C lassici o avveniristici, ultra femminili o sportivi: gli occhiali da sole dell'estate 2023 spaziano in tante forme e in stili sfaccettati. I colori? Dalle tinte pop al total black, alle montature in metallo al bianco ottico.

Con la bella stagione è arrivato il momento della scelta dell'accessorio che ci accompagnerà per tutta l'estate: gli occhiali da sole. E per non sbagliare l'acquisto ed essere aggiornate con le ultime tendenze, abbiamo creato una mini-guida con gli stili e le forme più attuali.

Occhiali da sole: i nuovi trend

L'offerta è sempre più ampia, con montature classiche ma anche eccentriche e ricercate, sia nelle forme sia nei colori. Scegliere è difficile, un paio di occhiali non basta mai e vorremmo averne uno diverso ogni giorno! Il nostro consiglio è di sceglierne due, uno basico per tutti i giorni e uno più cool per occasioni speciali. Per l'estate 2023 abbiamo individuato 10 super tendenze dalle passerelle del prêt-à-porter e selezionate nelle collezioni dei più importanti produttori di occhiali da sole. Buona scelta!

N.B. Attenzione alle lenti

Gli occhiali da sole ormai si usano tutto l'anno, ma è d'estate che diventano necessari perché oltre al fattore estetico, dobbiamo ricordare che servono soprattutto per proteggere i nostri occhi dai raggi solari. Per cui una volta scelta la montatura con il materiale e la forma che ci piace e ci sta bene, dobbiamo prestare grande attenzione alle lenti. Devono essere funzionali, leggere, antigraffio, polarizzate e con protezione UV 100%. Per cui rivolgiamoci sempre ad ottici di fiducia per l'acquisto.

Gli occhiali da sole comandano colore

Occhiali grandi e rosa, Moschino (foto Launchmetrics/Spotlight)

Questa estate la moda predilige occhiali da sole colorati, anzi coloratissimi complice l'effetto Barbie e la voglia di energia e ottimismo. Le tonalità? Dal rosa shocking al verde passando per l'arancio e il giallo, sia sulle montature di acetato che di metallo.

Grintosi per accentuare lo stile athleisure, Chiara Ferragni (179 euro)

Una montatura cat-eye da diva anni '50, Loewe (270 euro)

Una doppia protezione: lenti blu polarizzate e montatura avvolgente, Polaroid (75 euro circa)

Doppio gioco di colore e trasparenza, Furla (149 euro)

La forma geometrica è intramontabile, Isabel Marant

Un must have la montatura ovale, Prada (230 euro)

Super bold ossia montature sempre più visibili, Saraghina (130 euro)

Dagli anni '90 l'occhiale skate-n-surf per eccellenza, ora realizzato in bioplastica, Arnette (69 euro)

Il nero assoluto è per sguardi segreti

Montatura avvolgente, Givenchy (foto Launchmetrics/Spotlight)

Gli occhiali da sole neri sono sicuramente i più glamour di sempre, amati dalle star che li sfoggiano anche sui red carpet. Quest'estate il nero è protagonista di occhiali piccoli e rettangolari, ma anche mascherine oversize. Per sguardi impenetrabili e look futuristici.

Un'estetica ultramoderna per gli occhiali con motivo Cannage sulle aste. Sono ispirati alla borsa Lady 95.22, Dior (520 euro)

Leggerissimi, con lente dalla forma Wayfarer, si chiamano Begur, come una delle più belle località di mare catalane, Silhouette (295 euro)

Da far invidia a Neo di Matrix, l'occhiale con la medusa, Versace (250 euro)

In edizione limitata e numerata, omaggio a Santa Maria del Mar, Etnia Barcellona

Mascherina unisex, Polaroid (75 euro)

Oversize logati, Burberry

Da super audace Cat Woman, Givenchy

Geometria elegantissima, Marc Jacobs

Aviator, gli occhiali da sole tra passato e futuro

Occhiali a goccia con montatura spessa, Zimmermann (foto Launchmetrics/Spotlight)

Diventati famosi grazie a Top Gun, ora gli aviator non hanno più la solita lente a goccia, ma sperimentano nuovi design. Sono diventati avvolgenti come mascherine con lenti trasparenti che lasciano intravedere il volto, oppure esagerati con lenti colorate. Il nostro styling tip? Come negli anni Settanta con jeans flare, bluse lasciate aperte e sandali platform.

Pilot oversize di bioacetato effetto tartaruga, Stella McCartney

Di metallo argento con lenti bombate, Dsquared

Solo lente giallo oro, Givenchy

Occhiali classici, disponibili con varianti colori, Polaroid

L'originale non si può non avere. Questo ha la montatura grande color oro, Ray-Ban (155 euro)

Eleganza pura anni'70, Isabel Marant

Da vera Barbie Girl, Versace (270 euro)

Per un look sportivo e grintoso, Polo Ralph Lauren

Stile vintage per occhiali da sole iconici

Arancioni e decorati con cristalli molto seventy, Andreas Kron thaler per Vivienne Westwood (foto Launchmetrics/Spotlight)

Sia che si parli di occhiali vintage che di quelli contemporanei che guardano al passato, lo stile retrò è sempre vincente. Per le amanti del granny chic, l'estetica delle nonne che amano le giovani, ecco le nostre proposte: grandi e geometrici, ovali o con forme maschili da film noir. Anche con una semplice T-shirt bianca denotano personalità.

Squadrati in acetato tartaruga molto seventy, Prada

Rettangolari con montatura doppio colore, Mykita

Occhiali da sole a farfalla in metallo color oro con perle in metallo bianco, Dior

Linea allungata e ovale, Miu Miu (350 euro)

Un classico d'altri tempi che chiama un cappello panama e abiti di lino avorio, Persol (260 euro)

Occhiale da sole dal design elegante e raffinato, da diva di Hollywood, Caroline Herrera (160 euro)

Occhiali da sole fatti a mano, realizzati in Italia in acetato 100% bio based, Fielmann

Bianco per occhiali da sole ultra femminili

Geometrici e bianchi, Missoni (foto Launchmetrics/Spotlight)

Il bianco è da sempre il colore dell'estate: negli abiti come negli accessori. E per l'estate 2023 anche negli occhiali da sole come hanno confermato le sfilate con montature esagerate, avveniristiche o semplici e retrò. L'occhiale bianco a volte fa paura, bisogna avere una certa dose di ironia o di personalità come Françoise Hardy, attrice francese, negli anni '60 li indossava con abiti très chic, tutti da copiare. In versione più contemporanea, ci sono le it-girl come Hailey Bieber che ama abbinarli a blazer oversize e crop top. Una vera trendsetter.

A mascherina con lente blu, Dior

Da indossare con un costume intero a fantasia floreale, Chanel (748 euro)

Pantalone largo, canotta e blazer sulle spalle: questo è l'occhiale perfetto, Pucci

Forma a farfalla perfetta con camicia di denim e pantalone capri, Polaroid

Per chi ha un volto ovale la montatura bianca rettangolare piccola è perfetta, Trecinquesei (179 euro)

Occhiali da sole a mascherina

Mascherina nera, Rick Owens (foto Launchmetrics/Spotlight)

Per chi cerca un occhiale non convenzionale, la mascherina è la scelta giusta. Oversize con montatura spessa per chi ama andare in incognito, sportiva per chi sceglie un occhiale multitasking da usare anche nelle attività outdoor, in metallo o leggerissima per chi vuole sperimentare questa forma per la prima volta.

Super minimal, da caftano nero in spiaggia e camicia con gonna longuette in città, Prada

Maxi e bold ma in acetato tartaruga, Loewe

Sportiva, non solo per la barca a vela, Boss

Ton sur ton pesca per montatura e lenti, Chanel

Minimal ma di grande effetto, Dolce&Gabbana

Occhiali a mascherina essenziali, H&M (12,99 euro)

Molto cool è un occhiale leggerissimo, perfetto anche con il casco, Julbo (120 euro)

Cat-eye, gli occhiali da sole da spiaggia che scotta

Cat-Eyes rosa, Giambattista Valli (foto Launchmetrics/Spotlight)

Si ispira agli anni '50 ed è super femminile. In spiaggia si abbina al due pezzi con la culotte alta, ma se non si ama troppo lo stile retrò, funziona benissimo anche con un jeans e una camicia maschile a righe. Uno styling inaspettato? Gli occhiali a gatto con un paio di orecchini esageratamente sparkling come sulla passerella di Giambattista Valli.

Il verde lime è un colore energico che sta benissimo con l'abbronzatura, Fendi (430 euro)

Rivisitazione moderna e glamour dello stile a gatto, Jimmy Choo (315 euro)

Borchie e stelle per uno styling da star da usare anche di notte, Dsquared (160 euro)

Uno stile inconfondibile di femminilità, Dolce&Gabbana (230 euro)

Trasparente con gemme di cristallo sul frontale, Guess Eyewear (140 euro)

Cerchi perfetti ed eleganti

Occhiali da sole tondi, Michael Cinco (foto Launchmetrics/Spotlight)

Piccoli o maxi gli occhiali rotondi hanno sfilato ovunque. Sono unisex e stanno bene con tutto. Con un maxi abito dallo stile folk come negli anni '70 oppure con una leggera giacca sahariana, da viaggio nel deserto.

Passato e futuro in un unico occhiale, Emporio Armani

Classico intramontabile l'occhiale tondo di metallo, Persol

Un lungo abito a fiorellini di chiffon ed è subito peace&love, Silhouette

Con lenti colorate con taglio gioiello, Tiffany&Co

Lo stile hipster delle montature in metallo

Le montature da sole di metallo resistono nella top ten delle tendenze. Possono essere oversize, a goccia, tonde, ovali, colorate, oro e argento. La loro bellezza è che sono occhiali leggeri, perfetti anche per essere portati con lenti graduate. Indossiamoli con look casual e minimal in città e, in spiaggia, con una camicia maschile sopra il bikini.

Lente verde sfumata e montatura grande oro, Isabel Marant

Tondi con montatura colorata, Silhouette

Design contemporaneo per questi occhiali con lente esagonale, Celine

Delicata montatura oro, TBD Eyewear

Trasparenza che mostra lo sguardo, ba&sh

Un'eleganza senza tempo per questa preziosa montatura oro, Giorgio Armani

Gli occhiali da sole eccentrici

Montatura decorata da piume, Valentino (foto Launchmetrics/Spotlight)

Gli occhiali possono essere il tratto distintivo di uno stile, estensione di una personalità, il mai-più-senza di un look. Eccentrici, esagerati o semplicemente caratterizzanti, ci sono quelli con lenti a cuore o a forma di squalo, oppure hanno un dettaglio gioiello o una sagomatura particolare che permette di non passare inosservati.

Lenti a cuore con montatura rossa per la reginetta della spiaggia, Moschino

Aggressivi e divertenti nel contempo, Burberry Eyewear

Da fumetto manga questa geometria futurista, Givenchy

Stilosissimi occhiali per un look punk rock da piscina, Alain Mikli Paris