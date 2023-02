Sguardo felino, come realizzare il cat eye?

C ome sfoggiare occhi felini? Scopri il make up giusto per essere impeccabile e ricordati di puntare sull'eyeliner

Simbolo di eleganza e raffinatezza, la linea nera sopra gli occhi era già sfoggiata dagli antichi egizi. Mode e tendenze sono cambiate, eppure quell'amore per il cat eye resta. Ricordati però di restare al passo con i tempi e modernizzare quel tratto all'apparenza semplicissimo. Devi essere fine e sensuale al contempo: è il segreto per farti conoscere e lasciare un segno. Come fare? Ecco i consigli per un make up da cat eyes (di successo).

Cat eye, scopri un make up irresistibile e senza tempo

Perché non reinventarsi lo sguardo felino di Cleopatra? Farlo è possibile e il segreto sta nell'eyeliner. Se fatichi a destreggiarti con i trucchi, non temere: bastano pochi passaggi per realizzare perfetti cat eyes. Tornata in auge negli anni Venti del Novecento, oggi è una tecnica di make up amatissima. Sophia Loren ne ha fatto un tratto distintivo della sua bellezza travolgente e nel tempo ha subito innumerevoli variazioni: più sottile o più grossa, con il classico total black o con la vivacità di qualche altro colore. Ma come realizzarla?

Prima regola? Mano ferma e tanto esercizio. Non ti servirà avere con te un'infinità di trucchi. Per i tuoi occhi da gatto, è necessario solo l'eyeliner. Per disegnare la linea alla perfezione meglio cominciare dall'angolo esterno dell'occhio e poi procedere verso l'interno. E non temere se alla prima applicazione dell'eyeliner la linea sulla palpebra dovesse sembrarti troppo sottile. Ti basterà passarci sopra altre pennellate per renderla più spessa e curva. Naturalmente, regolati a tuo piacimento. Infine, dopo aver tracciato la punta, delinea piccoli tratti sulla rima ciliare. Oggi però il cat eyes offre soluzioni davvero variegate e originali. Ce n'è per tutti i gusti. Puoi optare per uno stile più classicheggiante oppure puoi illuminare il tuo viso scegliendo i brillantini.

La codina che si allunga oltre l'occhio, più o meno sottile a seconda del tuo sguardo, renderà il look più cool e grintoso. E non avere paura di osare: esci dalla tua zona comfort e sbizzarrisciti anche con i colori per scoprire quello più adatto a te. Puoi restare fedele al nero, ma puoi anche vivacizzare il tuo sguardo. L'importante è tracciare linee simmetriche e decise. Dalle dive di Hollywood alle rockstar: lo sguardo felino è davvero irresistibile, qualsiasi sia la tua età. Anche Angelina Jolie, da sempre, non può farne a meno.

Scegli l'eyeliner giusto: ecco come fare

Per replicarlo con facilità, soprattutto se non sei esperta di make up, meglio optare per la matita. È più semplice da calibrare e, in caso di sbavature, si può facilmente sfumare. Importante che la matita sia ben appuntita, affinché la linea sia definita, non troppo spessa e neppure difficile da sistemare. È sufficiente applicarla leggermente oltre il bordo dell'occhio e poi, con un pennellino, puoi procedere con la sfumatura. In questo modo, con il minimo sforzo l'effetto cat eye è garantito. Usando la matita, il consiglio è truccarsi sempre tenendo gli occhi aperti e guardando dritto davanti a te. Per semplificare l'operazione, usa come linea guida l'inclinazione dell'osso partendo dal contorno ciliare inferiore. Puoi scegliere la matita che desideri, optando per il tuo colore preferito o quello più in pendant con il tuo outfit. Poi, per rendere il trucco di lunga durata, fissa la matita servendoti di un ombretto dello stesso colore.

Il livello intermedio? È l'eyeliner in penna, che è comodo come la matita ma liquido. Impossibile quindi optare per l'effetto sfumato. In questo modo, potrai sfoggiare dei veri occhi da gatta. Ma non applicarlo con palpebre chiuse: aprendo gli occhi, infatti, il disegno potrebbe apparire tagliato a metà. Truccati tenendo gli occhi aperti e fissi davanti a te. Per una forma definita puoi usare lo scotch apposito oppure un correttore chiaro da sfumare. Non si esclude, tuttavia, qualche imprecisione (soprattutto se devi ancora prenderci la mano). Per questo motivo, non dimenticare di avere sempre con te cotton fioc e acqua micellare per sistemare i bordi. Scopri anche i migliori consigli per prolungarne la durata.

Se sei una vera esperta, invece, non rinunciare all'eyeliner liquido, per un cat eye definito e intenso. In questo modo, puoi partire da una linea molto sottile e, strato dopo strato, ingrandirla a tuo piacimento. È consigliato soprattutto a chi ha gli occhi infossati. Dopo aver applicato l'eyeliner, attendi qualche minuto per farlo asciugare ed evitare che si stampi sulle palpebre.