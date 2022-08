5 segni zodiacali che non sono a loro agio durante la bella stagione

C i sono alcuni segni zodiacali che, con l'arrivo dell'estate, si sentono poco a loro agio: sei fra loro?

La bella stagione è amata da tutti? Assolutamente no! Ci sono alcuni segni zodiacali infatti che non si sentono a proprio agio con l’arrivo della bella stagione, ma preferiscono di gran lunga l’inverno. La cioccolata calda con la pana, le festività natalizie e la neve: esistono segni che adorano con tutto il cuore tutto ciò, mentre sopportano difficilmente bikini, tuffi in mare e il sole caldo.

I segni zodiacali che non amano l’estate

Proprio per questo fanno il conto alla rovescia in attesa che arrivi l’inverno e che, finalmente, calino le temperature. Dallo Scorpione ai Pesci, scopriamo quali sono i segni a cui sarebbe meglio non parlare dei pregi della “bella stagione”.

Leone

L’estate non è decisamente la stagione preferita del Leone, nonostante sia nato in una stagione calda. Questo segno infatti preferisce di gran lunga il periodo invernale. Ama il freddo, l’atmosfera magica del Natale, la voglia di stare in famiglia e le serate passate sul divano a guardare serie tv con una coperta di lana addosso. L’estate invece mette a dura prova la pazienza di chi è nato sotto questo segno, fra afa, notti insonni per il caldo e mancati abbracci.

Scorpione

Per lo Scorpione il periodo migliore dell’anno è l’inverno. Viene da sé che l’estate non è proprio la stagione preferita di questo segno. Certamente, gli Scorpioncini apprezzano l’idea, con i primi caldi, di sbarazzarsi dei maglioni e dei cappotti pesanti, ma non sopportano la stanchezza che li assale a causa delle alte temperature.

Lo Scorpione, da vero maniaco del controllo e calcolatore, non apprezza la sensazione di esser senza forze durante l’estate. Il caldo infatti rende le persone di questo segno pigre: e loro non sopportano sentirsi così!

Toro

Magia, famiglia e coccole: il Toro adora l’atmosfera che si respira a Natale e nei mesi invernali, per questo motivo non ama particolarmente l’estate, una stagione non cui si sente poco a suo agio. All’idea di sfoggiare mini dress e bikini preferisce quella di lasciarsi avvolgere da un morbido cappotto! Se poi ci mettiamo la stanchezza, il sudore e l’afa, il Toro si candida a diventare uno fra i segni che detesta di più l’estate.

Acquario

L’Acquario adora trascorrere del tempo fuori casa, è sempre propositivo e in cerca di nuovi stimoli. L’estate però gli causa non pochi problemi. In questa stagione infatti amicizie e legami familiari subiscono spesso uno stop: c’è chi parte, chi ha da fare, chi si allontana per qualche mese e chi non esce. Proprio per questo spesso l’Acquario si sente depresso, abbandonato e solo nei mesi estivi. Molto meglio l’inverno per lui, una stagione in cui dedicarsi alle proprie passioni, seguire corsi, uscire e viaggiare con gli amici!

Pesci

I Pesci sono senza ombra di dubbio in cima alla classifica dei segni che non si sentono a proprio agio durante la bella stagione. Amanti delle festività e delle giornate in famiglia, non sopportano l’idea di doversi separare, anche se poco, da chi amano. Non solo: il caldo rende difficile per questo segno mantenere una certa aura di mistero e l’eleganza che li caratterizza.

I segni che adorano l’estate

Se alcuni segni proprio non sopportano l’estate altri, dopo il lungo inverno, rifioriscono proprio in questa stagione. Fra uscite, gite al mare, viaggi ed happy hour sulla spiaggia, diventano i protagonisti di serate indimenticabili, di passeggiate lunghissime in riva al mare e di party scatenati.

Gemelli

Allegri e perennemente a caccia di festa, i Gemelli adorano la stagione estiva con tutto quello che può offrire, dalle lunghe giornate alle nuotate nelle acque cristalline. Energici e instancabili, i nati sotto questo segno hanno sempre voglia di vivere nuove esperienze e divertirsi.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia adorano il divertimento e per loro fare festa richiede un talento strepitoso. Esteta e amante della bellezza, la Bilancia ama l’estate per tantissimi motivi. Non solo perché la seduzione in questa stagione raggiunge livelli altissimi, ma anche perché può dedicarsi ancora di più all’abbronzatura e alla cura del corpo.

Sagittario

Amante dei viaggi, il Sagittario attende tutto l’anno l’estate solo per…fuggire via! Che sia al mare oppure in montagna, nelle città d’arte oppure nelle grandi metropoli: l’imperativo per questo segno zodiacale è viaggiare. Tutto per scoprire nuove culture, sapori e luoghi.

Cancro

Panorami mozzafiato, cene in riva al mare e serate speciali: il Cancro adora l’estate, ancora di più se può condividerla con qualcuno che ama. Alla movida classica preferisce una notte sotto le stelle, con il vento caldo, o una passeggiata sul bagnasciuga, ovviamente con una foto ricordo dell’estate da scattare!