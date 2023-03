S kechers e Ashley Park, insieme in un video musicale per celebrare le UNO

Sapete riconoscere la celebrity di questa foto? Si, è proprio lei! La nostra Mindy Chen che, nella serie televisiva di Netflix Emily in Paris, è la migliore amica di Emily, interpretata dall’attrice Ashley Park. Il personaggio spumeggiante di Mindy, la babysitter che canta e balla, secondo amici gossippari ben informati, corrisponde molto, per simpatia, energia ed esuberanza ad Ashley, anche nella sua vita privata.

Ashley Park: da Broadway a Parigi, cantando e danzando

Ashley Park è una super star californiana di origini coreane. Attrice pluripremiata, tra un musical, una serie televisiva e un film, è ora la protagonista, con un vero e proprio corpo di ballo, del nuovo spot di Skechers. Il video è infatti ispirato ai musical di Broadway per celebrare le UNO, sneakers fashion del brand. Guardate che brava la nostra baby sitter Mindy!

Le sneakers UNO di Skechers, fashion e comode

Sneakers Skechers UNO - Shimmer Away (90 euro)

Nel video, Ashley Park canta “The S”, una canzone dedicata al modello di scarpe Skechers UNO. E balla, come in un vero e proprio musical, indossando le UNO, che hanno una suola con una speciale tecnologia ad aria che permette comodità e stabilità ad ogni passo. Comfort e trendy, hanno un pantone colore vastissimo: proprio per questo sono molto amate non solo dal mondo sportivo. Quelle ai piedi di Ashley Park nello spot, le Skechers UNO - Shimmer Away, le troviamo disponibili sul sito Skechers.it e nei punti vendita del brand.

Skechers non solo sport

Skechers è un'azienda americana di calzature, con sede nel sud della California. E' leader indiscussa nei settori sport e lifestyle. L'azienda progetta, sviluppa e commercializza una gamma diversificata di calzature, abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino. Un vero e proprio Made in U.S.A., da sempre sinonimo di comfort, stile e praticità.