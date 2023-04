T ra le scarpe di tendenza svettano ancora le slingback. Perché? Semplice: sono eleganti, comode e intramontabili. E soprattutto si indossano con tutto



Arriva la bella stagione e iniziano le feste all’aperto, i matrimoni e tutte le cerimonie di primavera. L'abito è pronto ma quali scarpe scegliere per un look elegante? Le più chic sono sicuramente le slingback perché non solo sono perfette per uno stile formale, ma sono così versatili da funzionare sotto un paio di jeans, un vestito in chiffon o un tailleur pantalone. Insomma non sono le scarpe da usare una volta sola e poi lasciare nell’armadio, piuttosto un buon acquisto di cui non pentirsi.

Slingback: una storia senza fine

Le slingback sono a metà tra le décolletée e i sandali. Hanno la punta chiusa, il tallone scoperto e un cinturino. Interessanti con un jeans e una T-shirt bianca, impeccabili con una longuette e una camicia ampia e immancabili sotto un look da cerimonia.

Flats slingbacks shoes, le classiche dal 1957 rivisitate con cristalli, Chanel

Per intenderci sono quelle che Mademoiselle Chanel nel 1957 definiva “l’ultima frontiera dell’eleganza”. Desiderate da tutte le donne, le slingback della maison sono un evergreen e si adattano a qualsiasi guardaroba femminile. In origine con tacco a blocco e punta tonda, bicolori panna e nero, oggi disponibili in altre versioni.

Stessi cristalli ma tacco a blocchetto, Chanel

(foto Lauchmetrics)

Slingbacks ma in nero, Chanel



Un modello, tante versioni

Negli anni, le slingback sono state declinate in forme diverse e con altezze di tutti i tipi e non è difficile vederle sfilare sulle passerelle più importanti, ma anche per le strade delle città della moda interpretate dalle it-girl del momento. Abbinate a un total look jeans come a un abito da sera, sotto una longuette oppure con minigonna e calzini, danno un tocco sempre sempre cool, come dicono le fashioniste, ma anche emblema dello stile "effortless chic", ovvero di un’eleganza senza sforzo da avere nell’armadio come il blazer, il trench, la maglia marinière, lo slip dress, la camicia bianca o la pencil skirt e i jeans. Ecco una gallery che ti permetterà di muoverti nella scelta di quella giusta.

Slingback con tacco a blocchetto

Sono le classiche e anche le più comode. In genere con punta tonda o squadrata. Danno quell'aria un po' da "zia", ma dipende da come le abbini. Se per esempio le porti con un blazer di lino, una camicia e shorts in tessuto tipo tweed, sarai con il giusto tocco glam bon-ton.

In morbida pelle verniciata nera con catena, Jimmy Choo (695 euro)

Rosa baby, Tamaris (69,95 euro)

In suede con dettaglio di catena oro, Alviero Martini 1° Classe

Super flats, Deichmann (da 24,99 euro)

Con kitten heels

Con quell'aria rétro, impossibile non averle. Funzionano sia con una gonna tubino midi che con una corta, con il jeans stretto o a palazzo, con un vestito cocktail che con uno vintage anni'50.

Slingback di nappa color latte, Jimmy Choo (750 euro)

Elegantissime, Deichmann (da 24,99 euro)

L'oro di giorno è super cool, Primadonna

Di nappa cipria, Valleverde (119 euro)

Décolletée slingback

Per chi viaggia sempre ad altezze vertiginose e non può fare a meno del tacco sottile, sono sensuali e raffinate al contempo.

Con tacco di design, Iceberg (foto Lauchmetrics)

Un'opera d'arte questa slingbacks preziosa, Sergio Rossi

La primavera vuole il color block, Liu Jo

Anche in argento le puoi indossare day&night, Santoni

Ritorno al futuro

Le slingback si rinnovano sempre. E corrono su tutte le passerelle rinnovandosi, osando nuove forme e adeguandosi allo spirito del tempo. Guardate un pò qui sotto.

Chunky e metalizzate, Agl (foto Lauchmetrics)

Candy style, Prada