce quindi dalla volontà di proporre un concept a basso impatto ambientale. Come infatti spiega Sibilla Bagnoli, responsabile Comunicazione e Immagine Sammontana Italia: “L’azienda da alcuni anni ha focalizzato l’attenzione su questi ambienti speciali che sono in genere ben disposti a sperimentare nuovi modi per accogliere il pubblico, gestire servizi e innovare, con grande rispetto nei confronti dell’ambiente e delle persone”.

Alto 2 metri e mezzo, si apre come un origami fino a raggiungere un diametro di oltre 3 metri. Al di sopra dell’ombrellone sono disposti pannelli fotovoltaici che convertono l’energia solare in elettricità. Concepito come un frigorifero solare, l’ombrellone è stato progettato per assicurare refrigerio e comfort nelle ore più calde della giornata.

E non solo. Anche di alimentare un refrigeratore che permette di gustare bevande e cibi freschi proprio come i gelati. È un progetto ambizioso, questo di Sammontana, che trasforma il caldo in fresco e rende l’esperienza estiva ancora più sostenibile e gradevole.

“Ispirandoci alle ricerche e alle tecnologie in uso in ambito aerospaziale, siamo andati a ripensare l’ombrellone delle vacanze, promuovendo un cambio di prospettiva: più forte è il sole, maggiore è il fresco che l’ombrellone sarà in grado di generare”, commenta Carlo Ratti, fondatore di CRA Carlo Ratti Associati.

Fino all’8 agosto il lido sarà completamente gratuito e ospiterà i primi 12 ombrelloni... E tu sei pronta a vivere la tua estate più sostenibile?