Dimmi che segno sei e ti dirò come ti comporti in spiaggia

I n spiaggia sei da relax puro o da party sfrenato? Il tuo segno zodiacale potrebbe rivelarti molto sul tuo modo di vivere l'estate

Finalmente è arrivata l’estate: ferie, bikini, abbronzanti e protezioni solari fanno da padroni lungo le magnifiche spiagge affollate. Ma come si comporta il tuo segno zodiacale in spiaggia? Preferisci il relax assoluto o l’esplorazione al di là degli scogli? Non vai in spiaggia se non puoi restare in ammollo per ore oppure preferisci prendere unicamente il sole, magari su un comodo lettino da alternare all’ombra?

Sei una di quelle che chiacchiera con il vicino di ombrellone o una persona più riservata e discreta che tende ad isolarsi per un relax profondo?

La rivista da comprare assolutamente o il libro che non può mancare da un lato; dall’altro le partite a carte con perfetti sconosciuti che hai avvicinato per ingannare il tempo. Il tuo segno zodiacale può dirti molto sul tuo modo di trascorrere le vacanze estive, dal tuo costume preferito all’atteggiamento che adotti in spiaggia. Curiosa?

Ariete

Ami il mare e non vedi l’ora che arrivi l’estate per poter correre in spiaggia. Il calore della sabbia, i raggi del sole e lo sciabordare delle onde ti aiutano a rilassarti.

Le giornate in spiaggia per te sono sinonimo di relax puro e assoluto: non ami le attività impegnative in spiaggia e preferisci stenderti al sole allontanando dalla mente ogni altro pensiero.

Toro

Il Toro al mare non ama socializzare. Il relax per questo segno zodiacale in spiaggia corrisponde anche al silenzio e alla tranquillità. Difficilmente lo troverete a scatenarsi in un party estivo.

La donna Toro è più propensa a prendere il sole su un comodo lettino con una rivista o un libro sempre a portata di mano per ingannare il tempo.

Il Toro in spiaggia non ama la movida, se non accompagnato da un folto gruppo di amici, persone particolarmente importanti con le quali è certo di poter trascorrere momenti indimenticabili.

Gemelli

Per il segno dei Gemelli la spiaggia è soprattutto party e feste fino alle prime ore dell’alba. I Gemelli amano divertirsi e fare nuove amicizie. In una giornata al mare, fanno fatica a rilassarsi al sole: li troverete al bar, nella zona ristorante, a giocare a calcio balilla o a carte con nuovi amici appena conosciuti.

Cancro

Il Cancro è un segno zodiacale nostalgico e in spiaggia cerca momenti da rendere indimenticabili, a partire dalla location. La sabbia bianca, un panorama mozzafiato, una lunga passeggiata rilassante in riva al mare e un bikini o un trikini elegante e raffinato da sfoggiare (e fotografare!).

Leone

Il Leone è avventuriero e ha voglia di divertirsi. La donna Leone è probabilmente quella che in spiaggia preferisce fare sport e ballare, purché sia possibile; l’uomo invece lo troverete a pesca o tra gli scogli, pronto ad esplorare la zona.

Vergine

Se sei della Vergine, devi sapere che questo segno zodiacale in spiaggia non perde l’eleganza della vita di tutti i giorni. La Vergine preferisce un costume intero ma non disdegna bikini, purché raffinati. Relax assoluto per te in spiaggia, meglio se in un paradiso terrestre dove scattare tante foto!

Bilancia

Raffinata, semplice e tendente alla perfezione: la Bilancia in spiaggia preferisce rimanere sotto l’ombrellone a sfogliare una rivista di moda dove prendere spunto per il nuovo trikini coloratissimo da mostrare agli amici durante la prossima vacanza.

Scorpione

Se sei del segno zodiacale dello Scorpione ami l’estate e la vita da spiaggia. Il tuo segno zodiacale in spiaggia è particolarmente affine alle alte temperature e non soffre per niente il calore dei mesi di luglio e agosto.

La sabbia bollente sotto i piedi e un telo steso a riva fanno parte del tuo habitat naturale.

Sagittario

Per il Sagittario i momenti al mare sono utili alla socializzazione. Il tuo segno zodiacale in spiaggia è sereno e aperto a nuove esperienze, ha un atteggiamento conviviale e cerca di stringere nuove amicizia.

Se c’è un party, neanche a dirlo: il Sagittario sarà sicuramente presente!

Capricorno

Il Capricorno è un altro dei segni che ama la spiaggia. Non gradisce il freddo e passa l’inverno a fare il countdown verso la bella stagione. Potrebbe buttarsi sulla sabbia già con i primi raggi tiepidi della primavera e fare ritorno alla routine quotidiana solo in autunno.

Il Capricorno è il segno zodiacale che percepisce l’estate come quel periodo da trascorrere solo ed esclusivamente in ammollo al mare.

Aquario

Questo segno zodiacale in spiaggia preferisce essere mattiniero per una moderata esposizione al sole; ama recarsi in spiaggia sul presto e fare ritorno a casa nel momento in cui inizia ad affollarsi per avere poi il tutto il giorno per rilassarsi.

L’Aquario adora le atmosfere estive ma preferisce non esporsi eccessivamente al sole nelle ore più calde del giorno.

Pesci

Inutile dirlo: se sei del segno zodiacale dei Pesci adori follemente ogni specchio d’acqua. Il lago, il fiume, il mare, diventano le tue uniche mete d’estate. Della vita in spiaggia ami il bagno al mare: nell’acqua fresca, in contrasto con le alte temperature, trascorreresti ore intere.