A more, ascolto, gentilezza, empatia, cura. Ecco quali sono i segni zodiacali con un innato senso materno. E che lo manifestano in ogni loro relazione e gesto

Per ognuno dei vari segni zodiacali a cui tutti “apparteniamo” ci sono caratteristiche e peculiarità più o meno marcate che li distinguono o accomunano agli altri. C’è che è più sensibile, chi ha una forte empatia o passionalità che è più irascibile chi ama le lodi e chi, rispetto ad altri, ha un senso materno più sviluppato.

Un’indole all’attenzione al dare consigli al proteggere e coccolare chi hanno vicino, siano essi adulti che, ovviamente bambini. Ma sempre con la stessa delicatezza, premurosità e riguardo tipica di chi tende a prendersi dura degli altri come tratto naturale del proprio essere. Ma chi sono, quindi, i segni zodiacali con un senso materno più spiccato?

Il Toro

Primo in ordine di apparizione, tra i vari segni zodiacali con un forte senso materno il Toro si merita senza alcun dubbio un posto d’onore. Un segno che trasmette questa sua dote innata a tutti coloro che gli stanno vicino siano essi famigliari o amici.

Caratteristica del segno è quello di essere sempre presente e pronto a dare consigli e un aiuto in caso ce ne fosse la necessità. Oltre a saper calmare chi hanno di fronte, rassicurando e facendo scomparire eventuali paure o afflizioni. In più il Toro è tra i segni zodiacali più organizzati ed equilibrati e quindi in grado di affrontare eventuali momento di turbolenza suoi o di altri.

Il Cancro

Per i nati sotto le stelle del Cancro più che di senso materno si potrebbe parlare di una vera e propria vocazione innata. Tra tutti i segni zodiacali, infatti, la propensione a proteggere e prendersi cura degli altri è un tratto dominante nel Cancro, sia che si parli di adulti che di bambini, uomini e donne, familiari e non.

Insomma, chiunque abbia bisogno entra nel radar del Cancro, che è sempre pronto ad aiutare e tutelare con atteggiamenti di comprensione, cura e ascolto. Ma anche con grandi abbracci, baci e atteggiamenti fisici di amore e calore. Proprio per questo, altra caratteristica del Cancro, è anche la sua tendenza alle coccole, sia a farle che a riceverle.

Il Leone

Nonostante la fama da duri li preceda, in realtà tra i segni zodiacali maggiormente dotati e che esternano il loro di senso materno c’è anche il Leone.

I nati sotto queste stelle, infatti, sono persone molto protettive sia per i propri figli che negli affetti più stretti. Sempre pronti a intervenire in caso di necessità o se vedono qualcuno che soffre, aiutando con parole e gesti di conforto immediato. E questo anche se non vive un momento favorevole a sua volta. Il Leone c’è. Forte, sicuro e pronto a combattere per chi ama, insegnandogli a fare lo stesso.

Il Sagittario

Un altro dei segni zodiacali con uno spiccato senso materno è il Sagittario. E questo indipendentemente dall’avere o volere figli o meno. Quella del Sagittario è un’indole al consiglio e all’ascolto che rivolge a tutti. E su cui si può sempre contare.

Persone estremamente rilassate non pongono limiti se non necessario e aiutano chi hanno vicino a rafforzare la propria autostima, infondendogli fiducia e amore in ogni gesto o parola. E aiutandoli a crescere, sempre con un sorriso e voglia di scoprire.

I pesci

Infine, un altro dei segni zodiacali che hanno un senso materno molto forte verso chi hanno accanto è il segno dei Pesci. Persone estremamente empatiche, protettive con chiunque faccia parte della loro vita e che non aspetta nemmeno un secondo per accudire e prendersene cura in mille modi possibili.

I gesti affettuosi e le coccole sono alla base dei suoi rapporti così come la tendenza a preoccuparsi per chi gli sta vicino riempiendoli di attenzioni. Che dire, un senso materno unico e un amore sconfinato per chi hanno accanto. In più, proprio i Pesci sono grandi amanti della natura e degli spazi aperti, passione che trasmettono ai loro figli e che condividono con le persone che amano, cerando di creare un’atmosfera carica di relax, divertimento e serenità ai propri affetti.

Tutti segni zodiacali che, in modo diverso, spiccano per senso materno e attenzione verso chi hanno vicino. Facendo di loro delle madri, amiche, figlie e compagne attente, presenti e premurose. Portando amore, benessere e pace sia intorno a loro che dentro le persone che vi si accompagnano.