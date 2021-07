Che cos’è Schmigadoon!, la nuova comedy in arrivo su Apple Tv

S e sei alla ricerca di una serie TV da guardare con leggerezza e non troppo lunga, i 6 episodi di Schmigadoon! tra musica e amore sono quello che stai cercando!

Un viaggio surreale che parte dall'amore per tornare all'amore stesso con un prevedibile happy ending. I protagonisti di Schmigadoon! sono Melissa e Josh, una coppia di innamorati che si trovano a vivere un periodo di stallo sentimentale. Per salvare la relazione decidono di intraprendere un viaggio che li porterà a riscoprire il loro amore.

Una favola con lieto fine, contornata da tanta musica, che si sviluppa nella cittadina di Schmigadoon, di appena 160 anime, tanti sono i suoi abitanti. Sembrano usciti dagli anni '40: a Schmigadoon la vita di tutti i giorni assume le sembianze di un musical d'altri tempi in cui annoiarsi è davvero impossibile.

Non lesinano le parti cantate, del resto è esattamente quello che voleva il regista, e la colonna sonora è stata elaborata sapientemente da Cinco Paul. Le canzoni presenti sono tutte originali, scritte e pensate appositamente per questo viaggio alla riscoperta dell'amore. La coppia protagonista, infatti, non può lasciare il paesino in cui si trova fino a quando non avrà riscoperto quel sentimento purissimo che l'ha legata qualche tempo prima.

Una serie da guardare con leggerezza, senza essere troppo critici; 6 episodi con musiche da canticchiare per un appuntamento fisso settimanale dal piacevole lieto fine.

La trama

Schmigadoon! è la nuova comedy che arriva su Apple TV nell'estate 2021. Si pone come la perfetta parodia dei musical iconici della Golden Age ed è una comedy musicale particolarmente adatta agli amanti del genere.

Prodotta da Lorne Michaels, vanta nel cast la candidata agli Emmy Cecily Strong e il vincitore di un Emmy Keegan-Michael Key. Sono loro i protagonisti della comedy e vestono i panni di una coppia che si mette in viaggio alla riscoperta della propria relazione.

Lo scopo del viaggio, zaino in spalla e con il supporto di poche cose essenziali, è quello di rinvigorire la relazione che sembra subire scosse. Per salvare il loro rapporto e ritrovare la carica emotiva, i due si mettono in discussione e intraprendono una nuova avventura.

Nel corso del viaggio si ritrovano in una città d'altri tempi dalla quale vengono completamente assorbiti. Una sorta di città sospesa nel tempo: proprio questo è il fulcro dell'intera comedy musicale.

Qui infatti si vive come se ci si trovasse in un musical degli anni ’40 e i due protagonisti vengono ben preso travolti da questa tendenza, in una sorta di trappola: non potranno lasciare il paese fino a quando non avranno trovato il vero amore.

Il finale? Nessuna sorpresa: arriva nell'ultimo episodio, come prevedibile, l'happy ending, epilogo del viaggio.

Schmigadoon! è il nome della città anni '40, dalla quale prende il nome la comedy musicale omonima disponibile su Apple TV.

Il cast

Cecily Strong nel ruolo di Melissa

Keegan-Michael Key nel ruolo di Josh

Alan Cumming nel ruolo di Sindaco Menlove

Fred Armisen nel ruolo di Reverendo Layton

Kristin Chenoweth nel ruolo di Mildred Layton

Aaron Tveit nel ruolo di Danny Bailey

Dove Cameron nel ruolo di Betsy

Ariana DeBose nel ruolo di Emma Tate

Jaime Camil nel ruolo di Dottor Lopez

Jane Krakowski nel ruolo di La contessa

Ann Harada nel ruolo di Florence Menlove

Cecily Strong, la protagonista

La protagonista femminile di Schmigadoon! è Cecily Strong nel ruolo di Melissa. Attrice e comica statunitense, classe 1984, è nota al grande pubblico americano (e non solo) per essere parte integrante del cast del Saturday Night Live dal 2012.

37 anni di età, diversi film per il cinema nella sua carriera da attrice e ruoli in televisione; più di 108 episodi del Saturday Night Live al quale collabora anche in qualità di scrittrice.

Ha prestato al voce nella serie animata dei Simpson e tra il 2015 e il 2017 ha recitato in alcune apprezzate serie TV americane, come The Awesomes, Detroiters, Superstore, Maya e Marty, Angie Tribeca e Scream Queens.

Keegan-Michael Key, il protagonita

Keegan-Michael Key è il protagonista maschile di Schmigadoon!, veste i panni di Josh. Clase 1971, anche lui è un attore e un comico statunitense, come la protagonista femminile. 50 anni di età, numerosi film per il cinema, esperienze in qualità di doppiatore e ruoli televisivi.

Nel 2001 ha recitato nella serie E.R. - Medici In Prima Linea e nel 2013 in How Met You Mother, due serie TV molto apprezzate anche in Italia.

Gli episodi

6 gli episodi di Schmigadoon!, disponibili dal 16 luglio 2021 su Apple TV, uno a settimana ad eccezione della prima pubblicazione.

Il 16 luglio sono stati pubblicati i primi 2 per poi dare appuntamento a cadenza settimanale con la condivisione di un solo episodio per volta, in netta controtendenza con le maratone recenti nelle quali si cimentano gli appassionati di serie TV.

Schmigadoon! vuole fidelizzare e diventare un appuntamento fisso e irrinunciabile per gli appassionati del genere che non potranno vederlo tutto d'un fiato ma dovranno attendere sette giorni prima di poter guardare il proseguimento dell'episodio.

La serie è prodotta da Broadway Video in collaborazione con Universal Television; è stata ideata da Cinco Paul e Ken Daurio. Cinco Paul è anche l'artefice della colonna sonora originale della serie.