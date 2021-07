D ivertenti, disimpegnate e in grado di alleggerire ogni momento di stress: queste sono decisamente le serie tv che devi vedere se hai bisogno di staccare la spina

Grandi classici e novità, must del piccolo schermo e perle da scoprire: queste sono le serie tv che devi vedere se hai bisogno di staccare la spina e che ti terranno compagnia sia se sei già in vacanza, sia se le ferie sono ancora lontane.

Niente pesantezza, solo divertimento ed emozioni: alcune probabilmente le hai già viste ma, ehy, un rewatch non è mai tempo sprecato se ti strappa ancora una risata!

The Office

Mettila come vuoi ma, pur essendo una serie "antica", The Office è una panacea per tutti i mali. Le disavventure di Michael Scott, direttore della filiale di Scranton della Dunder Mifflin Paper Company e del suo team sono davvero un toccasana, ideali per chi ha bisogno di staccare la spina.

Nato come remake dell'omonima serie cult americana, The Office è attualmente disponibile su Amazon Prime e non stanca mai. Girata come se fosse un documentario, è un pilastro della comedy.

Non si può rimanere indifferenti di fronte agli atteggiamenti inadeguati, infantili e allo stesso tempo spontanei di Michael come non si può non adorare la storia d'amore tra Jim e Pam e non si può non ridere dell'eccentrico atteggiamento di Dwight.

Se non l'hai mai vista, fallo adesso. Se l'hai già vista, riprendila: ti accorgerai che fa sempre ridere.

Dollface

Forse non è una serie che fa ridere a crepapelle, ma Dollface è un succedersi di episodi uno più carino dell'altro. Disponibile su Disney+, rientra tra le serie tv che devi vedere se hai bisogno di staccare la spina per le sue good vibes.

La storia ruota attorno a Jules, una ragazza lasciata dal suo fidanzato storico che si ritrova improvvisamente sola. Jules aveva infatti commesso l'errore di pensare che la sua relazione fosse tutto ciò che le serviva.

Spiazzata, si rivolge alle sue amiche Madison e Stella, le quali dapprima si mostrano un po' diffidenti e poi la "reintroducono" in un mondo al femminile, vivo, vibrante e immaginifico.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Una vera e propria serie tv all’insegna dell’ottimismo da vedere nei periodi no: Unbreakable Kimmy Schmidt è un vero e proprio gioiellino disponibile su Netflix, pensata per far ridere e tirar su di morale chiunque la guardi.

La trama, messa nero su bianco, farebbe pensare a una storia tragica: Kimmy è una ragazza che viene rapita e sequestrata in un bunker sotterraneo da un matto insieme ad altre donne che fa diventare le sue "mogli". Triste, vero? Beh, non in questo caso.

La storia di Kimmy è invece una storia carica di allegria, di ottimismo, di riscoperta. Inizia proprio quando lei esce dal bunker e si ritrova a vivere in un mondo che è andato avanti senza di lei, circondandosi di amici stravaganti, estrosi e fantasiosi. È una serie che fa ridere di cuore.

Scrubs

Okay, al pari di The Office Scrubs è una serie decisamente più antica. Eppure la sua freschezza, il suo coniugare emozioni e la sua capacità di invecchiare bene scatenando risate su risate ci porta a inserirla di diritto tra le serie tv che devi vedere se hai bisogno di staccare la spina.

Scrubs è una serie medical che si slega dal pesante fardello di questo genere: invece di approcciarsi al mondo degli ospedali in maniera tragica, lo fa con un'ironia fuori dal comune e una varietà di personaggi tale che è impossibile non trovarne almeno uno nel quale immedesimarsi.

Al centro di Scrubs c'è Jd, che con il suo migliore amico Turk inizia la sua carriera all'Ospedale Sacro Cuore. Il suo cammino è divertente, spassoso ed è segnato dal rapporto con il burbero Perry Cox, con l'amica-amante Elliot Reid e con il suo antagonista, l'Inserviente.

A questi personaggi si aggiungono il primario Robert Kelso, la capoinfermiera Carla Espinosa, che diventerà poi la fidanzata di Turk e Jordan, ex moglie di Perry Cox.

Ognuno di loro, con il suo carattere e le sue disavventure, dà alla storia un taglio originale, unico. Non si risparmiano neanche momenti di pura commozione e riflessione: la trovi su Disney+ e su Amazon Prime, ed è da vedere e rivedere.

New Girl

Chiudiamo con un'altra opera non proprio nuovissima, ma che merita di stare tra le serie tv che devi vedere se hai bisogno di staccare la spina: New Girl.

Disponibile su Netflix e Disney+, New Girl è un concentrato di risate, romanticismo, imprevibilità, nonsense e chi più ne ha più ne mette. Racconta la storia dell'ingenua e frizzante Jess, che ha appena chiuso la sua relazione sentimentale.

Stanca del suo ex, Jess si trasferisce in un loft dove vivono già tre ragazzi: Coach ex mediocre giocatore di basket (che poi sarà sostituito dall'eccentrico Winston), Schmidt, un rubacuori dall'aspetto curatissimo e - solo apparentemente - sciocco e Nick, un barista disincantato e burbero.

L'arrivo di Jess nella vita dei ragazzi è una vera e propria rivoluzione: tutti e tre si affezionano a lei, notandone la spontaneità e la goffaggine. In poco tempo, diventeranno una vera e propria squadra pronta a superare tutte le avversità.