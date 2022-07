Serie tv Netflix da vedere in estate

Q uali serie tv hai già visto su Netflix e quali ti mancano? Scopri le ispirazioni da gustare puntata dopo puntata

Serie tv su Netflix

Ci sono le ultimissime, appena uscite, ma anche quelle che ormai sono un grande classico, da vedere e rivedere senza mai stancarsi: con le sue notti insonni e il tempo libero delle vacanze l'estate è un ottimo momento per recuperare le serie tv su Netflix più belle.

Tu quali generi ami? Dal thriller al cardiopalma come "Lupin" ai racconti da brivido stile "Midnight mass", fino ai drammi in costume o l'ironia della commedia, quale "Grace and Frankie!", le serie tv ci incantano e divertono, ci tengono in sospeso e sono persino un'ottima occasione per ripassare una lingua straniera. Le amiamo perché ci si affeziona ai personaggi; si impara la vita attraverso lo schermo e in fondo la lezione più preziosa è proprio questa: ci accorgiamo di condividere tante emozioni, comuni a tutti. Buona visione!

Strappare lungo i bordi

Animazione

Meravigliosa: praticamente impssibile non ridere, praticamente impossibile non commuoversi. Come rivelato in sede di intervista, l'autore ha dovuto combattere e osare per convincere Netflix: alla fine è stato un successo. La serie Strappare lungo i bordi, rilasciata nel 2021, è stata scritta e diretta da Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech. Insieme ai suoi personaggi si ride e si piange: ci si commuove di fronte alle mille sfumature dell'animo umano. Colti alla sprovvista dal mondo dei grandi, dalla precarietà e dalle passioni, ritroviamo la bellezza e la paura, fra le cose non dette e gli amori sfiorati, i grandi ideali e gli scherzi di questa strana meravigliosa e incoimprensibile vita. Un racconto bellissimo che fa bene al cuore. Da vedere anche con i figli.

Dark

Thriller , drammatico, fantascienza

Serie ambientata in Germania, Dark comprende tre stagioni (2017-2019-2020). Siamo nella cittadina di Winden dove la scomparsa di un ragazzo ricorda il caso di un'altra ragazza, di cui si sono perse le tracce anni prima, il tutto misteriosamente connesso a strani fenomeni elettrici. Il filo rosso intorno a cui si dipana la trama? I protagonisti riescono a viaggiare nel tempo, tuttavia non possono cambiare il loro destino: il paradosso ci tiene col fiato sospeso.

The rain

Orrore, fantascienza, drammatico, postapocalittico, thriller

Si tratta della prima serie danese prodotta da Netflix: la prima stagione di The rain è del 2018, ora siamo alla terza. In Danimarca la popolazione è vittima di una pioggia killer che ha decimato gli abitanti. Alcuni giovani sopravvissuti esplorano questo mondo post apocalittico alla ricerca di cibo e di quanto resta della civiltà: la lotta per la sopravvivenza lascia emergere le grandi emozioni di sempre, fra paura, amore, gelosie e rabbia, speranza, forza.

Stranger Things

Fantascienza

Dal 2016 ad oggi sono state prodotte quattro stagioni di Stranger Things. La trama non è l'unico motivo per cui la serie ha avuto incredibile seguito. Una delle cose per cui è stata apprezzata è l'incredibile lavoro sui dettagli, senza contare presenze carismatiche quale Winona Ryder. Al di là delle vicende si dispiega l'affascinante mondo degli anni Ottanta con tutte le sue particolarità, dagli accessori ai vestiti e le ambientazioni.

Stranger Things ha ottenuto 5 candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy: la trama segue la vita di un gruppetto di amici a Hawkins, una città inventata in Indiana, dove esiste una misteriosa dimensione "sottosopra". A creare l'atmosfera è la presenza di un inquietante laboratorio e di ragazzi con poteri paranormali.

Rita

Commedia

Cinque stagioni per un'altra serie televisiva che viene dalla Danimarca: Rita. Puntata dopo puntata seguiamo la routine di Rita, quarant'anni, danese, madre di tre figli e insegnante. Divorziata e decisamente schietta per carattere, Rita ti accompagna attraverso le vicende della scuola dove lavora, gli eventi familiari e la vita dei figli. E noi, guardandola, riflettiamo anche sulla nostra, di esistenza. Magari per scoprire, con un gusto dolceamaro, che al di là dei chilometri ci sono cose e sentimenti in cui ci ritroviamo, arrabbiamo ed emozioniamo, spendendo a profusione lacrime e sorrisi.

The Crown

Storico, drammatico

Miglior serie drammatica ai Golden Globe e agli Emmy, The Crown si basa sulle vicende della famiglia reale britannica e sulla vita di Elisabetta II a partire dal 1947, quando viene celebrato il matrimonio con Filippo di Edimburgo. Creata nel 2016, al momento copre quattro stagioni: la quinta è prevista per novembre 2022 e arriverà fino agli anni Novanta, con l'elezione di Tony Blair e la morte di Diana Spencer. L'originale è in lingua inglese, un'ottima occasione per una full immersion linguistica.

Grace and Frankie

Commedia

Jane Fonda, nei panni della sempre elegantissima e sofisticata Grace, è insieme a Lily Tomlin, alias Frankie, hippie e apparentemente agli antipodi rispetto all'altra: sono le irresistibili protagoniste di Grace and Frankie. Inizialmente conoscenti perché mogli di due avvocati, soci, la loro vita si lega inestricabilmente.

Con l'esistenza a intrecciarsi sono l'amicizia, le paure, i sogni, l'amore, il dolore: una serie che fa riflettere sull'invecchiamento, ma che sa anche sovvertire le aspettative e le convinzioni che abbiamo su questa età della vita, che in realtà è tutta da scoprire. Puntata dopo puntata ci ritroviamo con più grinta e ironia. Sette stagioni: la prima nel 2015, l'ultima nel 2022, con ben 31 nomination ottenute.

Sex Education

Commedia, adolescenti, teen drama

Sex Education è una serie originale Netflix prodotta nel Regno Unito. Tre stagioni: il protagonista è l'insicuro Otis, che insieme agli amici e ai compagni di scuola dovrà affrontare i problemi che toccano ogni adolescente, fra desideri d'amore alla scoperta dell'altra metà del mondo, lezioni di educazione sessuale, teorie vacillanti, terapisti improvvisati e le emozioni soverchianti di questa temibile quanto indimenticabile età.

Atypical

Commedia drammatica

Atypical si compone di quattro stagioni: la prima è uscita nel 2017, l'ultima nel 2021. Sam, ragazzo a cui è stato diagnosticata la Sindrome di Asperger, è alla conquista della sua indipendenza, con tutto ciò che questo può significare, dalla rottura dei ruoli familiari alla scuola e le ansie degli adulti da sgominare. Atypical ci fa riflettere perché attraverso la sua storia entriamo dentro emozioni che a volte neghiamo e non si tratta solo di una sindrome di cui sappiamo ancora poco, ma della guerra per l'indipendenza che a volte ci tocca per diventare adulti e affermare il diritto a decidere della nostra vita.

After Life

Commedia nera

Creata, diretta, prodotta e interpretata da Ricky Gervais, la serie After Life è stata girata principalmente a Londra e al momento ha raggiunto la terza stagione. Segue la storia di Tony, il quale deve affrontare la depressione dopo la morte della moglie a causa di un cancro. Una serie per meditare sul cambiamento e su come le relazioni interpersonali con le persone che fanno parte della nostra vita entrino, talvolta drammaticamente, in questo processo.

Lupin

Thriller, poliziesco, azione, drammatico

La vita di Assane Diop, quattordicenne, cambia all'improvviso a causa della morte del padre e della condanna per un crimine che non ha commesso. Il protagonista della serie Lupin decide di ribaltare la sua storia e prendere ispirazione da Arsenio Lupin, il celebre ladro gentiluomo creato dall'immaginazione dello scrittore Maurice Leblanc. Dieci episodi per una stagione, girata in Francia nel 2021. Al momento la produzione è al lavoro per la seconda. Per chi studia la lingua francese, da vedere in originale.

The Haunting

Paranormale

Due stagioni, ognuna ispirata a un racconto da brivido. La prima stagione (tratta dal romanzo "L'incubo di Hill House" della scrittrice americana Shirley Jackson) segue le vicende della famiglia Crain durante un'estate nella residenza di Hill House, mentre la seconda stagione, Bly Manor, vede due giovani rimasti orfani e un'istitutrice in una dimora nelle campagne dell'Essex. Inquietanti fenomeni tingono l'atmosfera con il batticuore tipico dei racconti dell'orrore.

Midnight mass

Horror

Una stagione, creata nel 2021: Midnight mass è una miniserie che racconta la vita nella remota isola di Crockett Island, dove iniziano ad accadere fatti strani e in cui la comunità, che accoglie l'arrivo del misterioso sacerdote Padre Paul Hill, viene scossa da un fervore religioso dai toni inquietanti. A proposito, Crockett Island non esiste: gli scorci appartengono alla geografia del Canada; le riprese si sono svolte nelle vicinanze di Vancouver.

Outer Banks

Adolescenti, dramma, thriller, azione, giallo

Al momento la produzione dovrebbe essere impegnata nelle riprese della terza stagione. Prodotta negli Stati Uniti, la serie tv Outer Banks segue la storia di un gruppo di adolescenti fra amore, (il)legalità e... un uragano da cui scappare.

Summertime

Dramma adolescenziale

Ispirata ai romanzi di Federico Moccia, Summertime è stata prodotta in Italia e comprende tre stagioni, girate dal 2020 al 2022. I protagonisti? L'introversa Summer che, a dispetto di quanto farebbe pensare il nome, odia l'estate e Ale, pilota con la passione delle moto. La trama ruota intorno all'intricata bellezza degli amori giovanili, fra passioni di fuoco tipiche dell'adolescenza, gelosie, i pericoli della lontananza e la lezione sul diventare grandi che in fondo ci donava ogni estate, nell'epoca in cui le vacanze erano il tesoro atteso per un intero anno.

Black Mirror

Satira, distopico

Ogni puntata presenta una storia e un personaggio differenti. Il tema di Black Mirror è l'attualità e le sfide che ci pone ogni giorno il mondo della tecnologia: come ci influenza e quanto ne siamo assuefatti? La prima stagione è stata girata nel 2011, l'ultima è in lavorazione: complessivamente 22 episodi, per cinque stagioni, da (ri)vedere in inglese originale.

Fleabag

Commedia drammatica

Una giovane donna e Londra sullo sfondo. Contemporaneamente, la vita così come si dipana nel quotidiano, fra la sopravvivenza economica e lavorativa non sempre facile, amori, amicizie e il riemergere di eredità familiari disfunzionali da trasformare. La serie televisiva Fleabag, in due stagioni, è stata prodotta nel Regno Unito ed è nata dall'adattamento di uno spettacolo teatrale che l'autrice, Phoebe Waller-Bridge, inventa in seguito a una sfida con un amico. La serie è stata nominata dal Telegraph fra gli 80 migliori spettacoli della BBC.

Better call Saul

Poliziesco, thriller

Sei stagioni: Better call Saul è il prequel della celeberrima serie Breaking Bad. Siamo in Nebraska, a Omaha. Saul Goodman lavora sotto falsa identità come commesso pasticcere e passa il tempo a vedere vecchie videocassette che gli ricordano la sua vita passata. Così, la storia si sposta agli anni in cui cercava di affermarsi come avvocato. La miniserie "Better Call Saul Employee" è stata rilasciata nel 2022, ma nuove puntate sono attese: una storia in divenire che progetta di lasciarci con il fiato sospeso ancora a lungo.

Bridgerton

Sentimentale, in costume

La seconda stagione di Bridgerton, su Netflix da marzo 2022, ha segnato uno dei più grandi successi delle serie originali prodotte dalla piattaforma. Basata basata sui romanzi di Julia Quinn, racconta le trame dell'alta società londinese nell'età della reggenza, all'inizio dell'Ottocento.

The Last Kingdom

Storico, azione

Basata sui libri "Le storie dei re sassoni" dello scrittore britannico Bernard Cornwell, la serie The Last Kingdom è ambientata fra vichinghi e l'antichissima storia di queste terre magiche.

Di4ri

Preadolescenza

Least but not last, ultimo consiglio con una serie tutta italiana, Di4ri. Si tratta della prima serie Netflix creata per il pubblico dei preadolescenti: una storia per ragazzi e non solo, ambientata in Italia a Marina Piccola. Qui sull'isola un piccolo gruppo di compagni di classe della seconda media conosceranno amicizia, solitudine, sogni, incontrando il difficile processo del diventare grandi fra paura di crescere, primi baci, spensieratezza, accettazione di sé. Per imparare a volare in alto.