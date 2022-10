Scarpe per l’autunno inverno 2022-2023: trend e modelli

C uissardes, stringate, sneakers, ankle boots, stivali, anfibi, mocassini, décolletées. Ecco le scarpe di tendenza per l'autunno inverno 2022-2023

Conoscete un modo più azzeccato per dare il via a una nuova stagione come l'autunno inverno se non con un nuovo paio di scarpe? Per festeggiarci e tirarci su, per celebrarci dopo una giornata positiva oppure per lasciarci alle spalle una brutta faccenda. Tutti validi motivi per un nuovo acquisto. E allora perché non approfittare anche del cambio di stagione per scegliere nuovi stivali, mocassini, stringate, tronchetti, anfibi o décolleté.

Scarpe e stivali: le ultime tendenze autunno inverno

Le ultime tendenze puntano sulla creatività, con grandi ritorni come i cuissardes, gli stivali attillati sopra il ginocchio, i camperos (o texani), i combat boots con un chiaro richiamo allo stile grunge anni Novanta, e poi i bikers e le decolletè con punta squadrata e zeppe "eccessive" e grintose ma anche a punta dai colori pop.

Questo è anche l'anno di due grandi passe-partout: i mocassini, in pelle nera o marrone lucida, e le classiche Mary Jane per un tocco collegiale e bon ton.

Infine, tra le proposte non possiamo dimenticarci delle sneakers, ma in chiave luxury.

Scarpe e stivali: i modelli per l'autunno inverno

Sei un'appassionata di scarpe? Non sai resistere all'ultimo modello di stivali visto in vetrina? Qui trovi una selezione dei modelli di scarpe e stivali più in voga nel prossimo autunno inverno. Con il tacco, bassi, comodi, sportivi, eleganti: sfoglia la gallery e scegli quelli che preferisci.

1 di 26 - Ankle boots di pelle con fibbia (Igi&Co, 114,90 euro). 2 di 26 - Sandali con fasce di peluche (Colors Of California, 99 euro). 3 di 26 - Tronchetto con sottopiede Dry-Soft (Grünland, 109 euro). 4 di 26 - Sabot di pelo con fibbia (Mou, 229 euro). 5 di 26 - Boots di pelle con zip decorative (Pregunta, 119 euro). 6 di 26 - Scarponcini di pelle (Mephisto, 262,79 euro). 7 di 26 - Sneakers di pelle (Skechers x Tokidoki, 100 euro). 8 di 26 - Ankle boots di pelle con piccole borchie (Igi&Co, 109 euro). 9 di 26 - Classico modello di Crocs in tante varianti colore (Crocs, 44,90 euro). 10 di 26 - Balenciaga Crocs. 11 di 26 - Crocs x Salehe Bembury The Pollex Clog. 12 di 26 - Boots con doppia fibbia (Sara Lopez, 79,90 euro). 13 di 26 - Décolletées di vernice (Pregunta, 115 euro). 14 di 26 - Bikers di pelle, con sottopiede DrySoft (Grünland, 115 euro). 15 di 26 - Scarpe di vernice con laccetto (ConTé, 59,90 euro). 16 di 26 - Stivaletti di pelle con suola track (Frau, 185 euro). 17 di 26 - Sandali color fluo di vernice, con tacco alto grosso, maxi plateau (Jeffrey Campbell, 183 euro). 18 di 26 - Bikers di pelle stampa cocco e logo sul tacco (Cult, 169 euro). 19 di 26 - Stivali cuissardes Isabel Marant. 20 di 26 -

Decolletées color fluo di lycra con tacco stiletto (Primadonna Collection, 49,99 euro). 21 di 26 - Mules di satin con dettaglio gioiello (Malone Souliers, 575 euro). 22 di 26 - Bikers di pelle effetto used (Igi&Co, 99,90 euro). 23 di 26 - Friulane con profilo all’uncinetto (Allagiulia, 85 euro). 24 di 26 - Clog con interno di lana (Crocs, 59,90 euro). 25 di 26 - Boots di vernice (Cult, 159 euro). 26 di 26 - Un paio di mocassini con i fiocchi? Gli iconici Brera in versione ricamata e con nappine a contrasto (Fratelli Rossetti, 690 euro).

Scarpe e borse: accessori che cambiano il look

Servizio di Stéphane Gaudrie - foto di Simon171

Ci sono gli indispensabili (borse, scarpe). E poi ci sono le new hit (calze, orologi, cappelli) che danno all’outfit il tocco attuale. Ecco a te tutto quello che vuoi adesso.

Simon171 1 di 10 - Borsa stampa cocco con manici di bambù (V73°, 149 euro). Scarpe stringate di vernice (Frau, 149 euro). Orologio digitale (Bulova, 399 euro). Stola e pantaloni, tutto Missoni.



Creative partner Simona Pavan.

Ha collaborato Noemi Nebuloni. Simon171 2 di 10 - Borsa di ecopelliccia e catena (Emanuela Biffoli, 100 euro). Cuissardes di ecopelle (Primadonna Collection, 99,99 euro). Orologio di metallo dorato (Morellato, 139 euro). Tuta di maglia, Blumarine. Simon171 3 di 10 - Sneakers di suède e tela (Igi&Co, 79,90 euro). Calze velate con calzino coprente effetto trompe-l’oeil (Carine Roitfeld per Pierre Mantoux, 49 euro). Blazer (NaraCamicie, 195 euro). Simon171 4 di 10 - Borsa di pelliccia ecologica (Kuvè, 69,90 euro). Ankle boots animalier (Carmens, 210 euro). Collant Emilio Cavallini. Cappotto di ecopelliccia (Piombo in OVS, 89,95 euro). Simon171 5 di 10 - Borsa di tessuto goffrato (Gianni Chiarini, 155 euro). Anfibi di pelle con elastico laterale (Geox, 169,90 euro). Camicia (22 euro) e pantaloncini di pelle ecologica con cintura (18 euro), tutto Kiabi. Simon171 6 di 10 - Borsa di pelle laminata (Gianni Chiarini, 195 euro). Sneakers di tessuto tecnico (W6YZ, 153 euro). Camicia con stampa cuori (139 euro) e denim 5 tasche (109 euro), tutto Luisa Viola. Simon171 7 di 10 - Stivali alla caviglia con suola di gomma a contrasto (Tamaris, 89,95 euro). Maxi borsa zippata (V73°, 109 euro). Pantaloni di velluto (Rosso 35, 272 euro). Simon171 8 di 10 - Borsa di tessuto tecnico con tracolla a catena (Kuvè, 79,90 euro). Décolletées di pelle bianca (NeroGiardini, 129,50 euro). Collant di microfibra Emilio Cavallini. Maglione over (Max&Co.“Pony Ride”, 189 euro). Simon171 9 di 10 - Sneakers con stampa kilim (F65, 229 euro). Orologio di acciaio (Vagary by Citizen, 89 euro). Maxi dress di lana multicolore, Dsquared2. Simon171 10 di 10 - Stivaletti beatles di pelle con suola di gomma (Valleverde, 89 euro). Cappello di feltro (Stetson, 149 euro). Blazer e pantaloni, tutto Blazé Milano.