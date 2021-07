Segni zodiacali e animali: qual è quello giusto per te?

Q ual è l'animale che più ti rappresenta secondo lo Zodiaco? Trova il tuo segno zodiacale e approfondisci una parte del tuo carattere che magari non conoscevi fino ad oggi!

Approfondire il legame tra segni zodiacali e animali è un modo per comprendere un lato della propria personalità che magari si ignora. Lo Zodiaco non è una scienza esatta, ma è sempre divertente scoprire l'influenza delle stelle sul nostro percorso.

Oltretutto, gli animali sono una parte importante della nostra vita: pensiamo al Leone e alla sua affinità coi felini, o all'Ariete e al suo forte spirito di leadership, che ricorda l'istinto del lupo.

Ariete

Sei probabilmente tra i segni più intraprendenti dello Zodiaco, ed è una caratteristica che si nota soprattutto quando parli degli animali che più ti piacciono. Il tuo pet preferito? È il lupo, perché rivedi in lui molte delle tue caratteristiche da leader. Sei una donna nata per comandare e non ti fai abbattere da niente.

Toro

Sai benissimo che se sei del Toro, vivi ogni passione con un’intensità tale da sovrastarti. Non c’è altro per te, solo il tuo desiderio di dare il massimo in ogni aspetto della tua esistenza. Il tuo segno è fortemente rappresentato dalla volpe: sai essere generosa, ma al contempo solitaria, pronta all'attacco quando serve.

Gemelli

Il Gemelli è il segno d’aria per eccellenza ed è anche guidato da un forte spirito di operosità. Non sei mai ferma, ti piace spiccare il volo, adori raggiungere il Sole, ti impegni per essere la migliore. Il tuo animale totem? Di certo è il gabbiano: rappresenta quell'ideale di libertà da cui non ti stacchi mai e che ricerchi sempre.

Cancro

Il tuo animale preferito? Decisamente è il cane, perché ti ritrovi totalmente nel suo carattere. Il tuo è uno dei segni più buoni e semplici dello Zodiaco. Adori stare insieme agli altri, talvolta persino lasciarti guidare. Ti senti molto protetta quando sei con le tue amiche del cuore. Nonostante tutto, sei forse tra i segni zodiacali che più tendono a perdonare gli errori.

Leone

Cara donna del segno del Leone, potevano forse non essere i felini i tuoi animali preferiti? Dal gatto al leone, sei attratta dagli animali indipendenti e forti. Sei la Regina dello Zodiaco, e si nota in ogni tuo lato del carattere: difficile piegarti, il tuo territorio non va violato. Ma sai anche essere enormemente di buon cuore.

Vergine

Precisa e selettiva, la donna del segno della Vergine è indomabile. Al pari del Leone, se sei della Vergine, sai molto bene che odi le imprecisioni, gli sbagli e gli errori. La tua è una personalità forte ma posata, e per questo motivo un animale che ti rappresenta è l’elefante, con la sua intelligenza e la memoria imbattibile.

Bilancia

Il tuo segno zodiacale è estremamente “bilanciato”: sai dosare il coraggio, la pazienza, persino la rabbia. Nulla ti sfugge, e sei sempre sul pezzo: l’aquila è il tuo animale preferito, oltre che il tuo spirito guida. Sei indipendente e non ami quando ti fanno sentire inferiore: vuoi arrivare lassù, sulla vetta, e osservare i tuoi incredibili successi.

Scorpione

Ami pavoneggiarti, il tuo è un segno zodiacale forte, probabilmente il più deciso di tutto lo Zodiaco. Le stelle ti inviano influssi particolari, e pertanto il tuo spirito animale è il pavone. Non ami passare affatto inosservata, anzi: ti arrabbi molto quando non ti fanno notare determinati aspetti su cui conti tantissimo, soprattutto al lavoro.

Sagittario

L’animale che più ti rappresenta non potrebbe che essere il cavallo. Sei un segno libero, odi le costrizioni, odi fare qualcosa solamente perché te lo suggeriscono gli altri. Di fronte agli ostacoli, dai il tuo meglio: li aggiri, li salti, li stendi. La grande caratteristica del tuo segno è la forza. Non c’è nulla che tu non possa fare, pur di tagliare il traguardo da vincitrice.

Capricorno

L’animale che più ti rappresenta è il cervo, perché è elegante e intelligente al contempo. Sei una donna enormemente caparbia, che prende gli ostacoli per ciò che sono: adori metterti alla prova, superare te stessa, dimostrare agli altri che sei imbattibile. Agli inizi di una nuova relazione o conoscenza, sei sempre timida. Proprio come un cervo, devi aspettare un po’ di tempo per essere al meglio della tua forma.

Acquario

Sei proprio una civetta! Non solo è l’animale giusto per te, ma è quello che più ti rappresenta nella sua personalità. Talvolta sei indipendente, in altre occasioni sei imprevedibile. Sei una delle poche persone su cui si può sempre contare, in ogni momento. Non ti tiri mai indietro, anche se convivi con una timidezza di sottofondo, ti piace chiacchierare e trascorrere tempo con le persone che ami.

Pesci

L’animale che più si addice alla tua personalità? Se il tuo segno zodiacale è il Pesci, allora ti rivedi molto nel delfino. Ti fai trascinare dove ti porta il mare, cerchi di ripararti, di chiuderti in te stessa. Il segno del Pesci è enormemente profondo, difficile da scardinare. E la tua sensibilità ricorda molto il carattere dei delfini, così splendidi, così uniti tra loro.