Segni zodiacali e flirt estivi: quali sono quelli che non dureranno mai?

E state, tempo di flirt estivi: quali sono destinati a durare e quali no? Scopriamo insieme cosa ci riservano le stelle questi mesi estivi!

Si sa in estate è tempo di flirt estivi, ma non tutti sopravvivono alla fine delle vacanze: le stelle però corrono in nostro aiuto e ci raccontano quali segni zodiacali proprio non sono compatibili al rientro dalle ferie.

Ovviamente, si tratta di un gioco, ma è divertente scoprire i segni zodiacali che si dimostreranno più compatibili durante l’estate… e quelli che, al ritorno in città (ma anche già in aeroporto), saranno purtroppo un vero flop!

Quali sono i segni che si attraggono

Quali sono i segni zodiacali che si attraggono? E quali storie sono destinate a durare? L’astrologia ci indica la rotta e ci dice anche quali sono i segni che si rivelano piuttosto incompatibili tra loro. È anche vero che ogni storia è a sé e ci sono sempre gli ascendenti pronti a mitigare anche il carattere più difficile!

L’importante è che ogni storia e tutti i flirt estivi siano vissuti al massimo, al di là dell’oroscopo e anche se nei mesi estivi tendiamo a vedere tutto con le lenti rosa, quello che succederà al rientro delle ferie, lo si scoprirà vivendo.

L’importante è prendere questi consigli con leggerezza e divertimento, senza lasciare che ci privino di qualcosa di bello, che invece andrebbe vissuto appieno.

Per il resto, quel che sarà, sarà, che si al mare, o in montagna!

Toro e Ariete

Due segni molto forti, che si contrastano: la testardaggine e il pragmatismo del Toro piacerà tantissimo all’Ariete che però inizierà a trovare il suo partner estivo fin troppo coi piedi per terra alla fine delle vacanze.

La testa calda dell’Ariete inoltre potrebbe far innervosire il pacifico Toro una volta tornati in città e lo stress da fine ferie potrebbe sancire la fine del flirt estivo tra questi due segni.

Godetevi i bei momenti insieme, ma non fatevi troppe aspettative… sarà solo il tempo a dire se siete davvero compatibili!

Leone e Vergine

Un segno forte ed amante delle attenzioni come il Leone (che è tra i segni più eccentrici dello zodiaco, si sa) potrebbe non vivere bene il rientro dalle ferie e lasciarsi buttare un po’ giù di morale; il problema è che la Vergine, che tende a chiudersi un po’ in se stessa, non è esattamente un segno comprensivo e le scintille estive potrebbero diventare delle vere e proprie fiamme infernali.

Meglio non forzare le cose e lasciare questa avventura ai lidi assolati dove si è consumata… e rientrati in città, che ognuno torni alle proprie vite, almeno fino alla prossima vacanza!

Scorpione e Cancro

Eccoli i segni zodiacali “con il guscio”: può anche essere che con l’estate questi segni si siano un po’ lasciati andare per godersi la bella stagione e si siano incontrati, ma con la fine dei caldissimi mesi estivi lo scontro è inevitabile, diciamocelo.

E tra uno Scorpione che punge alla minima incomprensione e il Cancro che si ritira nel suo guscio e chiude le comunicazioni, i flirt estivi tra questi segni finiranno molto presto, forse addirittura in aeroporto.

Mettiamola così: tra questi segni che non amano parlare, la cosa non avrebbe mai funzionato, meglio non farsi illusioni e godersi le cose finché vanno!

Pesci e Capricorno

I Pesci romantici forse potrebbero aver davvero creduto di cambiare il pragmatico Capricorno, che non ha bisogno di niente e nessuno per stare bene, e preferisce la solitudine.

E forse la spontaneità del segno d’acqua lo ha anche incantato mentre era in vacanza… ma queste due personalità così diverse difficilmente andranno d’accordo nel momento in cui torneranno alla solita routine.

Ma si sa, se son rose fioriranno, e il Capricorno è noto per essere un segno molto testardo, dopotutto!

Acquario e Sagittario

Acqua e fuoco, e abbiamo già detto tutto. L’imprevedibile Acquario con il suo costante bisogno di libertà troverà un partner ideale nel Sagittario, così espansivo, irruento e avventuroso.

Ma siamo sicuri che non sia solo un fuoco di paglia? Il suo bisogno di solitudine, che ogni tanto si fa sentire, potrebbe portarlo a creare della distanza, soprattutto se teme di soffrire al rientro dalle vacanze.

Questo, da parte del Sagittario, potrebbe essere scambiato per poco interesse e far cadere tutto il castello di carte. Meglio andarci cauti!

Gemelli e Bilancia

Furbetti e svegli, è facile che i Gemelli sappiano attirare l’attenzione di una romantica Bilancia.

La Bilancia ha però bisogno di equilibrio e stabilità e i Gemelli, da questo punto di vista sono un po’ irrequieti. L’amore per la conoscenza e per il bello li farà sicuramente incontrare in vacanza, ma forse il loro flirt estivo potrebbe non durare rientrati in città.

Certo, la capacità di adattamento dei Gemelli potrebbe aiutare, ma sarà sufficiente a non fare scappare la Bilancia, che preferisce le situazioni chiare, piane e lineari?

Quali sono i segni zodiacali destinati a stare insieme

Ferie finite, si torna a casa: quali sono i flirt estivi destinati a durare? Di certo quello tra Leone e Sagittario: i due segni si bilanciano bene ed entrambi mitigheranno i propri caratteri pur di stare insieme. Grande determinazione caratterizza l’Acquario e la Bilancia: questi due segni zodiacali non si fermano di fronte alle difficoltà, nemmeno quelle amorose. L’Acquario va molto d’accordo anche con i Gemelli, con cui potrebbe condividere una dolce storia d’amore. Se nasce un flirt estivo tra Capricorno e Vergine, state pur certi che tra loro è destinata a durare: i loro caratteri si amalgamano alla perfezione. Infine, si può rivelare duratura anche una storia tra Cancro e Bilancia: entrambi sono disposti a tutto per il proprio partner.

Qual è il segno zodiacale più seducente

Ma qual è il segno più seducente e sexy dello Zodiaco? A vincere il primato è lo Scorpione. Nonostante gli appartenenti a questo segno siano nati nei mesi invernali, il loro calore e la loro passione li rende molto seducenti agli occhi degli altri. La loro sicurezza li rende affascinanti e super sensuali: difficile resistergli.

Qual è il segno più bravo a letto

Passione ed energia rendono il Leone il segno zodiacale più bravo a letto. Sono affascinanti, carismatici e luminosi, per questo risultano irresistibili. A letto non si risparmiano: non hanno alcuna esitazione nel mostrare la loro passione nel modo più esplicito e sono molto generosi con il partner. Attenzione però perché il Leone ha anche bisogno di sentirsi apprezzato: è importante mantenere con loro un equilibrio tra dare e ricevere.