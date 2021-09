M ixa pezzi vintage e stile minimal: lascia spazio alla creatività e arreda ogni stanza con lo stile classico rivisitato

Quando si tratta di scegliere lo stile che darà personalità alle stanze di casa, si aprono discussioni infinite. Chi ama il minimal e il bianco ovunque, chi il modernariato con complementi ultra colorati, e chi ancora lo stile country tipico delle case di campagna. Non sempre si riesce a mettere d'accordo chi la quelle quattro mura le vivrà ogni giorno, ma non è per forza necessario scegliere tra il classico e il moderno, quando esiste lo stile new classic: un vintage con diversi accenti di moderno.

Adatto a tutte le stanze della casa, è uno stile da interpretare secondo la propria personalità, che dà agli ambienti carattere. Il moderno che strizza l'occhio alla soffitta della nonna, ma con gusto. Nessuna cincaglieria, ma pezzi di design di un tempo che fanno il loro ingresso in ambienti in cui prevalgono linee essenziali e colori puliti, mai esagerati, sia sulle pareti che nella tappezzeria.

I colori del New Classic

Nello stile new classic il colore è funzionale ad ottenere un'immagine raffinata ed elegante: tinte pastello e neutre si mixano alla perfezione con tinte vivaci. I complementi di arredo in stile barocco creano armonia con le linee più pulite. I colori più gettonati? Avorio, canapa, coloniale, corda e tortora, con accenti colorati armonici, sui toni del petrolio, ottanio, verde bamboo, cipria, malva, borgogna.

Stile per ogni stanza

Lo stile new classic si sposa a meraviglia con qualsiasi ambiente di casa, dalla cucina al bagno. Iniziamo dalla cucina: qui la fanno da padrone le tinte pastello sulle pareti, i tavoli minimal con ripiani in marmo bianco o nero, oppure di cristallo con sedie barocche imbottite in velluto, dall'allure barocco a contrasto. Il colore della tappezzeria, in questo caso saranno il cipria, il blu notte, il vere pavone o il lime. Il soggiorno è la stanza in cui meglio si può esprimere al meglio il mix che convive nello stile new classic: oggetti e design vintage si sposano con il moderno. Partiamo dal pavimento (che probabilmente già è posizionato) ideale per questo stile: il parquet, a listoni sottili o maxi, è perfetto. Via libera ai divani trapuntati neri, bordeaux, bianchi o color cuoio, accostati a poltrone vintage, dai pattern colorati o viceversa. Il tavolino è perfetto se in cristallo o in legno.

Passiamo alla camera da letto, dove gli arredi, come armadi, cassettiere, settimini e consolle con specchiere, hanno le classiche forme bombate e morbide di un tempo, un po' rococo' e, perché no, anche colori vintage e retrò come rosa, cipria, verde acqua. La testata del letto è, ovviamente, trapuntata, mentre ai piedi si può posizionare una cassapanca o un grande pouf contenitore in velluto. I punti luce sono ultra moderni: i più usati sono i faretti cromati color acciaio o bronzo. I colori sono generalmente tenui e classici: grigio e marrone, bianco e panna.

Il bagno New Classic

Può sembrare inconsueto ma lo stile new classic si esprime davvero al meglio in bagno. A fare la differenza, qui, sono i materiali e i complementi. Si mixano sapientemente le caratteristiche dei bagni moderni e quelli vintage: il minimalismo delle linee pulite, la pietra o il vetro, si accostano alle ceramiche, alle cementine, a mattonelle smaltate o dipinte a mano; il legno e il metallo vengono alternati con gusto. I dettagli, poi, sono i tocchi di stile più importanti: lo specchio, ad esempio, può essere ricavato da una cornice rocococò di recupero o da una vecchia specchiera con la cornice lavorata, il lampadario a gocce di cristallo o a candeliere con applique vecchio stile, e, ancora, portaspazzolino e portasapone che ricalcano lo stile vintage, di ceramica, dai colori retrò come lattementa o carta da zucchero.

L’obiettivo è ricreare quel comfort necessario ad un ambiente come il bagno. Non sono da dimenticare le profumazioni che creano atmosfera: sì a candele profumate e vasi di fiori, anche secchi. Dimenticate, poi, il tappeto di spugna fuori dalla vasca o dalla doccia: mettete un bel tappeto vintage, anche importante e anche il bagno acquisterà grande carattere.

I giusti complementi d'arredo

Ora che abbiamo compreso come arredare le singole stanze, servono gli accessori. Quelli perfetti per lo stile new classic non sono mai eccessivi o ridondanti. In soggiorno pensate ad un tavolino basso, elegante e minimal, sul quale posizionare candele o candelabri in ottone o argento. Perfetto le lampade di design a terra alle quali fanno contrasto sontuosi chandelier di cristallo.

Veniamo alla tappezzeria: sebbene divani e poltrone possano in modo molto dinamico non essere simmetrici e dello stesso stile o colore, le tende dovranno essere chiare e leggere, perfettamente abbinate al mobilio. Lo stesso vale per le pareti, a tinte tenui o con boiserie raffinate e senza tempo. Sulle pareti, invece, si possono appendere pezzi preziosi, tele o stampe dal classico al contemporaneo, che rispecchieranno a pieno lo stile della casa.