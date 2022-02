5 strumenti non convenzionali per applicare l’eyeliner in maniera perfetta

A pplicare l'eyeliner non è mai stato così semplice. Ecco alcuni insospettabili alleati per farlo in maniera perfetta

Quando si parla di make up e in particolare di come valorizzare i propri occhi, il primo prodotto a cui si pensa è lui, l’eyeliner. Un vero alleato della nostra bellezza, capace di donare intensità allo sguardo e di creare tantissimi effetti diversi, fatti di linee, forme e colori. Ma come si fa ad applicare l’eyeliner correttamente? Evitando le classiche e frequentissime sbavature e/o righe storte?

Perché sì, se da una parte questo è uno dei prodotti make up più utili e gettonati per far risaltare i propri occhi e renderli i protagonisti del vostro beauty look, dall’altro in tante sarete d’accordo nel dire che mettere l’eyeliner in modo impeccabile non è tra le cose più semplici da fare. La soluzione? Munirsi di precisione, pazienza e di qualche piccolo trucchetto per applicarlo in modo semplice (o quanto meno più semplice) e senza sbavature. Insomma, un make up da dieci e lode! Ecco allora quali sono alcuni degli strumenti meno convenzionali ma super efficaci per applicare l’eyeliner proprio come delle vere make up artist.

Forcine per capelli e per applicare l’eyeliner

Se anche voi siete amanti delle acconciature per capelli avrete senz’altro a casa delle forcine. Ma cosa c’entra questo con l’applicazione dell’eyeliner? Domanda più che lecita e che ha una risposta molto semplice. Grazie a questi piccoli accessori per la chioma è possibile realizzare un trucco occhi davvero perfetto. Come? Usandola a modi righello.

Per farlo vi basterà ricoprire la parte finale della vostra forcina (quella che si apre a forma di V) con l’eyeliner, posizionarla con l’angolazione desiderata direttamente sull’occhio e premere leggermente. Creando la famosa ala laterale all’occhio. Da qui poi, dovrete applicare l’eyeliner lungo la radice dell’attaccatura delle ciglia superiori, finendo all’interno della V creata dalle due estremità della forcina. E il vostro trucco occhi è fatto!

Filo interdentale per un trucco impeccabile

Cosa? Il filo interdentale? Sì, avete capito bene, proprio lui. Esattamente seguendo lo stesso principio del metodo precedente, il filo interdentale, infatti, può essere usato per applicare l’eyeliner in modo rapido e preciso. Evitando righe storte o sbavature che andrebbero poi rimediate.

Per farlo, però, vi servirà il supporto o plettro del filo, che dovrete ricoprire di eyeliner a modi timbro. Una volta fatto vi basterà premere in diagonale all’estremità degli occhi il vostro filo, andando a disegnare il contorno della classica ala e riempiendo poi la parte interna con l’eyeliner partendo dall’angolo interno e procedendo verso l’esterno.

Il nastro adesivo, l’alleato beauty che non ti aspetti

Lo dicevano le nostre nonne, un bel rotolo di nastro adesivo può davvero salvare la giornata e, neanche a dirlo, il vostro make up occhi. In questo caso, poi, vista la delicatezza della parte, si può optare per un pezzetto di scotch di carta che dovrete attaccare al viso in diagonale, seguendo la linea naturale creata dalla rima inferiore degli occhi, andando verso l’alto, fino al bordo esterno della fronte.

Una volta fatto dovrete applicare l’eyeliner in modo leggero, disegnando una linea sulla parte superiore dell’occhio e seguendo la linea data del bordo dello scotch. E la vostra ala apparirà in un istante.

Con un pezzetto di carta applicare l’eyeliner sarà semplicissimo

Allo stesso modo, un altro strumento alternativo per applicare l’eyeliner correttamente senza sbavature è la semplice carta. Che si tratti di un biglietto da visita, una carolina o un coupon poco importa.

La cosa che conta è posizionare in modo fermo la carta contro l'angolo esterno degli occhi, inclinandola verso l'estremità delle sopracciglia. In questo modo avrete tracciato la vostra linea e ala immaginaria che vi basterà seguire con la punta dell’eyeliner ottenendo un make up a dir poco eccezionale e super preciso.

Una forchetta per amica

Se pensavate che le forchette servano solo per mangiare sappiate che no, non è così. Inaspettatamente, infatti, si possono trasformare nelle vostre migliore alleate per applicare l’eyeliner in modo facile e senza cadere in errori o imperfezioni nel trucco. Certo, in questo caso la massima attenzione è d’obbligo ma se saprete usarla nel modo corretto, la forchetta vi farà ottenere un make up davvero eccellente.

Per farlo dovrete premere il bordo della stessa contro la palpebra, procedendo poi con la stesura del make up facendo attenzione a non esagerare con il prodotto e a non spostare l’inclinazione data inizialmente. E il gioco è fatto!

Certo, acquisire maggior abilità nell’applicare il vostro eyeliner senza l’utilizzo di strumenti aggiuntivi sarebbe il massimo ma se questo non è ancora avvenuto o se semplicemente avete voglia di facilitarvi il compito, questi strani e insoliti rimedi possono davvero aiutarvi. Regalandovi un make up a dir poco perfetto ma con il minimo sforzo. Che dire, non vi resta che provare e decidere quello che fa per voi!