V ola sulle ali della fantasia con i nuovi sandali dai mille colori, ricchi di glitter e di decorazioni. Che li renderanno un must have dell'estate 2021 per le più piccole!

Sei pronta per un viaggio in un mondo fatato, ricco di glitter? A farti sognare ci pensano i nuovi sandali Lelli Kelly! Anzi, a far sognare entrambe, sia te sia la tua bambina che indosserà queste nuove scarpe seguendo le tendenze del momento. Sono diventate celebri a livello internazionale proprio per la loro inimitabile estetica. Ma non solo. Anche perché raccontano una storia, ovvero la magia degli unicorni che, ancora una volta, faranno breccia nel cuore delle più piccole.

I “Sandali Unicorno”, insomma, saranno le scarpe must have che la tua bambina indosserà per fare l’upgrade di stile. E per di più le abbinerà a qualsiasi tipo di outfit, dal casual per allegre passeggiate all’aria aperta alle occasioni più eleganti. Ci sono numerose varianti di modelli, colori e materiali, per non farsi mancare proprio nulla, e per venire incontro ai gusti di tutte!

I nuovi sandali Lelli Kelly sono magici proprio come quella infinita palette di colori e sfumature che spaziano dal rosa al fucsia alle tonalità metallizzate come l’argento. Ma non è tutto. Via libera anche ai ricami preziosi che danno quel tocco in più di romanticismo e alle decorazioni che li rendono molto particolari… Insomma, ogni bambina potrà scegliere il suo modello preferito!

Un esempio? I sandali decorati “Rainbow Unicorn”, impreziositi da un’infinità di decorazioni ricamate a mano e realizzati in affascinanti materiali glitterati con effetto arcobaleno, cangianti e luminosi.

I look della tua bambina saranno più allegri e vivaci se indosserà la linea “Unicorn & Friends”, grazie al delizioso accessorio diamantato a forma di unicorno, farfalla o cagnolino. D’altronde sono proprio i dettagli a fare la differenza… Volare sulle ali della fantasia è semplice con i sandali “Unicorn Wings” che sono caratterizzati dallo sfavillante accessorio a forma di ali di unicorno glitterate.

Il mondo degli unicorni affascina proprio tutte… La tua bambina sarà la regina di uno stile elegante e raffinato, ma finanche allegro e coloratissimo che la farà sognare a occhi aperti. Qualità, design, ricerca e innovazione sono gli ingredienti che rendono le scarpe Lelli Kelly amatissime a livello internazionale.

Anzi, è proprio la collezione “Sandali Unicorno”, con il suo look unico e inimitabile, che ridisegna i canoni estetici e delinea un nuovo trend, il ritorno all’idea di eleganza.

Ed ora che sai proprio tutto sulla nuova collezione, sei pronta a scegliere insieme alla tua bambina il modello preferito? Sfogliate insieme la gallery che abbiamo preparato per voi e… buon viaggio nel mondo della fantasia!

1 di 6 - Sandali Unicorn Wings rosa (LELLI KELLY) 2 di 6 - Sandali Unicorn Wings bianco (LELLI KELLY) 3 di 6 - Sandali Rainbow Unicorn rosa (LELLI KELLY) 4 di 6 - Sandali Rainbow Unicorn con glitter (LELLI KELLY) 5 di 6 - Sandali Unicorn & Friends con accessorio diamantato (LELLI KELLY) 6 di 6 - Sandali Unicorn & Friends con accessorio diamantato (LELLI KELLY)