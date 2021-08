5 segnali che dimostrano che la tua amica non è ti è poi così amica

Q uando tutto ti va storto è felice e non fa che consigliarti male: 5 segnali che la tua amica non ti è poi così amica come credevi.

Crea discussioni, ti copia in tutto e ti consiglia male: sicura che la tua amica sia davvero sincera? Spesso l’affetto che proviamo per una persona (o l’abitudine) ci acce e non riusciamo a valutare le situazioni con freddezza. Un’amica è davvero tale se è sempre al tuo fianco, è felice per i successi che raggiungi ed è pronta a consolarti quando le cose non vanno bene, condividendo tutto con te. Ma come capire se la persona che hai accanto non è un’amica vera? 5 segnali che dimostrano che chi hai accanto sta mentendo.

Crea discussioni fra le tue amiche

Se una persona parla male di tutti di fronte a te, farà la stessa cosa nei tuoi confronti quando non ci sei. Ce lo dicevano le nostre nonne ed è…matematico! Ok, un po’ di sano gossip ci sta e anche non essere d’accordo con alcune scelte delle tue amiche. Ma è un discorso diverso quando la persona che reputi amica non fa altro che sputare sentenze e pronunciare cattiverie. Pettegolezzi e sentenze crudeli sono solo lo specchio di ciò che la tua amica potrebbe fare alle tue spalle. Se non risparmia nessuno con te non andrà di certo meglio, perciò inizia a domandarti se una persona di questo tipo sia davvero capace di sincerità. Il più delle volte chi tende a spettegolare e parlare male di tutti, punta anche a minare i rapporti che hai con il resto del mondo, creando scompiglio nel gruppo delle tue amiche. Farlo è semplice, basta riferire cosa vi dite oppure inserire nella conversazione, ogni tanto, qualche cattiveria gratuita. Solitamente chi si comporta in questo modo prova una insana gelosia verso i tuoi legami con altre persone, per questo cercherà di distruggerli in ogni modo con un solo obiettivo: lasciarti sola con lei.

Quando fa shopping con te ti consiglia male

Un’amica è prima di tutto una consigliera sincera, quella con cui puoi confidarti e a cui puoi chiedere un parere, in particolare quando si tratta di…shopping. Se un’amica nutre un sincero affetto nei tuoi confronti ti aiuterà a trovare i capi giusti per te, consigliandoti cosa indossare durante i vostri giri fra un negozio e l’altro. Il segnale che non è sincera? Ti proporrà solo vestiti che ti stanno malissimo. Prova a farci caso: se dopo un giro al centro commerciale i capi più brutti e con meno appeal finiscono nel tuo armadio, mentre lei sarà sempre splendida e perfetta, probabilmente c’è qualcosa che non va. I consigli nello shopping sono una metafora che si può applicare in ogni campo della vita. Se ti consiglia male per quanto riguarda il look lo farà anche per cose più importanti! Non solo: di solito un’amica che in realtà non è tale, punterà a farti dei regali orribili: dalla borsetta che non metteresti mai all’abito tre taglie più grande.

Sembra che sia felice quando qualcosa ti va storto

Quando le racconti di aver litigato con il tuo compagno o ti lamenti perché qualcosa ti è andato storto non ti sembra così affranta. Al contrario, hai come la sensazione di vederla sorridere. Concentrati quando ti confidi con lei: nei suoi occhi cogli un guizzo che ti fa credere che se la stia godendo? Beh, di sicuro non è un’amica vera! Una persona che nutre per te un affetto sincero non sarebbe mai felice se le cose ti vanno male, al contrario, se è un’amica cercherebbe di trovare con te una soluzione. Un altro segnale, ancora più evidente, arriva quando lei non fa che interromperti. Tu magari sei in lacrime perché stai ripercorrendo le tappe della fine della tua storia d’amore oppure stai cercando di spiegarle perché hai avuto una discussione al lavoro, ma lei non sembra interessata. Al contrario, dopo cinque minuti in cui avete parlato di te, l’attenzione viene spostata nuovamente su di lei. Una persona che parla solo di sé e non sa ascoltare non è solo egoista, ma anche una falsa amica.

Cerca di rubarti la scena nei momenti più importanti

Il giorno della tua laurea si è messa a flirtare con il fotografo, in quello del tuo matrimonio si è vestita di bianco: un’amica che non è poi tale farà di tutto per rubarti la scena nei momenti più importanti della tua esistenza. Un’amica è tale anche quando sa fare un passo indietro e lasciarti spazio, rendendoti la protagonista. Volere bene a qualcuno significa essere felice dei suoi successi e celebrarli. Se invece dietro c’è solo invidia, una falsa amica tenterà in tutti i modi di oscurarti. Una persona del genere non esiterebbe a inviare messaggi al tuo fidanzato o a farti del male in un momento di debolezza. Per questo devi fare molta attenzione!

Ti copia e parla male di te

Non solo ti consiglia male durante lo shopping, ma un’amica poco sincera proverà anche a copiarti i look…e non solo. Dietro ci sono una profonda insoddisfazione e la voglia – spesso – di avere ciò che hai tu. Così ti ritroverai alle feste vestita come lei e scoprirai che racconta in giro di essere stata copiata da te.