5 trucchi che faranno sembrare il tuo fondotinta una seconda pelle

A pplicare il fondotinta per ottenere l'effetto seconda pelle non è difficile, ma c'è bisogno di alcune accortezze. Ecco i trucchi per una vera base acqua e sapone.

Le tendenze trucco degli ultimi anni sono cambiate molte, si è passati da make up ricercati, appariscenti ed eccentrici a un trucco del viso più naturale ed essenziale.

Si tende a scegliere ora solo prodotti indispensabili, per ottenere un aspetto sano, fresco e naturale.

Tra questi anche il fondotinta ha cambiato la sua funzione primaria: non più solo prodotto usato per coprire discromie o minimizzare i pori dilatati, ma anche e soprattutto per esaltare l’incarnato e per ottenere un effetto di pelle sana.

Ci sono delle dritte per applicare il fondotinta nel modo corretto e ottenere il tanto desiderato effetto acqua e sapone, ecco alcuni preziosi trucchi per applicare il fondotinta come una seconda pelle.

Prepara la tua pelle prima di truccarsi

Se non prepari la tua pelle prima dell’applicazione del fondotinta, non otterrai mai un bel risultato, anche utilizzando il fondotinta migliore disponibile sul mercato.

Dedica il giusto tempo a questa fase di preparazione della pelle, la skincare, infatti, deve venire sempre al primo posto!

Esegui, almeno due volte alla settimana, uno scrub per eliminare le cellule morte e consentire al trattamento di fare il suo lavoro.

Prima di truccarti, applica un siero specifico per la tua pelle e una crema idratante. Sceglila in una texture leggera e lasciala riposare per almeno cinque minuti prima di passare all’applicazione del fondotinta. La crema idratante preparare la pelle a ricevere il fondotinta, idratando e nutrendo le zone più secche della pelle.

Anche il primer è un prodotto ottimo per rendere la pelle omogenea, eliminare le discromie e per far durare di più il make up sulla pelle. È un prodotto opzionale però, non necessario per un trucco giornaliero, usalo solo quando hai davvero bisogno che il tuo trucco resti bello per ore.

Non utilizzare fondotinta a copertura totale a meno che non sia necessario

Per ottenere un effetto seconda pelle, devi scegliere molto bene anche il fondotinta. In commercio trovi moltissime tipologie, anche quelli specifici per ottenere un effetto naturale, generalmente si tratta di prodotti a base d’acqua con una copertura da media a bassa.

È molto difficile, infatti, ottenere un effetto seconda pelle con un fondotinta ad alta copertura, che dovrebbero essere indicati solo per delle occasioni speciali, anche perché tendono a segnare la pelle e donare un aspetto poco fresco.

Per il make up quotidiani è meglio attenersi a basi che offrono una copertura da leggera a media. Le BB o CC cream sono delle ottime alternative per le basi quotidiane, perché funzionano per quasi tutti i tipi di pelle. Per ottenere questo effetto naturale, opta sempre per un fondotinta liquido o in mousse, evita i fondotinta compatti o in polvere che tendono, vista la loro formulazione, a non essere molto idratanti.

Usa gli strumenti giusti per l'applicazione

Il segreto per ottenere una base viso impeccabile e naturale è usare gli strumenti giusti. Applicare il fondotinta liquido con una spugnetta a forma di ovetto, probabilmente la conosci anche con il nome di beauty blender.

È importante che la spugnetta non sia troppo bagnata, ma solo leggermente umida.

Usa la beauty blender per distribuire il prodotto sul viso, picchiettando sulla pelle e non strisciando il fondotinta.

Inizia a truccare il centro del viso, le guance, e sfuma lentamente verso l’esterno. Per essere sicura che il fondotinta appaia il più naturale possibile, sfuma bene il prodotto in modo che restino visibili le lentiggini, se le hai. Daranno un aspetto fresco e poco artificioso al trucco. Non dimenticare di truccare anche il collo e le orecchie in modo che la copertura appaia ancora più uniforme.

Un altro trucco per applicare il fondotinta e ottenere un effetto naturale consiste nell'applicare solo dove serve veramente: naso, mento e fronte, ad esempio e sfumarlo sul resto del viso; in questo modo si utilizza molto meno prodotto e l’effetto seconda pelle è assicurato.

Fissa la base con una cipria trasparente

Ora è il momento di rifinire e fissare la base soprattutto se hai una pelle mista che tende a lucidare durante la giornata è fondamentale fissare il fondotinta e opacizzarlo un po'.Usando un pennello grande e soffice, tampona leggermente una cipria translucida sulle aree che tendono a diventare grasse, come la zona T e la zona perioculare. Per il resto del viso, spolvera leggermente la cipria per evitare che il fondotinta svanisca.

Illumina e crea zone d’ombra

Tra i trucchi per applicare il fondotinta come una seconda pelle non possiamo dimenticare, forse il più importante: crea delle zone d’ombra, eliminate con l’applicazione del fondotinta.

Per farlo applica un bronzer per scaldare il tono della tua pelle e rendere il tuo fondotinta naturale. Usa un blush di una tonalità naturale come il rosa pesca per aggiungere un po' di colore sulle guance. Infine scegli un illuminante dal tono naturale e applicalo leggermente sugli zigomi.

Il risultato finale sarà un trucco naturale e luminoso, proprio come una seconda pelle.