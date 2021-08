Ecco perché dovresti considerare il country chic per la tua cucina

E lementi e dettagli che non devono mancare se vuoi ricreare l'effetto cucina di campagna. Proprio come quella che aveva la nonna.

Il fascino di un tempo, delle case di campagna della nonna con quella atmosfera rustica che avvolge e rende confortevole gli ambienti. Dove tutto si muove e si crea, la cucina è il cuore della casa rurale. Come arredarla? In stile, naturalmente. Pavimenti in cotto, soffitti con travi a vista, mattoni o piastrelle sulle pareti, e tanto legno. Le cucine country sono accoglienti, "da vivere".

Quando pensiamo ad una cucina in stile country chic, viene spontaneo associarla ai ricordi dell'infanzia, con quelle enormi stanze in cui si impastava su piani di lavoro in marmo, e si pranzava attorno a grandi tavoli. Se viene naturale scegliere questa tipologia per arredare una casa in campagna, sappiate che gli interior designer si sbizzarriscono anche con gli appartamenti in città, in cui trovano sempre più spazio cucine country con qualche dettaglio contemporaneo in un mix accattivante.

Sono sufficienti pochi elementi dosati con attenzione per creare una cucina rural chic dallo stile inconfondibile. Bastano alcuni dettagli praticamente obbligatori per arredarla.

Il legno è il protagonista

Il materiale predominante, dai pavimenti ai soffitti passando per arredi e suppellettili, è senza dubbio il legno. Chiaro o scuro, non deve mai mancare nelle cucine country chic. Scegli mobili e complementi d'arredo in legno grezzo o lavorato (meglio la prima opzione). Via libera a lunghi tavoli con panche, mensole sulle quali riporre erbe aromatiche, vasetti e piatti di ceramica a vista, ma anche sedie a dondolo e strutture in legno per divani.

Ampi spazi e funzionali

Le cucine country, solitamente, sono di ampie metrature, ma possono essere ricreate anche cucine in spazi piccoli, solo con una progettazione accurata e funzionale. Quando i metri quadrati lo consentono, è bene puntare un elemento d'arredo iconico per questo stile: un'isola con diversi ripiani e un piano di lavoro, in legno o ancor meglio in marmo, per preparare pranzi e cene a vista per i tuoi commensali. Proprio come faceva la nonna.

Country chic ma con pezzi moderni

Un altro trend di arredamento attuale, quando si tratta di cambiare il look ad una casa rustica, è quello di mixare stili diversi, soprattutto nella cucina country chic. Mobili in legno, pentole di rame, ceramiche, oggetti ed elettrodomestici vintage, come frigorifero, teiere ecc, non devono mai mancare, ma per dare ulteriore personalità all'ambiente è possibile aggiungere qualche dettaglio di stile moderno. Un esempio? Sgabelli alti in ferro dal gusto industrial da avvicinare all'isola rustica, oppure faretti o lampadine con cavi pendenti, tubature a vista che risaltano su pareti in mattone. Potrebbero sembrare dettagli azzardati, ma in realtà il gioco di contrasti renderà la cucina ancora più originale, frutto di uno spirito creativo.

I colori perfetti per le cucine country chic

Se il legno è il materiale che non deve mancare, e protagonista assoluto degli arredi della cucina country, non è detto che debba essere per forza lasciato in tinta naturale. Seppur tradizionale e mai scontato nelle sue tonalità naturali, sono perfetti anche il bianco, per una cucina country luminosa e ideale anche per un contesto più cittadino che campagnolo, oppure i colori pastello come il giallo, l'azzurro e il verde chiaro, in grado di risaltare anche da pareti scure e lasciate allo stato grezzo.

Piastrelle e rivestimenti in stile rural

E sulle pareti? Le cucine country sono caratteristiche spesso per i mattoni a vista e le piastrelle, in ceramica decorata o con inserti in cotto. Spesso, lo stesso piano della cucina è rivestito con le piastrelle, e gli elementi di arredo sono realizzati in muratura, per contenere gli elettrodomestici, il lavello e le dispense. L'effetto è assicurato, l'ambiente risulterà caldo e confortevole a prima vista.

Oggetti essenziali e tessuti per una cucina di campagna

Nelle cucine country chic non possono mancare alcuni dettagli decorativi e determinati oggetti. Non è importante la metratura della stanza, in questo caso, ma basterà dosare con la quantità. Un elemento simbolo tra tutti sono le pentole di rame appese a pareti e travi del soffitto: non dovrebbero mai mancare! Il colore del rame si abbina a meraviglia con il legno, anche quando viene tinteggiato. Andranno bene anche suppellettili in ottone, vecchie teiere e i classici ed intramontabili ferri da stiro utilizzati come soprammobili o fermaporta.

Un altro dettaglio che non può mancare sono le tendine al posto delle antine dei pensili bassi. Nelle cucine country in muratura, soprattutto, è comodo chiudere il vano in cui vengono riposti barattoli e vasetti, con una tenda in lino o cotone spesso, dal motivo vichy o floreale. E cosa dire dell'elemento rustico per eccellenza? La stufa smaltata con le piastre circolari in ghisa, tanto cara alla nostra nonna: trovarne una originale dopo un attento giro d'ispezione dai rigattieri, è una vera fortuna. Dalla classica con il forno e i cassetti, smaltata di bianco e con la canna fumaria a vista, a quelle più moderne e piccine, rosse o blu.