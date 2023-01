Settimana difficile? Prova il make up anti stanchezza

F inalmente puoi dire addio alle occhiaie: mascara, rossetto e altri accorgimenti possono fare la differenza. Ecco i segreti del make up perfetto per nascondere la stanchezza

Affaccendate tra i numerosi impegni quotidiani, per noi donne è spesso difficile staccare e ritagliarsi del tempo per sé stesse. E così ecco che le occhiaie diventano le nostre più fedeli compagne, al viso mancano vigore e lucentezza, mentre la pelle si fa stanca e sciupata. Come rigenerarsi in poche, semplici, mosse? Bastano piccoli accorgimenti per fare la differenza: scopri il make-up anti stanchezza e lasciati alle spalle una settimane difficile. Scegli i giusti prodotti e opta per i migliori abbinamenti: ecco come fare.

Con il make up anti stanchezza dimentica le borse sotto gli occhi

Il primo segreto per sentirsi belle è prendersi cura di sé stesse. E allora basta pigrizia, impariamo a volerci bene e concederci qualche coccola in più.

Se hai fatto le ore piccole o se arrivi da una settimana impegnativa, la stanchezza si legge tutta in faccia (e noi donne lo sappiamo bene). Per rimediare, usiamo maschere per rinvigorire la pelle: tra le migliori ci sono quelle all'alginato, ma qualsiasi soluzione è ben accetta. Per apparire meno affaticate e prepararsi al meglio per il trucco, è fondamentale il patch occhi da applicare tutti i giorni. Chi ama il fai-da-te e ha una forte passione per la cosmetica, può creare a casa patch con il latte, da riporre in frigorifero prima dell'uso. Non c'è niente di meglio per favorire la produzione di collagene e rimpolpare le rughe sottili, rilassando il contorno occhi e illuminando lo sguardo. Il make up anti stanchezza è proprio quello che ci vuole per sbarazzarsi delle occhiaie. Per essere sempre fresca come una rosa e nascondere i segni di stanchezza, lascia perdere la fetta di cetriolo e metti due cucchiai gelati nel freezer, poi premili delicatamente sulle orbite, dal lato curvo. Successivamente, serviti di un booster alla caffeina e acido ialuronico.

I segreti per essere sempre bella e riposata

Matita, mascara e colore sulle guance: alcuni segreti possono davvero rigenerarti. Scegli la matita nude per risvegliare il tuo sguardo e il mascara per rafforzarlo. Poi concentrati sulle guance per dare un tono al tuo viso (e non sembrare appena sveglia). Utile anche un brume rinfrescante da spruzzare sul viso, per nutrire ed energizzare la pelle. Per apparire sempre bella e riposata, puoi sfoggiare anche un rossetto dalla texture setosa, che renda le tue labbra seducenti. In aggiunta, perché non optare per una matita contorna labbra? Perfetta per evitare sbavature. Per migliorare la carnagione e renderla radiosa, un fondotinta che si prenda cura della tua pelle è quello che ci vuole: l'ideale per idratarla e donarle compattezza ed elasticità. Anche un correttore illuminante è utile per nascondere le imperfezioni frutto della stanchezza. Per chi preferisce la cipria, il consiglio è di scegliere una polvere arricchita di glitter, per donare brillantezza al volto e al décolleté. Chi adora divertirsi con trucchi e pennelli, può selezionare gli ombretti più adatti all'occasione.

Non dimenticarti lo smalto se vuoi delle unghie splendenti e dal colore intenso. Per le donne che hanno poco tempo e sono sempre di fretta, meglio uno smalto dall'asciugatura rapida. Infine, stai attenta all'(ab)uso della tecnologia: per rilassare il tuo sguardo e non appesantire gli occhi, prenditi una pausa dai dispositivi digitali.

Via libera all'eccesso

Non solo il make up anti stanchezza: non dimenticarti che il trucco è fondamentale in ogni occasione, perché è pur vero che l'occhio vuole la sua parte. E allora armati di mascara, matita, rossetto e tutto l'occorrente: a seconda del momento, sbizzarrisciti e non avere paura di osare.

Alcuni colori sono di tendenza, altri più vintage, ma tutti perfetti a seconda dell'occasione. Dimentica i tuoi difetti e metti in risalto la tua personalità. Non nasconderti, ma impara ad accettarti e valorizzarti. Accanto alle nuance classiche, quelle più sobrie e perfette per le occasioni formali, sfoggia sfumature più intense e dai libero sfogo all'eccesso. È il periodo dell'oro e del rosso, l'ideale per dare lucentezza al tuo volto. Il bronzo e le sfumature gold sono perfette per manifestare la tua voglia di brillare.

Chi con il make up fatica ad andare d'accordo, può optare per ombretti in crema di facile applicazione. Di cosa poi non si può fare a meno? Naturalmente del mascara, utile per intensificare il nostro sguardo (e renderci ammalianti). Chi con i trucchi sa destreggiarsi, può aggiungere l'eyeliner. E per dare nuovo tono al nostro volto, il rossetto è davvero imprescindibile. Se stai per concederti una serata di festa, rompi gli schemi e libera la fantasia. Se, al contrario, non sei fatta per gli eventi mondani, contieni la teatralità e opta per un make up più soft, armonico e raffinato. Il trucco giusto esiste anche per chi indossa gli occhiali: alcuni accorgimenti ti permetteranno di valorizzarlo. Insomma, ricorda sempre che sei unica, con la tua bellezza e le tue imperfezioni.