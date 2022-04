I segni zodiacali che diventano facilmente ansiosi

E cco quali sono, tra tutti, i segni zodiacali più ansiosi. Quelli che si lasciano prendere dalle preoccupazioni per il presente e per il futuro e che è bene imparare a tranquillizzare

C’è che è paziente, chi è socievole, chi ama far festa e chi è timido. Ma quali sono i segni zodiacali più ansiosi, quelli che si agitano prima degli altri per ciò che ancora deve accadere (o che non accadrà mai) e che si mettono in allerta in modo preventivo innervosendosi e diventando irascibili per un non nulla?

Ovviamente questa è una caratteristica che accomuna molti di noi, ma è innegabile che, per alcuni segni zodiacali, l’ansia sia un tratto distintivo del proprio carattere. Indipendentemente dalla situazioni che vivono, come un fedele compagno di viaggio. E proprio per questo è importante saperlo, sia per loro che, soprattutto, per chi dovrà averci a che fare. Come dire, prevenire è meglio che curare. Ecco allora quali sono i segni più ansiosi e come lo manifestano.

Cancro

Primo ma solo in ordine cronologico tra i segni zodiacali più ansiosi c’è il Cancro. Tratto distintivo dei nati sotto queste stelle, infatti, è l’instabilità caratteriale, dovuta all’influenza che la Luna esercita su di loro.

Ed è proprio per questo che i nati Cancro tendono ad essere ansiosi e a preoccuparsi prima del tempo di ciò che dovrà essere o accadere. Sia nell’immediato presente che nel futuro. Ed esattamente in concomitanza dei loro momenti “giù”. Comportamento tipico dei nati Cancro, poi, è quello di far pesare agli altri questa loro ansia, utilizzando come valvola di sfogo chi gli è più vicino, come famigliari, amici e/o compagni. Cosa fare? Provate a rassicurarli e infondergli positività, sapranno come ricambiare.

Gemelli

Anche i Gemelli sono tra i segni zodiacali più ansiosi dell’intero zodiaco. E in più sono anche piuttosto permalosi. Quando provano ansia, però, invece che buttarla addosso a chi hanno vicino, tendono a tenersela per sé. Nascondendo le proprie preoccupazioni e/o paure agli altri.

Così facendo però, tendono a essere piuttosto tormentati e ad avere attacchi di nervosismo poco comprensibili per chi gli sta vicino. Arrivando a farsi delle vere e proprie paranoie verso ciò che potrebbe accadere e cadendo in atteggiamenti e stati d’animo difficili da controllare, soprattutto per loro stessi.

Vergine

Anche la Vergine vince un posto speciale tra i segni zodiacali che diventano più ansiosi. Ma lo fanno in un modo molto particolare. Ovvero come conseguenza diretta all’accumulo di stress nel corso del tempo. O esattamente al contrario, per avvenimenti che per altri sono del tutto trascurabili.

Insomma, si potrebbero definire delle vere mine vaganti di ansia. Manifestandola in modi diversi e quando meno ve lo aspettate. Come gestirli? Lasciateli fare e permettetegli di avere le cose sotto controllo. Li aiuterà a stare meglio e a soffrire meno la loro ansia.

Bilancia

Altro segno zodiacale tra i più ansiosi è la Bilancia, un segno che neanche a dirlo ricerca equilibrio in ogni cosa. Ma cosa accade quando non riescono a raggiungerlo e a stare in armonia nelle circostanze che vivono. Ebbene sì, diventano ansiosi. Manifestando tensione e irrequietezza verso ogni situazione e persona che incontrano.

E questo accade anche quando si ritrovano davanti a una scelta che, per un motivo o l’altro, non riescono a prendere. Ecco perché è bene aiutarli a tranquillizzarsi, per ritrovare la lucidità e uscire dall’indecisione. Riportando una serenità e un equilibrio interiore capace dii eliminare (almeno fino alla prossima volta) l’ansia che vivono.

Pesci

Infine, tra i segni zodiacali più ansiosi in assoluto, ci sono i Pesci. Un segno dalla sensibilità enorme e dall’empatia senza fine. Ma anche soggetto all’ansia come pochi altri. E questo può verificarsi anche in modo molto repentino e improvviso. Tanto quanto i loro cambi di umore.

Non è difficile, infatti, vedere un nato sotto le stelle dei Pesci sfoggiare amabili sorrisi e tranquillità e pochi minuti dopo diventare irritabile e intrattabile. E questo a causa di ciò che provano o sentono che può prendere il sopravvento anche su di loro modificandone l’umore. Prima di arrabbiarvi, quindi, cercate di capire cosa possa essere successo.

Un atteggiamento che, al di là di tutto, vi sarà utile con qualsiasi persona ansiosa. Poiché vi metterà in condizione di comprendere la natura del loro sentimento, potendo intervenire nel modo più corretto per aiutarli a stare calmi e ad affrontare tutto con uno stato d’animo migliore. Facendo del bene a loro ma anche a voi.