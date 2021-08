Quali sono i segni zodiacali opposti e complementari?

G li opposti si attraggono o si respingono? Se ne discute da sempre. La verità è che convivono perfettamente completandosi. L'astrologia evidenzia segni zodiacali opposti ma complementari. Ecco le coppie perfette!

Non c'è alcun calcolo matematico da svolgere né rompicapo da risolvere: è la ruota dello zodiaco a fornire i segni zodiacali opposti ma complementari. Basta infatti osservarla attentamente per rendersi conto della posizione dei diversi segni all'interno della circonferenza.

Non è difficile identificare gli opposti, che da questa caratteristica vedono derivare anche la loro complementarietà. Il risultato è oggettivo e immutabile, derivante dalla posizione del proprio segno all'interno della ruota stessa. Una volta individuato il proprio segno zodiacale basterà scoprire quello speculare per conoscere il segno a noi opposto ma complementare.

Ecco le coppie di segni zodiacali, l'uno l'esatto contrario dell'altro ma al tempo stesso due metà che si completano in modo perfetto.

Ariete e Bilancia

Due segni che, all'apparenza, non hanno proprio nulla in comune. Da un lato c'è l'Ariete, dall'altro la Bilancia. Le caratteristiche delle persone nate sotto questi due segni suggeriscono un rapporto che si basa sul contrasto autonomia/affabilità.

L'Ariete è solitamente una persona indipendente che fa dell'autonomia completa il suo punto di forza. Non sempre è facile andarci d'accordo perché è un segno zodiacale che ama solo moderatamente essere socievole.

La Bilancia è l'esatto contrario: non che non sia autonoma, ma è portata alla condivisione, alla socievolezza e alla socializzazione. La Bilancia potrebbe essere a volte insicura e avere bisogno del supporto dell'Ariete che la spingerà verso l'indipendenza.

Per questo motivo sono due segni zodiacali opposti e complementari. L'uno si occupa di curare il lato che l'altro sviluppa meno per una relazione proficua e duratura, sia in ambito personale che professionale.

Toro e Scorpione

Il Toro e lo Scorpione sono quanto di più diverso ci sia, proprio per questo sono due segni che si completano a vicenda. La donna o l'uomo Toro solitamente nasconde timori e insicurezze dietro la corazza di animale possente.

Attenzione, però, allo Scorpione. Sembra innocuo ma è un animale pericoloso e per questo ama il rischio. Non a caso, fa parte dei segni più ribelli.

Il ruolo dello Scorpione nella coppia è già definito: sarà la parte che si premurerà di spingere il polo opposto a rischiare di più.

Il Toro, di contro, sarà la parte più insicura che valuterà attentamente i pro e i contro di ogni situazione prima di prendere una decisione.

Gemelli e Sagittario

La saggezza del Sagittario e la doppia personalità dei Gemelli, sono questi altri due segni zodiacali opposti e complementari. Due segni estremamente diversi ma perfetti insieme.

Il Sagittario mette in luce il suo lato più determinato che si scontra con la distrazione dei Gemelli, e al tempo stesso la completa e la corregge.

Nel segno si trovano a convivere due personalità estremamente diverse e ai Gemelli capiterà spesso di sentirsi confusi, correranno il rischio di perdersi; starà al saggio Sagittario riportarli sulla retta via.

Il Sagittario invece imparerà che a distrarsi ogni tanto non c'è nulla di male.

Cancro e Capricorno

Il Cancro è sensibile, il Capricorno tende ad essere più razionale. Cancro e Capricorno sono altri due segni opposti e complementari che hanno tanto da insegnare l'uno all'altro.

Da un lato prevale l'emozione e la sensibilità spiccata del Cancro, sia nella vita privata che in quella lavorativa. In un rapporto amoroso, il Cancro sarà quello più sentimentale in grado di esprimere sensazioni ed emozioni che il Capricorno proverà ma farà fatica ad esprimere.

Di contro, il Capricorno è invece il lato più razionale della coppia, quello che mantiene sempre il sangue freddo. Inutile dirlo, fa anche parte dei segni più idealisti!

Il Cancro è un sognatore incallito che fantastica spesso, il Capricorno è quello che lo aiuterà a tenere i piedi per terra ma che imparerà anche a sognare un po'.

Vergine e Pesci

La coppia nata per migliorarsi in continuazione ed è questo spirito a rendere la vita insieme particolarmente stimolante. Entrambi sono dotati di una vena artistica ma la Vergine è una perfezionista nata e aspira sempre ad essere la numero 1 mentre i Pesci sono sognatori a volte poco pratici.

I Pesci viaggiano spesso con la fantasia e corrono il rischio di trascurare il lato più pratico della vita quotidiana che consiste nel lavorare intensamente per raggiungere effettivamente i risultati.

La Vergine, invece, è vero che aspira alla perfezione ma nel farlo è disposta a curare ogni aspetto della propria vita in modo minuzioso. Ai Pesci insegnerà il senso pratico quotidiano e imparerà a sognare un po' di più.

Aquario e Leone

La coppia dello zodiaco che non scoppierà mai. Aquario e Leone rappresentano l'unione perfetta che riscuote un enorme successo in qualsiasi ambito, dal lavoro all'amore passando per l'amicizia.

Sono due segni zodiacali opposti e complementari, entrambi molto potenti e determinati. Sono due leader ma esercitano la leadership in modo estremamente diverso. Potrebbero scontrarsi in quanto predestinati entrambi a guidare gli altri ma insieme formano un duo imbattibile.

L'Aquario è un sognatore: ha tanti progetti in cantiere ma a volte rischia di perdersi nella praticità della vita quotidiana. Pecca, infatti, di senso pratico, quello che al Leone non manca di certo.

Il Re della foresta è determinato e sa perfettamente come muoversi per raggiungersi i suoi obiettivi ma dall'Aquario potrà imparare a far emergere il suo lato più creativo.