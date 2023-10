S OS make up e occhiali? Ti sveliamo i trucchi infallibili che ti faranno apparire perfetta in pochi passi!

Make up e occhiali non vanno sempre d’accordo. Il risultato? Spesso chi indossa una montatura rinuncia a truccarsi. Un errore, perché le lenti non nascondo affatto il tuo sguardo, al contrario, potrebbero diventare le alleate giuste per esaltarlo.

Ci sono infatti alcuni piccoli trucchetti essenziali per avere un make up perfetto con gli occhiali e guardarsi allo specchio con soddisfazione. Dalla montatura alle sopracciglia, passando per i colori: se imparerai alcuni segreti saprai truccarti alla perfezione e otterrai un risultato assolutamente strepitoso!

Come truccarsi con gli occhiali

Chi porta gli occhiali non dovrebbe rinunciare a truccarsi gli occhi per nulla al mondo. Gli occhiali da vista tendono a rendere lo sguardo un po’ smorto: per questo motivo il make-up è fondamentale per far risaltare gli occhi e per renderli più vivi. Seguendo alcuni accorgimenti e facendo attenzione ad abbinare il trucco con la montatura, riuscirai a valorizzare questo punto del volto e anche a nascondere le imperfezioni che, solitamente, gli occhiali evidenziano (come per esempio le occhiaie!).

Come truccarsi con gli occhiali colorati

La montatura degli occhiali non è solo un modo per esprimere la tua personalità, ma anche un elemento che ti può guidare nella scelta del trucco perfetto. La tua montatura è stravagante e particolare? Ciò significa che gli occhi saranno già in primo piano, dunque concentrati sulle sopracciglia, rendendole impeccabili, e sulla bocca.

Preferisci una montatura discreta? Allora accendilo sguardo con uno smokey eyes sui toni del marrone, del nude o del nero. Se invece adori le montature super colorate cerca di dosare bene le nuances dell’ombretto. Fai attenzione anche a rossetto e blush, meglio optare in questo caso per un gloss e prodotti più “discreti”. La regola più importante comunque resta quella di evitare assolutamente gli ombretti azzurri: le lenti infatti donano già quel riflesso e aggiungere altro colore risulterebbe esagerato!

Definisci le sopracciglia

Le sopracciglia (Chiara Ferragni docet) sono un elemento chiave del trucco, soprattutto se parliamo di make up e occhiali. Curale al meglio per un beauty look da favola sia di giorno che di sera. Parti eliminando i peli fuori luogo e definendo l’arcata con la pinzetta o con la ceretta in base alle tue esigenze. Poi pettinale bene e riempi i possibili buchi sfruttando il prodotto che preferisci. Si possono trovare ottime matite per sopracciglia, ma anche prodotti in polvere o in crema. Il tocco finale? La brow pomade, l’ideale per tenere nella posizione giusta le tue eyebrows per tantissime ore senza bisogno di ritocchi.

Cura il contorno occhi

Gli occhiali purtroppo tendono a mettere in evidenza le occhiaie. Proprio per questo il consiglio è quello di prendersi cura del contorno occhi per averlo sempre liscissimo e rilassato. Parti dalla skincare, applicando tutte le sere e le mattine una crema idratante e specifica per questa zona del viso.

Ogni volta che ti trucchi picchietta un po’ di crema sul contorno occhi, poi passa al correttore. Sfrutta il potere di questo prodotto beauty per eliminare le discromie e coprire le occhiaie. Il consiglio? Opta prima per un correttore aranciato, ottimo per neutralizzare le sfumature blu regalate dalle lenti. Poi passa ad un conclear che sia vicino alla tonalità della tua pelle. Infine termina con la cipria, essenziale per una lunga durata. Fissa il make up non solo nella zona occhi, ma anche su naso e fronte, zone che potrebbero apparire lucide. In questo modo avrai una base perfetta e un trucco a lunga durata!

Usa uno specchio per ingrandire

Truccarsi senza occhiali è un errore che fanno in tante. Se soffri di miopia infatti rischieresti di non vederti bene allo specchio e di commettere degli sbagli. Opta per uno specchio che ti consenta di ingrandire la tua immagine e di truccarti al meglio, puntando sul make up ideale in base alla forma del tuo viso, alla carnagione e al colore degli occhi.

Il tutorial step by step

Creare un make up con gli occhiali non è difficile se segui alcuni semplici consigli e scegli i prodotti giusti. Parti dalla base, che dovrà essere impeccabile e a lunga tenuta. Inizia applicando il primer con una spugnetta oppure un pennello, passa poi al correttore. Non dimenticare la cipria per fissare tutto alla perfezione. Se la pelle è particolarmente secca e temi l’effetto pellicine spruzza un po’ di acqua termale.

Passa poi agli occhi: evidenzia lo sguardo con l’eyeliner, donando un effetto allungato e definito. Scegli un ombretto sulle note del mattone oppure del tortora, illuminando la zona centrale della palpebra con un po’ di prodotto shimmer. Il mascara è un altro grande alleato per chi indossa gli occhiali, perché consente di creare un effetto cat eye strepitoso. Scegli una formulazione waterproof e un finish black, con diverse passate da realizzare con l’aiuto di uno specchio ingrandente.

Il blush, se indossi gli occhiali, è importante, ma va scelto con criterio. Sì a tonalità perlescenti e illuminanti se la montatura è tartarugata, il finish matte invece è consigliabile per le montature lucide e in metallo. Infine non può mancare il rossetto, alleato per labbra morbidissime e piene. Punta sul rosso o il fucsia, con effetto glossy, se preferisci occhiali semplici. Hai scelto una montatura super eccentrica? Allora opta per nuances nude e matte.

Occhiali da trucco

Un’invenzione geniale e utilissima per chi ha problemi di vista sono gli occhiali da trucco. Si tratta di occhiali con una sola lente, ovviamente graduata, pensati appositamente per aiutare chi, soffrendo di disturbi della vista, non vede bene mentre applica il make-up. Gli occhiali da trucco servono a migliorare la visione nel momento della beauty routine del viso, evitando quindi di commettere qualche errore. Gli occhiali da trucco si possono acquistare online ma anche in alcuni negozi fisici.