Come arredare un bagno in stile minimal

Vi piacerebbe arredare il vostro bagno in stile minimal? Se la risposta è sì, mettetevi comodi. Siete nel posto giusto per ricevere tutte le indicazioni utili a realizzare il bagno dei vostri sogni!

Non esagerate con i colori

Un bagno minimal è caratterizzato da toni omogenei e prevalentemente tenui (grigio, bianco, beige). L'ambiente deve risultate armonioso e ordinato e gli arredi perfettamente integrati con il contesto. Le accozzaglie di colori o le tonalità troppo accese non sono indicate. Per evitare l'effetto "freddezza", però, non optate per il monocolore.

Le forme

In generale, nei bagni minimal rettangoli e quadrati la fanno da padrone. È possibile variare un po' optando per uno specchio rotondo o per un lavabo ovale.

Meno aggiungi, meglio è meglio!

Come indica la stessa parola "minimal", quando arredate un bagno seguendo questo stile dovete pensare sempre che è meglio ridurre anziché aggiungere. Evitate quindi di riempire lo spazio a disposizione con troppi mobili e accessori. L'essenzialità è il segreto!

L'illuminazione

Ultimo punto ma non meno fondamentale, è l'illuminazione. Vietati i vecchi lampadari. Installate delle luci a led, una lampada o dei faretti orientabili per un risultato moderno e essenziale.