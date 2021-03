BEEGREEN: il tuo appuntamento con la sostenibilità

D onna Moderna lancia #BEEGREEN una grande iniziativa dedicata alla sostenibilità ambientale. Ti spieghiamo tutto il 24 marzo alle 18.30 in diretta Facebook: non puoi mancare!

Fai un cerchio verde sul calendario: il 24 marzo c’è l’inaugurazione di #BEEGREEN, la grande iniziativa di Donna Moderna dedicata alla sostenibilità. L’appuntamento è alle 18,30 in diretta Facebook con la nostra direttrice, Annalisa Monfreda, per un evento digitale in compagnia di tanti ospiti “green”.

Gli ospiti all’evento di presentazione di #BEEGREEN

Insieme alla direttrice di Donna Moderna Annalisa Monfreda ci sono Claudia Zanfi, direttrice di Green Island/Alveari Urbani, Alessandro Armillotta, Ceo e co-founder di AWorld, la app ”made in Italy” scelta dall’Onu per promuovere la lotta al cambiamento climatico, l’attrice e sustainable thinker Anna Favella, Giovanni Storti, attore del Trio Aldo, Giovanni e Giacomo e attivista green, Luca Spadaro, Group Marketing Manager RB Hygiene Italia, Chiara Marzaduri, responsabile comunicazione Alce Nero e Benedetta Frare, responsabile comunicazione di Fairtrade Italia.

Alla presentazione di #BEEGREEN c’è una super guest star

Tra tanti importanti ospiti, c’è anche una super guest star: Stefano Mancuso, scienziato di fama mondiale specializzato in neurobotanica e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. «Il riscaldamento globale è il problema più grave di fronte a cui l’umanità si è mai trovata» spiega. «Se non facciamo niente, in 50 anni, il 19 per cento del Pianeta diventerà inabitabile». Per questo Donna Moderna ha deciso di passare all’azione. A partire dalla location dell’evento, la Fabbrica dell’Aria, nella sede di Green Media Lab, ideata da Mancuso: una bellissima serra capace, grazie a un sistema hitech, di purificare, rinfrescare e umidificare l’aria indoor. Ed è solo l’inizio!

Stefano Mancuso, botanico, specializzato in neurobiologia vegetale Claudia Zanfi, direttrice di Green Island/Alveari Urbani Alessandro Armillotta, Ceo e co-founder di AWorld Anna Favella, attrice e sustainable thinker

Un numero speciale di Donna Moderna per lanciare #BEEGREEN

In edicola il 25 marzo troverai un numero speciale dedicato agli stili di vita sostenibili e scoprirai come partecipare alla nostra eco-challenge. L’obiettivo: aiutarci a mettere a dimora, a Milano, un milione di api, fondamentali per biodiversità e per la vita.

Cosa aspetti? #BEEGREEN insieme a noi!