Cosa vedere su Disney+: le novità di luglio 2021

S ono molte le novità che vanno ad arricchire il catalogo del famoso servizio di video on demand: ecco cosa vedere su Disney+ a partire dal mese di luglio.

Le tanto agognate vacanze sono ormai alle porte, e per chi potrà partire ci saranno lunghe giornate all'insegna del relax e del divertimento. Tuttavia, nei momenti più tranquilli non c'è niente di meglio che godersi un po' di buon intrattenimento: tra serie tv e film in arrivo nel mese di luglio 2021, il catalogo di Disney+ è ricco di novità che ci faranno trascorrere ore felici, da soli e in compagnia.

E chi invece è costretto a rimanere in casa, non potrà che gioire delle tante sorprese che il servizio di video on demand ha in serbo per queste calde settimane estive: un ottimo metodo per distrarsi un po' e dimenticare (almeno per un momento) la terribile afa. Cosa vedere su Disney+? Scopriamo quali sono gli show più interessanti che vanno ad aggiungersi al suo già nutrito catalogo.

Ricordiamo che, per vedere i film e le serie tv in arrivo a luglio (nonché i programmi già presenti online), è necessario abbonarsi a Disney+: potete sottoscrivere l'abbonamento mensile, che vi garantisce la visione dei suoi contenuti per 30 giorni, oppure quello annuale - con un risparmio del 15% - così da non dovervi più preoccupare dell'intrattenimento per ben 365 giorni.

Le novitào

Su Disney+ sono in arrivo tantissimi nuovi show, adatti a grandi e piccini: è l'occasione giusta per trascorrere qualche ora in famiglia con le avventure dei nostri protagonisti preferiti. Ce n'è per tutti i gusti, dalle serie tv più movimentate ai film di supereroi, passando per curiose docuserie che ci permetteranno di scoprire tante cose nuove. Il catalogo include i contenuti Disney, Pixar, Marvel e National Geographic, oltre ai programmi del servizio Star.

C'è grande attesa per due grandi film, Black Widow e Jungle Cruise, ma stanno per approdare su Disney+ anche molte serie tv interessanti. È il caso di Mosters & Co. La serie - Lavori in corso, che riporta in scena uno dei più grandi successi della Pixar in un formato unico. Scopriamo tutte le novità che ci attendono nel prossimo mese.

I film

Il mese inizia alla grande, su Disney+: il 2 luglio è in uscita Chronicle, film fantasy che ci terrà incollati alla poltrona sino ai titoli di coda. Il 9 luglio è invece il turno di Alita - Angelo della battaglia, prodotto da James Cameron come adattamento cinematografico dell'omonimo manga. A partire dallo stesso giorno potremo vedere Black Widow, lo spy thriller firmato Marvel Studios che vede la presenza di Scarlett Johansson nel cast - il film è in uscita al cinema il 7 luglio.

Dovremo attendere qualche giorno in più per rivedere una delle classiche commedie sentimentali americane: il 16 luglio approda su Disney+ il divertentissimo film I love shopping, tratto dall'omonima saga letteraria di successo firmata da Sophie Kinsella.

Il 23 luglio sarà una gran giornata, con ben tre titoli in uscita. Il primo è Atto di fede, pellicola drammatica candidata all'Oscar per la sua meravigliosa colonna sonora. A seguire, arriva Allarme rosso, un grande classico degli anni '90 con Denzel Washington e Gene Hackman. Infine, su Star approda anche L'amica degli squali, un'esclusiva Disney+ che ci catapulterà tra le meraviglie del mondo sottomarino.

Jungle Cruise

L'attesissimo Jungle Cruise, un viaggio mozzafiato lungo il Rio delle Amazzoni in compagnia di Emily Blunt e Dwayne Johnson, è in uscita nelle sale cinematografiche il 28 luglio. Solo due giorni dopo, il 30 luglio, arriva su Disney+ per regalarci emozioni a non finire.

Le serie tv

E sul fronte serie tv, cosa vedere su Disney+? Le novità sono davvero tantissime: il 7 luglio approdano sulla piattaforma online Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso, che sarà in streaming ogni mercoledì, e il nono episodio di Marvel Studio Legends, dedicato a Black Widow. Il 9 luglio è invece il turno della 17esima stagione di Grey's Anatomy e delle stagioni 3 e 4 di 9-1-1.

Saltiamo al 14 luglio, quando avremo modo di vedere Race to the Center of the Earth, il reality show che ci condurrà nelle profondità del nostro pianeta, alla scoperta di mondi che non immaginavamo potessero esistere. Il 16 luglio arriva la docuserie Marvel Studio Assembled, che questa volta ci mostrerà il dietro le quinte di Loki.

Siamo tutti in attesa del 21 luglio, per le tantissime novità pronte a debuttare su Disney+. È il caso di Marvel Spidey e i suoi fantastici amici, una serie di corti animati dedicati ai più piccini, di Turner e il casinaro e de I segreti delle attrazioni Disney, un viaggio tra i parchi a tema più famosi al mondo. Per mamma e papà, arrivano invece le stagioni 3 e 4 di Station 19, la prima stagione di War of the Worlds e le prime tre stagioni di Legion.

Proseguiamo con il 28 luglio, che vede il catalogo Disney+ arricchirsi della divertentissima avventura Cip e Ciop al parco e di Punti di svolta con Robin Roberts, storie di innovazione e cambiamento tutte al femminile. Infine, il 30 luglio è in arrivo A teacher: una storia sbagliata, la serie tv drammatica americana.