L 'uscita al cinema del film Top Gun: Maverick riporta in auge il look di Tom Cruise con i leggendari occhiali da sole Ray-Ban Aviator e il bomber che, dagli anni '80 a oggi, hanno dato vita ad outfit iconici. Ecco come ricreare il look in stile Top Gun oggi

Top Gun al cinema

Era il 1986 quando Top Gun uscì nelle sale cinematografiche diventando un film cult per grandi e piccoli. Ed ora dal 25 maggio, Pete "Maverick" Mitchell, il protagonista interpretato da Tom Cruise, ritorna nelle sale cinematografiche con il film Top Gun: Maverick, indossando sempre un paio di occhiali da sole leggendari: i Ray-Ban Aviator modello RB3025, lenti antiriflesso sfumate in verde scuro e montatura con le stanghette oro.

Questo occhiale progettato negli anni'30 per i piloti di aereo della US Air Force e commercializzato nel 1937, ha avuto un successo immediato, diventando un'icona di stile e design intramontabile. Genderless, i Ray-Ban Aviator hanno conquistato tutte le star di Hollywood, il mondo della musica, l'arte e tutti noi. Sono unici, intramontabili e inimitabili.

Celebrities con i Ray-Ban

Da Sean Penn a Owen Wilson, Eva Longoria e Michael Fassbender: sono tante le star che hanno indossato i mitici occhiali da sole Ray-Ban:

I nuovi occhiali Ray-Ban New Aviator

I nuovi Ray-Ban New Aviator hanno un profilo a goccia leggermente angolare e tre diversi calibri che passano con disinvoltura da una calzata classica a una stilosa variante oversize. E come vuole la tradizione, le lenti sono protagoniste indiscusse: in cristallo sfumate, a tinta unita e a specchio. Ecco gli ultimissimi modelli Ray-Ban New Aviator. Buona visione!

1 di 4 - I classici occhiali da sole Ray-Ban New Aviator con lente verde.

145 euro 2 di 4 - Occhiali da sole Ray-Ban New Aviator con lente sfumata azzurra.

155 euro 3 di 4 - Ray-Ban New Aviator con lenti a specchio oro.

225 euro 4 di 4 - Ray-Ban New Aviator con lenti a specchio argento.

225 euro

AVX

L'immancabile Bomber MA-1, la famosa giacca da aviatore in Nylon verde militare che Tom Cruise ha reso celebre indossandola nella sua indimenticata corsa liberatoria in moto. Eccola con le grafiche originali del film, ed i Patches che gli spettatori potranno ammirare sulle giacche che indossano i piloti dell'aviazione nel film. È stata realizzata da Avirex, storico marchio di abbigliamento americano con Paramount Italia, per celebrare l'attesissima uscita del film Top Gun: Maverick, il 25 maggio 2022.

Disponibile presso la rete Retail Coin.

Occhiali da veri Top Gun

E questa è la nostra gallery di "same, same but different". Guardatela tutta per trovare l'occhiale da sole perfetto in stile Top Gun che proteggerà i vostri sguardi, in questa estate che è esplosa in tutta la sua luce.

1 di 16 - Burberry Eyewear

Un occhiale da sole pilot con lenti gialle molto pop.

200 euro 2 di 16 - Calvin Klein Eyewear

Montatura essenziale ma con diverse colorazioni metalliche dai toni tenui.

165 euro 3 di 16 - Chloé

Goccia grande e molto stilosa.

370 euro 4 di 16 - Etnia Barcellona

Occhiali da sole in metallo light dorato con lenti sfumate.

295 euro 5 di 16 - Lacoste Eyewear

Linee eleganti e pulite per questi occhiali da sole con il logo invisibile.

169,90 euro 6 di 16 - Longines Eyewear

Occhiali da sole con lente sui toni del blu tondeggiante e doppio ponte.

300 euro 7 di 16 - Marco Melis Eyewear

Questi occhiali da sole montano lenti con filtro UV400 per una protezione totale degli occhi. E sono Made in Italy.

230 euro 8 di 16 - Chloé

Occhiali da sole pilot in metallo con inserti effetto marmo di origine bio sul ponte superiore.

390 euro 9 di 16 - MCM Eyewear

Sono maschili con montatura ultraleggera di stile vintage. Vuoi non rubarglieli per un look total white?

195 euro 10 di 16 - MOSCOT

Occhiali da sole in metallo e acetato tartarugano da diva.

340 euro 11 di 16 - OMEGA Eyewear

Mai più senza questo pilot in metallo color bronzo.

440 euro 12 di 16 - Tod's Eyewear

Un doppio ponte in metallo con il classico intreccio artigianale in pelle inserito sulle aste.

300 euro 13 di 16 - Vicario Cinque

Occhiali da sole con lente a goccia ma montatura geometrica per una personalità dinamica.

390 euro 14 di 16 - Zegna Eyewear

Grande qualità per un'autentica eleganza.

260 euro 15 di 16 - CR7 Eyewear by Italia Independent

La sagoma a goccia ha lenti sfumate o specchiate con firma di Cristiano Ronaldo.

136 euro 16 di 16 - Tom Ford Eyewear

Montatura nera e lucida con lenti color fumo, very glam!

260 euro