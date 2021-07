Quali i segni zodiacali che amano di più il matrimonio?

D al Cancro allo Scorpione, dal Toro alla Bilancia, scopriamo tutti i segni zodiacali portati per il matrimonio.

C'è chi, nello zodiaco, di matrimonio non vuole nemmeno sentirne parlare e chi non potrebbe vivere senza l'anello al dito. Il Cancro, romantico e sensibile, desidera ardentemente una persona con cui condividere tutta la vita. La singletudine non fa proprio per lui. Di tutt'altra pasta è il Gemelli, eterno Peter Pan che preferisce volare da un fiore all'altro. Insomma, ogni segno ha le proprie preferenze in materia, scopriamo quali amano di più il matrimonio.

Cancro

Il segno zodiacale del Cancro ha bisogno di una persona accanto come dell'aria che respira. Non concepisce una vita all'insegna della solitudine perché ama sentirsi protetto e al sicuro. Un Cancro fidanzato, uomo o donna che sia, si vede già con l'anello al dito. Non ama le avventure fine a se stesse, a differenza del segno dei Gemelli, eterno Peter Pan che dal matrimonio preferisce tenersi alla larga il più possibile.

Per il Cancro, invece, mettere su famiglia è una delle principali preoccupazioni. Certo, non si accontenta del primo che capita, vuole trovare la persona giusta, ma una volta individuato il Principe Azzurro, il sì è per la vita. E così anche il giorno delle nozze, per la donna Cancro, è vissuto in modo totalizzante, un sogno che si esaudisce e che va condiviso con le persone care.

Toro

Il segno del Toro non è da meno. Al di là delle ambizioni lavorative, il suo obiettivo principale rimane pur sempre il matrimonio. Per il Toro sposarsi è uno step fondamentale ed è molto difficile che decida di interrompere la relazione, a meno che i motivi non siano davvero gravissimi. In tal caso preferisce voltare totalmente pagina.

La vita, per la donna ma anche per l'uomo Toro, è condivisione. Si sposano per avere una persona accanto con cui progettare il futuro in completa simbiosi. Una persona in grado di consigliarli, proteggerli e confortarli nei momenti difficili. Il giorno del matrimonio, per questo segno zodiacale, è importantissimo. Fa di tutto pur di renderlo speciale ed essendo una buona forchetta, organizzerà nei minimi dettagli anche il banchetto nuziale. Nel rapporto di coppia si dimostrano pazienti ed equilibrati, sensuali e leali.

Scorpione

Inquieto e misterioso com'è, chi l'avrebbe detto che lo Scorpione fosse un segno da matrimonio! Eppure fin da giovane cerca l'anima gemella con cui condividere il resto della sua vita. Nel momento in cui la trova, non vede l'ora di mettersi l'anello al dito. Lo Scorpione non scherza, prende le cose e gli impegni molto sul serio, anche quelli relativi alla sua famiglia, a cui è morbosamente attaccato.

Tende a essere geloso perché vive i sentimenti in modo molto passionale e diventa drammatico quando le cose non vanno come vorrebbe. L'ideale di coppia eterna che porta nel cuore non ammette inganni. Ma al tempo stesso non è un campione di fedeltà. Caratteristiche che riguardano sia le donne che gli uomini del segno, entrambi intriganti ma difficili da inquadrare.

Bilancia

Ecco un altro segno dello Zodiaco votato al matrimonio. Per i Bilancia, uomini e donne, l'amore viene al primo posto. Non vedono l'ora di trovare una persona con cui condividere il resto della vita, per loro il matrimonio è sacro e inviolabile. Per fortuna, a differenza dello Scorpione, sono fedelissimi alla propria metà. Per nulla predisposti alle tentazioni, che semplicemente non gli interessano.

Seri, responsabili e stabili, con i Bilancia il matrimonio non rischia grossi scossoni. Tendono all'equilibrio, preferiscono il tran tran quotidiano alle emozioni forti e alle avventure destabilizzanti, da cui si tengono volentieri alla larga. Inoltre amano condividere, e prendersi cura, degli spazi domestici, con un occhio di riguardo per l'estetica.

Leone

Il fiero e orgoglioso Leone può sembrare poco adatto al matrimonio, in realtà è un ottimo partner a lungo termine. Leale, fedele e rispettoso, sa dare il meglio di se stesso in coppia. Si rivela generoso e anche comprensivo, purché il partner abbia occhi solo per lui/lei. Difatti donna e uomo del segno sono piuttosto egocentrici, non ammettono rivali, e devono sentirsi totalmente amati dalla persona che hanno accanto. Se si sentono al primo posto, sono disposti a tutto pur di far funzionare la relazione.

Capricorno

Il capricorno ama per sempre, è fedele e leale, sincero e predisposto alle unioni a lungo termine. Fra l'altro è un segno famoso per la sua serietà, che dimostra in tutti gli ambiti della vita, famiglia inclusa. Nonostante venga spesso descritto come freddo a livello emotivo, se non addirittura gelido, la verità è che preferisce selezionare le persone con cui aprirsi e lasciarsi andare, perché vuole potersi fidare ciecamente di chi ha accanto. È un modo per assicurarsi che la relazione funzioni nel tempo perché il Capricorno preferisce prevenire anziché curare. Un approccio che lo contraddistingue da testa a piedi, indipendentemente che sia uomo o donna. In ogni caso, quando decide per il sì, è capace di grandi slanci!