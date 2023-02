Sfoggia lo stile cartoon per tornare bambina: ecco come abbinarlo

P er essere sempre fashion, giovanile e alla moda non rinunciare allo stile cartoon. Sprigiona colori e strass per dare vita a look casual e sofisticati

Sei pronta a fare un tuffo nel passato e tornare bambina? Sfoggia uno stile cartoon per essere trendy, alla moda, elegante e assolutamente indimenticabile.

Cartoon, uno stile irrinunciabile

Dettagli fantastici e fantasiosi, richiami al mondo del fumetto, colori in ogni dove e paillettes scintillanti cospargono capi e accessori dallo stile cartoon. Sono irrinunciabili per donare un tocco di vitalità in più durante la stagione primavera/estate e perfetti per infondere un pizzico di calore al nostro guardaroba invernale.

La moda è lustro, fascino e raffinatezza e puoi sfoggiare tutte queste qualità anche con un outfit divertente e allegro. Quindi lo stile cartoon - da esibire con leggerezza e disinvoltura - è proprio quello che ci vuole. È perfetto per chi vuole lasciare un segno e manifestare un pizzico di spensieratezza in più. Accanto a strass e stampe di ogni tipo, non rinunciare a supereroi e cartoni animati. Seguire la tendenza cartoon significa fare un tuffo nel passato e tornare bambini. E così ecco che gli idoli della nostra infanzia diventano i protagonisti del nostro outfit.

Come sfoggiare un look cartoon

Puoi optare per bauletti, scarpe e bijoux animati, ma anche per mocassini pieni di glitter: sono i look perfetti da sfoggiare nelle occasioni importanti, apparendo elegantissima e casual al contempo. In alternativa, scegli clutch con stampe variegate o borse impreziosite da borchie: l’ideale per donare un tocco audace al tuo outfit. Il punto forte restano gli accessori, che creano effetti funny e arricchiscono il look con inserti fumettistici. Insomma, sono perfetti per essere davvero sensazionale.

Quindi, se adori lo stile retrò, puoi optare per un bauletto o una maxi bag in montone, arricchita da pois o motivi a mosaico. Oppure pochette di pelle (con stampe, naturalmente). Per risplendere in una notte speciale, non servono necessariamente i tacchi a spillo. D’altronde si sa, sono tante le donne che con le décolleté hanno un rapporto di amore e odio. Quindi, se non vuoi essere goffa o inciampare da un momento all’altro, scegli scarpe stringate colme di glitter o scarpe maschili di vernice. Se preferisci, non rinunciare a ballerine con stampe. Chi vuole apparire più slanciata può indossare stivaletti stretch a motivi geometrici e con mini tacco: sono la scelta giusta se ami gli anni Ottanta e adori lo stile vintage.

Tra gli accessori, non dimenticare bracciali e collane. I modelli maxi con logo o strass multicolori sono amatissimi. Se ti piace osare, perché non scegliere un colletto in maglia di metallo? Lo stesso vale sui polsi: scegli i bangles che preferisci. Non tralasciare neppure i dettagli: quando si parla di stile cartoon, anche gli accessori più piccoli possono fare la differenza. E allora perché non sfoggiare charms o portachiavi a forma di animaletti?

Se ami splendere e lo stile cartoon ti appartiene, non puoi dire di no a lustrini e brillantini. Borse glitter profilate di vernice, orecchini con goccia di cristallo, girocollo fiorato, occhiali da sole con lenti a mezzaluna sono il look giusto per le donne che si sentono delle dive anni Ottanta.

Per la bella stagione, sfoggia sandali aperti con maxi fasce o sandali di pelle con ali di strass, da abbinare a borse di pelle con fantasia in pitone e occhiali da sole con lenti specchiate.

I brand più prestigiosi vestono in stile cartoon

A realizzare collezioni in stile cartoon sono tanti marchi prestigiosi del Made in Italy e non solo. In occasione della festa della donna e del suo trentesimo anniversario, Disneyland Paris ha invitato Stella McCartney a vestire Minnie Mouse con un abito su misura. Non si arresta neppure il successo dei Looney Tunes, protagonisti di borse, scarpe, abiti e t-shirt.

Disney ispira anche Pandora, che per i suoi famosissimi charms sceglie anche a Stars Wars, Avengers e Harry Potter. Non può mancare, infine, l’amato Topolino. Negli anni il più iconico personaggio dei fumetti è stato protagonista di campagne e collezioni di ogni tipo, voluto anche da Desigual per la primavera/estate 2022. Per le sue passerelle Moschino ha scelto non solo Bugs Bunny e i suoi amici, ma anche Mini Pony, Shrek e le Super Chicche, senza dimenticare i famosi teddy bear. Balenciaga non rinuncia ai Simpson, mentre Lanvin ha scelto Batman e Cat Woman, con grafiche e stampe che rendono il look davvero cool e tremendamente glamour.

Insomma, lo stile cartoon è amato anche dai grandi marchi della moda. E noi come possiamo resistergli? È perfetto per chi vuole essere sempre fashion. D’altronde si sa che tutte vorremmo vivere in un cartone animato almeno per un giorno.