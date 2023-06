Sei del segno zodiacale del Cancro? È il tuo turno! Ecco i consigli delle stelle per il tuo guardaroba e per un astro-shopping pensato su misura per te

Segni particolari: pragmatica e concreta, ma anche femminile e dalla personalità estremamente gentile. Insomma, le nate tra il 22 giugno e il 22 luglio (nell'oroscopo Cancro) hanno una personalità complessa, con idee molto chiare - nella vita come nella moda – e un animo girly talmente spiccato da essere davvero speciale. Se appartieni al segno del Cancro sei estremamente pratica, ami la comodità e la sicurezza, ma possiedi un lato romantico che non dovresti nascondere mai e poi mai.

Al bando il fashion più estremo dunque. Le appartenenti a questo segno zodiacale non amano i colpi di testa, non osano mai più dello stretto necessario e tendono a difendere tenacemente le proprie certezze.

Se appartieni all'oroscopo Cancro DOC dunque non puoi assolutamente perderti il nostro fashion-oroscopo. Gli astri hanno selezionato i “mai più senza” ideali da inserire nel tuo guardaroba e ti sveleranno tante “chicche” sul tuo stile e sui dettagli fashion perfetti per te.

Lo stile

La donna dell'oroscopo Cancro ama avere punti di riferimento molto solidi e grandi certezze, cerca comodità e praticità e non rinuncia mai alla propria femminilità. Se sei una nata sotto questo segno così complesso dunque, sei decisamente una “dolcemente complicata” per eccellenza. Non ami il design troppo elaborato, le linee estreme e la moda sperimentale. Non cerchi la novità a tutti i costi, ai trend passeggeri preferisci i tuoi capisaldi e i pezzi chiave del tuo guardaroba.

Il tuo spirito pratico fuso con la tua anima romantica ti porta a sfoggiare prevalentemente uno stile comfy chic, caratterizzato da elementi pratici e comodi sapientemente mixati a dettagli iper-femminili. Sì a cinque tasche in denim e sneakers dunque, purché l’outfit sia completato da accessori o particolari girly che addolciscano l’insieme. Viceversa via libera anche a midi dresses o a gonne plissé al ginocchio, a patto di poter donare un twist al look grazie ad accessori dall’animo sporty.

Il tallone d’Achille per le nate sotto il segno del Cancro? La tendenza a non osare mai e a rifiutare cambiamento e sperimentazione. Un atteggiamento che a volte le porta a legarsi in modo eccessivo a certi capi, precludendosi di fatto la parte più istintiva e divertente della moda. Il fashion-consiglio che ti dedichiamo è quello di azzardare un po’ di più perché, come diceva Karl Lagerfeld: “il lusso è la libertà di spirito, l’indipendenza, in breve il politicamente scorretto”.

I colori

La palette del cuore della donna Cancro è legata alla forte spiritualità e alla bontà d’animo che le caratterizza. La nuance che le nate tra il 22 giugno e il 22 luglio amano in modo particolare è in realtà un “non colore”: il bianco.

Dagli avorio, ai panna fino ad arrivare ai bianchi ottici, se sei nata sotto il segno del Cancro non puoi assolutamente rinunciare a capi o accessori che illuminino l’insieme. Outfit chiari e lucenti sono quindi la tua prima scelta, ma ovviamente non è possibile vestire unicamente total white. Ami molto utilizzare dunque anche nuance naturali, come i beige più chiari, e tonalità iper-femminili come il rosa cipria, inframezzati con qualche accenno di intramontabile nero. Non solo: anche dettagli gioiello, come paillettes e cristalli, sono prepotentemente presenti nel tuo guardaroba, che potrebbe decisamente aprirsi al grido di “a tutta luce!”.

Getty Images 1 di 5 - Abito lungo in pizzo corredato da accessori di natura pratica. Un look perfetto per una Cancro DOC Getty Images 2 di 5 - Look composto da top in paillettes argentate e jeans classico, un abbinamento da vera Cancro Getty Images 3 di 5 - Nel guardaroba di una donna Cancro non può proprio mancare un giubbotto in denim Getty Images 4 di 5 - Quando il look è molto basic, come un paio di jeans con t-shirt, la donna Cancro non dimentica un dettaglio girly. In questo caso un paio di mules a tacco largo Getty Images 5 di 5 - Giubbotto in jeans, pantaloni cropped bianchi e sandali flat gioiello. Un outfit comfy chic da vera Cancro

Il guardaroba perfetto

Bene, ora apriamo l’armadio di una Cancro DOC. Se appartieni al segno d’acqua più complesso dello zodiaco ami di certo inserire nel tuo guardaroba elementi sporty e capi girly, da mixare in modo sapiente e perfettamente bilanciato.

Nulla di eccessivo, particolarmente stravagante o figlio delle ultimissime tendenze. Al contrario nel tuo armadio troviamo molti pezzi iconici trasversali, contemporanei ma “sicuri” e appartenenti a collezioni continuative.

Nel tuo guardaroba - in prima linea tra i capi preferiti in assoluto - troviamo quindi di certo gonne plissè e abiti midi, jeans dalla vestibilità regolare, sneakers classiche e un bel giubbotto pratico, in pelle o in denim.

Non mancano poi elementi “bling-bling”, ovvero pezzi gioiello corredati da lustrini e cristalli, ma anche tessuti leggeri e pizzi discreti dall’allure romantica e accessori dalla natura più pratica, come shoulder bag e per i piedi comodissimi cult, come un paio di espadrillas o mules dal tacco largo.

Shopping corner

È arrivato dunque il momento di correre nei negozi e di dare il via al tuo personalissimo astro-shopping! Le stelle hanno selezionato quelli che stanno per diventare i tuoi nuovissimi must-have, aka tutto ciò che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di una vera Cancro.

